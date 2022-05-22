Xíu mại xốt cà sền sệt - Ăn kèm bánh mì hay cơm nóng đều ngon miệng!

Làm xíu mại tại nhà, chỉ mất nửa tiếng đã ra thành quả siêu ngon mắt

Xíu mại xốt cà

Nguyên liệu:

200gr nạc dăm

200gr giò sống

1 củ sắn, 1 củ hành tây, 3 trái cà chua

2 muỗng tỏi phi, 3 củ hành tím

Gia vị: bột nêm, muối, đường, tiêu, nước tương, dầu điều, tương cà

Cách làm:



- Dùng dao bào củ sắn thành sợi nhỏ rồi trộn cùng 1 muỗng cafe muối, để nghỉ 15 phút, sau đó vắt khô cho ráo nước.

- Hành tây xắt hột lựu, chia làm 2 phần.

- Nạc dăm xay nhuyễn + giò sống + củ sắn + hành tím + 1/2 củ hành tây + tỏi phi + 1 muỗng cafe dầu hào, 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng cafe đường, 2 muỗng cafe bột năng + 2 muỗng cafe dầu điều trộn đều. Vo thành viên vừa ăn và cho lên xửng hấp lửa lớn 15 phút.

- Cà chua xay nhuyễn. Phi thơm số hành tây còn lại với dầu, hơi xém cạnh rồi cho cà chua xay + 100ml nước. Nêm nếm gia vị gồm hạt nêm + nước tương + đường + tương cà.

- Thả xíu mại viên vào đun lửa riu riu cho thấm và nước sệt tới độ ưng ý là đạt

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Binh Vo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xiu-mai-xot-ca-sen-set-an-kem-banh-mi-hay-com-nong-deu-ngon-mieng-470378.html