Bánh cá hồi chiên giòn rụm - Dinh dưỡng cao, ăn vặt đã thèm!

60gr bơ lạt

Muối, tiêu

3 tép tỏi băm nhỏ

Hành lá, rau mùi, ớt đỏ thái nhỏ

Bột mì, bột chiên xù

2 quả trứng

Cách làm:

Với phần cá:

- Cá hồi ngâm sữa tươi không đường khoảng 30 phút để khử mùi tanh, sau đó rửa sạch, thái thành từng khúc.

- Sau đó rắc một chút muối, tiêu lên bề mặt cá.

- Đun chảy 60gr bơ lạt, sau đó đặt cá vào chiên tầm 5 phút

- Sau đó vớt cá ra cho ráo mỡ, giữ nguyên phần bơ trên chảo.

Với phần khoai tây:

- Dùng dĩa đâm các lỗ trên mặt khoai, sau đó nướng với nồi chiên không dầu tầm 60 phút là được.

- Khoai nướng xong cạo lớp vỏ, dằm nhuyễn

- Tiếp theo với phần bơ đã chiên cá xong, cho tỏi băm, hành lá băm, ớt băm vào đảo vài phút cho chín vàng tỏi là được.

- Sau đó đổ hết cả bơ lẫn hành tỏi vừa chiên vào phần thịt khoai tây, thêm rau mùi băm nhỏ, thêm chút muối vào tiêu nữa vào rồi trộn đều. Sau đó thêm phần cá hồi đã dằm nhỏ vào trộn cùng.

Tạo khuôn bánh:

- Dùng khuôn vo viên tròn

- Phần vỏ bánh làm theo thứ tự: Bột mì –> Trứng đã đánh tan -> Bột chiên xù

- Nhúng lần lượt 1 lớp áo bột mì trước -> sau đó tới một lớp trứng -> rồi tới lớp bột chiên xù.

- Chiên vàng giòn, sau đó vớt ra để ráo. Ăn kèm tương ớt nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoang Minh