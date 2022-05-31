Sườn xốt me chua ngọt hao cơm - món ngon chất lượng của mọi gia đình!

Món ngon mỗi ngày 31/05/2022 07:34

Xốt me chua chua ngọt ngọt, áo đều lớp sườn non bóng bẩy.

SƯỜN XỐT ME ĐẬM VỊ ĐƯA CƠM

Sườn xốt me chua ngọt hao cơm - món ngon chất lượng của mọi gia đình! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Sườn heo
  • Nước xốt me
  • Tương ớt
  • Muối, nước mắm, mật ong, tiêu
  • Hành tím, tỏi
  • Dầu ăn
  • Cà chua
Sườn xốt me chua ngọt hao cơm - món ngon chất lượng của mọi gia đình! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Sườn chặt miếng vừa ăn, rửa sạch qua bằng nước sôi rồi ướp với 1 muỗng canh muối + 1 muỗng tiêu + 1 muỗng hành tím băm nhỏ. Ướp 30 phút cho sườn ngấm vị.

- Xịt dầu ăn vào chảo, cho sườn vào áp chảo vàng đều 2 mặt 

 

Sườn xốt me chua ngọt hao cơm - món ngon chất lượng của mọi gia đình! - Ảnh 3

 

- Phi thơm hành tỏi, cà chua thái nhỏ rồi đổ vào xào chín.

- Me chín dầm với nước sôi lọc lấy nước cốt

- Xào chín cà chua rồi đổ nước cốt me + mật ong + tương ớt + nước mắm đảo đều tạo thành nước xốt sệt thì đổ phần sườn vào đảo đều.

- Rim sườn 15 phút cho xốt ngấm đều sườn 

 

Sườn xốt me chua ngọt hao cơm - món ngon chất lượng của mọi gia đình! - Ảnh 4

 

- Dọn ra đĩa và thưởng thức

 

Sườn xốt me chua ngọt hao cơm - món ngon chất lượng của mọi gia đình! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

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