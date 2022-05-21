Thưởng thức một mâm miến trộn Hàn Quốc đẫm topping ngon mê ly!

Món ngon mỗi ngày 21/05/2022 09:58

Làm miến trộn đậm đà, topping ăn kèm phủ phê, siêu đã!

MIẾN TRỘN HÀN QUỐC

Thưởng thức một mâm miến trộn Hàn Quốc đẫm topping ngon mê ly! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2 gói miến Hàn Quốc
  • Nước tương Hàn Quốc
  • Rượu mirin
  • Dầu hào
  • Dầu mè
  • Mè rang
  • 0.5kg cải bó xôi
  • Nấm kim châm
  • 50gr nấm đông cô
  • 5 lòng đỏ trứng
  • 300gr thịt bò
  • 1 củ cà rốt
  • 1 củ hành tây
Thưởng thức một mâm miến trộn Hàn Quốc đẫm topping ngon mê ly! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Miến ngâm khoảng 30 phút cho mềm. Nấu nước sôi trụng khoảng 5 phút cho miến mềm. Xả lại nước lạnh, để ráo nước

- Cải bó xôi rửa sạch cắt khúc 5-7cm

- Hành tây cắt khoanh dày 0.3cm

- Cà rốt bào sợi

- Nấm đông cô ngâm mềm, cắt sợi

- Nấm kim châm cắt bỏ rễ, tách ra từng sợi

- Bò cắt sợi, nêm vào xíu nước tương

- Lòng đỏ trứng đánh tan với 1 ít nước mắm và tiêu, cho thêm 1 muỗng canh bột năng/ bột bắp pha loãng tạo độ kết dính. Tráng trứng thật mỏng, để nguội thái sợi

- Nấu nước xốt trộn miến theo tỷ lệ gồm: 2 muỗng nước tương Hàn, 1 muỗng rượu mirin + 1 muỗng đường + 1 muỗng dầu hào. Nấu sôi hỗn hợp đến khi hơi sệt là được

- Xào bò, hành tây, cải bó xôi, cà rốt, nấm đông cô, nấm kim chi riêng từng loại. Khi xào nêm xíu muối cho vị được đậm đà

- Cho miến và tất cả nguyên liệu đã xào vào thau trộn đều cùng nước xốt và dầu mè tạo mùi thơm đặc trưng.

- Bày ra đĩa rắc thêm mè rang vàng lên mặt

 

Thưởng thức một mâm miến trộn Hàn Quốc đẫm topping ngon mê ly! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Linh Lâm

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