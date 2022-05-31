Sườn xốt me chua ngọt hao cơm - món ngon chất lượng của mọi gia đình!

Xốt me chua chua ngọt ngọt, áo đều lớp sườn non bóng bẩy.
- Lòng heo khìa nước dừa - Thấm vị, màu sắc bắt mắt!
- Đậu hũ Tứ Xuyên tiêu cay tê xốt bò băm - thử một miếng ngon hết ý!
SƯỜN XỐT ME ĐẬM VỊ ĐƯA CƠM
Nguyên liệu:
- Sườn heo
- Nước xốt me
- Tương ớt
- Muối, nước mắm, mật ong, tiêu
- Hành tím, tỏi
- Dầu ăn
- Cà chua
Cách làm:
- Sườn chặt miếng vừa ăn, rửa sạch qua bằng nước sôi rồi ướp với 1 muỗng canh muối + 1 muỗng tiêu + 1 muỗng hành tím băm nhỏ. Ướp 30 phút cho sườn ngấm vị.
- Xịt dầu ăn vào chảo, cho sườn vào áp chảo vàng đều 2 mặt
- Phi thơm hành tỏi, cà chua thái nhỏ rồi đổ vào xào chín.
- Me chín dầm với nước sôi lọc lấy nước cốt
- Xào chín cà chua rồi đổ nước cốt me + mật ong + tương ớt + nước mắm đảo đều tạo thành nước xốt sệt thì đổ phần sườn vào đảo đều.
- Rim sườn 15 phút cho xốt ngấm đều sườn
- Dọn ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên