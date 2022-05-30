Bánh cá hồi chiên giòn rụm - Dinh dưỡng cao, ăn vặt đã thèm!

Món ngon mỗi ngày 30/05/2022 08:51

Chế biến cá hồi thành món ăn vặt, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ẩm, beo béo kích thích

Bánh Cá Hồi

Bánh cá hồi chiên giòn rụm - Dinh dưỡng cao, ăn vặt đã thèm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 3 củ khoai tây

  • 500gr thịt cá hồi

  • 60gr bơ lạt

  • Muối, tiêu

  • 3 tép tỏi băm nhỏ

  • Hành lá, rau mùi, ớt đỏ thái nhỏ

  • Bột mì, bột chiên xù

  • 2 quả trứng

    • Bánh cá hồi chiên giòn rụm - Dinh dưỡng cao, ăn vặt đã thèm! - Ảnh 2

    Cách làm:

    • Với phần cá:

    - Cá hồi ngâm sữa tươi không đường khoảng 30 phút để khử mùi tanh, sau đó rửa sạch, thái thành từng khúc.

     

    Bánh cá hồi chiên giòn rụm - Dinh dưỡng cao, ăn vặt đã thèm! - Ảnh 3

     

    - Sau đó rắc một chút muối, tiêu lên bề mặt cá.

     

    Bánh cá hồi chiên giòn rụm - Dinh dưỡng cao, ăn vặt đã thèm! - Ảnh 4

     

    - Đun chảy 60gr bơ lạt, sau đó đặt cá vào chiên tầm 5 phút

    - Sau đó vớt cá ra cho ráo mỡ, giữ nguyên phần bơ trên chảo.

    Bánh cá hồi chiên giòn rụm - Dinh dưỡng cao, ăn vặt đã thèm! - Ảnh 5
    • Với phần khoai tây:

    - Dùng dĩa đâm các lỗ trên mặt khoai, sau đó nướng với nồi chiên không dầu tầm 60 phút là được.

    - Khoai nướng xong cạo lớp vỏ, dằm nhuyễn

    Bánh cá hồi chiên giòn rụm - Dinh dưỡng cao, ăn vặt đã thèm! - Ảnh 6

    - Tiếp theo với phần bơ đã chiên cá xong, cho tỏi băm, hành lá băm, ớt băm vào đảo vài phút cho chín vàng tỏi là được.

    - Sau đó đổ hết cả bơ lẫn hành tỏi vừa chiên vào phần thịt khoai tây, thêm rau mùi băm nhỏ, thêm chút muối vào tiêu nữa vào rồi trộn đều. Sau đó thêm phần cá hồi đã dằm nhỏ vào trộn cùng.

     

    Bánh cá hồi chiên giòn rụm - Dinh dưỡng cao, ăn vặt đã thèm! - Ảnh 7

     

    • Tạo khuôn bánh:

    - Dùng khuôn vo viên tròn

     

    Bánh cá hồi chiên giòn rụm - Dinh dưỡng cao, ăn vặt đã thèm! - Ảnh 8

     

    - Phần vỏ bánh làm theo thứ tự: Bột mì –> Trứng đã đánh tan -> Bột chiên xù

    - Nhúng lần lượt 1 lớp áo bột mì trước -> sau đó tới một lớp trứng -> rồi tới lớp bột chiên xù.

     

    Bánh cá hồi chiên giòn rụm - Dinh dưỡng cao, ăn vặt đã thèm! - Ảnh 9

     

    - Chiên vàng giòn, sau đó vớt ra để ráo. Ăn kèm tương ớt nếu thích

     

    Bánh cá hồi chiên giòn rụm - Dinh dưỡng cao, ăn vặt đã thèm! - Ảnh 10

    Chúc mọi người làm thành công!

     

    Nguồn: Fb Hoang Minh

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