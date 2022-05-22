Xíu mại xốt cà sền sệt - Ăn kèm bánh mì hay cơm nóng đều ngon miệng!

Làm xíu mại tại nhà, chỉ mất nửa tiếng đã ra thành quả siêu ngon mắt
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Xíu mại xốt cà
Nguyên liệu:
- 200gr nạc dăm
- 200gr giò sống
- 1 củ sắn, 1 củ hành tây, 3 trái cà chua
- 2 muỗng tỏi phi, 3 củ hành tím
- Gia vị: bột nêm, muối, đường, tiêu, nước tương, dầu điều, tương cà
Cách làm:
- Dùng dao bào củ sắn thành sợi nhỏ rồi trộn cùng 1 muỗng cafe muối, để nghỉ 15 phút, sau đó vắt khô cho ráo nước.
- Hành tây xắt hột lựu, chia làm 2 phần.
- Nạc dăm xay nhuyễn + giò sống + củ sắn + hành tím + 1/2 củ hành tây + tỏi phi + 1 muỗng cafe dầu hào, 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng cafe đường, 2 muỗng cafe bột năng + 2 muỗng cafe dầu điều trộn đều. Vo thành viên vừa ăn và cho lên xửng hấp lửa lớn 15 phút.
- Cà chua xay nhuyễn. Phi thơm số hành tây còn lại với dầu, hơi xém cạnh rồi cho cà chua xay + 100ml nước. Nêm nếm gia vị gồm hạt nêm + nước tương + đường + tương cà.
- Thả xíu mại viên vào đun lửa riu riu cho thấm và nước sệt tới độ ưng ý là đạt
Chúc mọi người làm thành công
Nguồn: Fb Binh Vo