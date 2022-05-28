Đổi gió ngon mắt ngon miệng với tàu hũ ky khìa nước dừa óng ánh màu nâu vàng!

Món ngon mỗi ngày 28/05/2022 07:20

Tàu hũ ky cuộn nấm chiên giòn rụm, phủ lớp xốt khìa nước dừa ngọt ngọt mặn mặn chan cơm

TÀU HŨ KY KHÌA NƯỚC DỪA

Đổi gió ngon mắt ngon miệng với tàu hũ ky khìa nước dừa óng ánh màu nâu vàng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 miếng đậu hũ trắng
  • 2-3 lá tàu hũ ky (váng đậu/phù trúc)
  • 200gr nấm rơm
  • 2-3 cái nấm nương 
  • Hành lá, hành boaro
  • 1 trái nước dừa tươi
  • 50ml nước cốt dừa
  • 5 muỗng canh nước tương
  • Muối tiêu

Cách làm:

- Đậu hũ cắt miếng nhỏ vừa ăn. Làm nóng dầu ăn, chiên vàng đậu rồi vớt ra để ráo.

- Phi thơm hành boaro, cho 2 loại nấm vào xào thơm, nêm nước tương vừa ăn.

- Rạch miếng đậu vừa chiên, khoét bỏ bớt ruột rồi nhồi nấm vào.

- Tàu hũ ky rửa nhanh qua nước cho mềm, để ráo. Cắt làm 10 miếng cho vừa với số lượng đậu chiên. Đặt miếng đậu chiên lên tàu hũ ky. Cuộn chặt. Hành lấy phần lá, nhúng qua nước sôi cho mềm. Dùng dây hành buộc miếng đậu lại. Thấm miếng đậu hũ ky cho khô ráo.

 

Đổi gió ngon mắt ngon miệng với tàu hũ ky khìa nước dừa óng ánh màu nâu vàng! - Ảnh 2

 

- Làm nóng dầu, cho đậu hũ vào chiên cho vàng rồi vớt bỏ bớt dầu ăn.

 

Đổi gió ngon mắt ngon miệng với tàu hũ ky khìa nước dừa óng ánh màu nâu vàng! - Ảnh 3

 

- Hòa tan cốt dừa, nước tương, muối tiêu nêm cho vừa ăn. Đổ nước dừa vào khìa đậu khoảng 5-7 phút, đậy vung cho ngấm đều gia vị.

- Xếp đậu ra đĩa, chan nước khìa và thưởng thức.

 

Đổi gió ngon mắt ngon miệng với tàu hũ ky khìa nước dừa óng ánh màu nâu vàng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Phan Anh

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