Thưởng thức một mâm miến trộn Hàn Quốc đẫm topping ngon mê ly!

Làm miến trộn đậm đà, topping ăn kèm phủ phê, siêu đã!
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MIẾN TRỘN HÀN QUỐC
Nguyên liệu:
- 1/2 gói miến Hàn Quốc
- Nước tương Hàn Quốc
- Rượu mirin
- Dầu hào
- Dầu mè
- Mè rang
- 0.5kg cải bó xôi
- Nấm kim châm
- 50gr nấm đông cô
- 5 lòng đỏ trứng
- 300gr thịt bò
- 1 củ cà rốt
- 1 củ hành tây
Cách làm:
- Miến ngâm khoảng 30 phút cho mềm. Nấu nước sôi trụng khoảng 5 phút cho miến mềm. Xả lại nước lạnh, để ráo nước
- Cải bó xôi rửa sạch cắt khúc 5-7cm
- Hành tây cắt khoanh dày 0.3cm
- Cà rốt bào sợi
- Nấm đông cô ngâm mềm, cắt sợi
- Nấm kim châm cắt bỏ rễ, tách ra từng sợi
- Bò cắt sợi, nêm vào xíu nước tương
- Lòng đỏ trứng đánh tan với 1 ít nước mắm và tiêu, cho thêm 1 muỗng canh bột năng/ bột bắp pha loãng tạo độ kết dính. Tráng trứng thật mỏng, để nguội thái sợi
- Nấu nước xốt trộn miến theo tỷ lệ gồm: 2 muỗng nước tương Hàn, 1 muỗng rượu mirin + 1 muỗng đường + 1 muỗng dầu hào. Nấu sôi hỗn hợp đến khi hơi sệt là được
- Xào bò, hành tây, cải bó xôi, cà rốt, nấm đông cô, nấm kim chi riêng từng loại. Khi xào nêm xíu muối cho vị được đậm đà
- Cho miến và tất cả nguyên liệu đã xào vào thau trộn đều cùng nước xốt và dầu mè tạo mùi thơm đặc trưng.
- Bày ra đĩa rắc thêm mè rang vàng lên mặt
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Linh Lâm