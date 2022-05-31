Sườn xốt me chua ngọt hao cơm - món ngon chất lượng của mọi gia đình!

Xốt me chua chua ngọt ngọt, áo đều lớp sườn non bóng bẩy.

SƯỜN XỐT ME ĐẬM VỊ ĐƯA CƠM

Nguyên liệu:

Sườn heo

Nước xốt me

Tương ớt

Muối, nước mắm, mật ong, tiêu

Hành tím, tỏi

Dầu ăn

Cà chua

Cách làm:



- Sườn chặt miếng vừa ăn, rửa sạch qua bằng nước sôi rồi ướp với 1 muỗng canh muối + 1 muỗng tiêu + 1 muỗng hành tím băm nhỏ. Ướp 30 phút cho sườn ngấm vị.

- Xịt dầu ăn vào chảo, cho sườn vào áp chảo vàng đều 2 mặt

- Phi thơm hành tỏi, cà chua thái nhỏ rồi đổ vào xào chín.

- Me chín dầm với nước sôi lọc lấy nước cốt

- Xào chín cà chua rồi đổ nước cốt me + mật ong + tương ớt + nước mắm đảo đều tạo thành nước xốt sệt thì đổ phần sườn vào đảo đều.

- Rim sườn 15 phút cho xốt ngấm đều sườn

- Dọn ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

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