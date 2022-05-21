Salad Nga mát lạnh, béo béo ăn siêu cuốn cho người mê chế độ healthy

Làm salad rau củ, béo béo, mát lạnh, đủ dưỡng chất!

SALAD NGA

Nguyên liệu:

Khoai tây, cà rốt

Bắp ngọt, đậu hà lan/ đậu đũa

Xúc xích hun khói/thịt nguội

Trứng

Xốt mayonaise + sữa chua không đường

Cách làm:



- Khoai tây, cà rốt thái hạt lựu, kích cỡ khoảng 0,5~0,8cm³.

- Bắp ngọt và đậu hà lan rửa sạch, luộc sơ

- Khoai tây và cà rốt đem luộc. Khoai tây luộc chín tới, cà rốt luộc tái 1 chút ăn sẽ giòn và ngọt hơn.

- Luộc xong đổ ra rổ để nguội

- Xúc xích thái hạt lựu

- Pha xốt theo tỉ lệ 3:2 với mayonnaise và sữa chua không đường, tiêu, nêm nếm vừa vị

- Trứng luộc chín kĩ hoặc trứng vừa chín tới tùy ý. Bóc vỏ, thái và băm nhuyễn

- Cho bát xốt vào trong tủ lạnh để mát

- Các nguyên liệu còn lại cho vào tô to để trộn, trộn cho hòa quyện và để tủ lạnh tầm 15 phút là ăn được

Chúc mọi người làm thành công!



Nguồn: Fb Trong Tôi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/salad-nga-mat-lanh-beo-beo-an-sieu-cuon-cho-nguoi-me-che-do-healthy-470197.html