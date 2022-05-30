- Cá nục làm sạch mang, bỏ ruột, thấm khô nước. Đun khoảng 500ml nước sôi nóng dội qua cá, sau đó để cá ráo hẳn.

- Thịt ba chỉ rửa sạch, thái bao diêm.

- Hành tím rửa sạch, để nguyên vỏ, chẻ đôi. Tỏi bóc vỏ giã nhỏ.

- Xếp 1 lớp lá chè bên dưới đáy nồi, xếp thêm đầu trắng hành hoa. Xếp cá và thịt xen lẫn nhau cùng hành tỏi. Cho thêm 2-3 trái ớt cay để khử tanh thêm.

- Ướp cùng khoảng 8 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1-1,5 muỗng canh đường phèn, 3-4 muỗng cafe tiêu xay vỡ, 1 muỗng canh muối hạt. Ướp 30 phút-1 tiếng.

- Cho nồi lên bếp, đun to lửa tới lúc sôi bùng thì giảm lửa, đun tiếp tới lúc nước cạn 2/3 thì tắt bếp để nguội khoảng 2-3 tiếng.

- Cà chua khứa nhẹ vỏ, hấp chín, bóc vỏ, xay nhuyễn.

- Cuối cùng cho cà chua xay, 75-85ml tương cà + nước của 2 quả dừa xiêm. Đổ ngập lấp xấp cá rồi đun sôi bùng thì nhỏ lửa tới lúc nước cạn 2/3, hỗn hợp hơi sánh sánh lại là được.

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Châu Ngọc