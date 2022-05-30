Cá nục làm sạch, kho với cà chua tạo nước sệt sệt, chan nước lên cơm trắng ăn siêu ngon
- Đổi gió ngon mắt ngon miệng với tàu hũ ky khìa nước dừa óng ánh màu nâu vàng!
- Xíu mại xốt cà sền sệt - Ăn kèm bánh mì hay cơm nóng đều ngon miệng!
CÁ NỤC KHO CÀ CHUA
Nguyên liệu:
- 1kg cá nục
- 500ml nước
- 400-500gr thịt ba chỉ
- 5 củ hành tím
- 1 củ tỏi
- Lá trà xanh
- 2-3 trái ớt cay
- 5 trái cà to
- Gia vị: nước mắm, đường, đường phèn, tiêu xay, muối hạt, tương cà
- Nước dừa xiêm
Cách làm:
- Cá nục làm sạch mang, bỏ ruột, thấm khô nước. Đun khoảng 500ml nước sôi nóng dội qua cá, sau đó để cá ráo hẳn.
- Thịt ba chỉ rửa sạch, thái bao diêm.
- Hành tím rửa sạch, để nguyên vỏ, chẻ đôi. Tỏi bóc vỏ giã nhỏ.
- Xếp 1 lớp lá chè bên dưới đáy nồi, xếp thêm đầu trắng hành hoa. Xếp cá và thịt xen lẫn nhau cùng hành tỏi. Cho thêm 2-3 trái ớt cay để khử tanh thêm.
- Ướp cùng khoảng 8 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1-1,5 muỗng canh đường phèn, 3-4 muỗng cafe tiêu xay vỡ, 1 muỗng canh muối hạt. Ướp 30 phút-1 tiếng.
- Cho nồi lên bếp, đun to lửa tới lúc sôi bùng thì giảm lửa, đun tiếp tới lúc nước cạn 2/3 thì tắt bếp để nguội khoảng 2-3 tiếng.
- Cà chua khứa nhẹ vỏ, hấp chín, bóc vỏ, xay nhuyễn.
- Cuối cùng cho cà chua xay, 75-85ml tương cà + nước của 2 quả dừa xiêm. Đổ ngập lấp xấp cá rồi đun sôi bùng thì nhỏ lửa tới lúc nước cạn 2/3, hỗn hợp hơi sánh sánh lại là được.
- Trình bày ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Châu Ngọc