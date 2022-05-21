Thưởng thức một mâm miến trộn Hàn Quốc đẫm topping ngon mê ly!

Làm miến trộn đậm đà, topping ăn kèm phủ phê, siêu đã!

MIẾN TRỘN HÀN QUỐC

Nguyên liệu:

1/2 gói miến Hàn Quốc

Nước tương Hàn Quốc

Rượu mirin

Dầu hào

Dầu mè

Mè rang

0.5kg cải bó xôi

Nấm kim châm

50gr nấm đông cô

5 lòng đỏ trứng

300gr thịt bò

1 củ cà rốt

1 củ hành tây

Cách làm:



- Miến ngâm khoảng 30 phút cho mềm. Nấu nước sôi trụng khoảng 5 phút cho miến mềm. Xả lại nước lạnh, để ráo nước

- Cải bó xôi rửa sạch cắt khúc 5-7cm

- Hành tây cắt khoanh dày 0.3cm

- Cà rốt bào sợi

- Nấm đông cô ngâm mềm, cắt sợi

- Nấm kim châm cắt bỏ rễ, tách ra từng sợi

- Bò cắt sợi, nêm vào xíu nước tương

- Lòng đỏ trứng đánh tan với 1 ít nước mắm và tiêu, cho thêm 1 muỗng canh bột năng/ bột bắp pha loãng tạo độ kết dính. Tráng trứng thật mỏng, để nguội thái sợi

- Nấu nước xốt trộn miến theo tỷ lệ gồm: 2 muỗng nước tương Hàn, 1 muỗng rượu mirin + 1 muỗng đường + 1 muỗng dầu hào. Nấu sôi hỗn hợp đến khi hơi sệt là được

- Xào bò, hành tây, cải bó xôi, cà rốt, nấm đông cô, nấm kim chi riêng từng loại. Khi xào nêm xíu muối cho vị được đậm đà

- Cho miến và tất cả nguyên liệu đã xào vào thau trộn đều cùng nước xốt và dầu mè tạo mùi thơm đặc trưng.

- Bày ra đĩa rắc thêm mè rang vàng lên mặt

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Linh Lâm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-thuc-mot-mam-mien-tron-han-quoc-dam-topping-ngon-me-ly-469956.html