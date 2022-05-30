Cá nục kho cà chua đậm vị, ăn cùng cơm nóng "đánh bay nồi cơm" trong tích tắc

Món ngon mỗi ngày 30/05/2022 10:03

Cá nục làm sạch, kho với cà chua tạo nước sệt sệt, chan nước lên cơm trắng ăn siêu ngon

CÁ NỤC KHO CÀ CHUA

Cá nục kho cà chua đậm vị, ăn cùng cơm nóng 'đánh bay nồi cơm' trong tích tắc - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg cá nục
  • 500ml nước
  • 400-500gr thịt ba chỉ
  • 5 củ hành tím
  • 1 củ tỏi
  • Lá trà xanh
  • 2-3 trái ớt cay
  • 5 trái cà to
  • Gia vị: nước mắm, đường, đường phèn, tiêu xay, muối hạt, tương cà
  • Nước dừa xiêm 
Cá nục kho cà chua đậm vị, ăn cùng cơm nóng 'đánh bay nồi cơm' trong tích tắc - Ảnh 2

Cách làm:

- Cá nục làm sạch mang, bỏ ruột, thấm khô nước. Đun khoảng 500ml nước sôi nóng dội qua cá, sau đó để cá ráo hẳn.

- Thịt ba chỉ rửa sạch, thái bao diêm.

- Hành tím rửa sạch, để nguyên vỏ, chẻ đôi. Tỏi bóc vỏ giã nhỏ.

- Xếp 1 lớp lá chè bên dưới đáy nồi, xếp thêm đầu trắng hành hoa. Xếp cá và thịt xen lẫn nhau cùng hành tỏi. Cho thêm 2-3 trái ớt cay để khử tanh thêm.

 

Cá nục kho cà chua đậm vị, ăn cùng cơm nóng 'đánh bay nồi cơm' trong tích tắc - Ảnh 3

 

- Ướp cùng khoảng 8 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1-1,5 muỗng canh đường phèn, 3-4 muỗng cafe tiêu xay vỡ, 1 muỗng canh muối hạt. Ướp 30 phút-1 tiếng.

 

Cá nục kho cà chua đậm vị, ăn cùng cơm nóng 'đánh bay nồi cơm' trong tích tắc - Ảnh 4

 

- Cho nồi lên bếp, đun to lửa tới lúc sôi bùng thì giảm lửa, đun tiếp tới lúc nước cạn 2/3 thì tắt bếp để nguội khoảng 2-3 tiếng.

- Cà chua khứa nhẹ vỏ, hấp chín, bóc vỏ, xay nhuyễn.

- Cuối cùng cho cà chua xay, 75-85ml tương cà + nước của 2 quả dừa xiêm. Đổ ngập lấp xấp cá rồi đun sôi bùng thì nhỏ lửa tới lúc nước cạn 2/3, hỗn hợp hơi sánh sánh lại là được.

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng

 

Cá nục kho cà chua đậm vị, ăn cùng cơm nóng 'đánh bay nồi cơm' trong tích tắc - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Châu Ngọc

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