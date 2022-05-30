Lòng heo khìa nước dừa - Thấm vị, màu sắc bắt mắt!

Món ngon mỗi ngày 30/05/2022 08:54

Lòng heo chế biến kĩ, khìa nước dừa lên màu đẹp, ướp đậm đà, lai rai siêu dính

Lòng khìa nước dừa

Lòng heo khìa nước dừa - Thấm vị, màu sắc bắt mắt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1,5kg lòng các loại
  • 500ml nước dừa tươi
  • Gia vị, tỏi, hành, ớt
  • Đồ chua ăn kèm

Cách làm:

- Lòng rửa thật sạch, rửa qua rượu, chanh, muối để khử mùi tanh.

- Luộc lòng cho chín mềm. Nước luộc bỏ vài lát gừng, 1 ít rượu trắng, vớt ra bỏ vào nước lạnh để lòng được mềm giòn

- Ướp lòng với 1 ít hạt nêm, 1 ít muối, đường, tỏi ớt giã nhuyễn khoảng 30 phút

- Phi tỏi cho thơm, cho lòng vừa ướp vào xào xăn lại, cho nước dừa vào khìa đến khi cạn nước.

- Làm xốt chấm ăn kèm với nước khìa còn lại, thêm tỏi, ớt và nước tương. Nếm vừa vị

- Dọn ra bàn và thưởng thức

 

Lòng heo khìa nước dừa - Thấm vị, màu sắc bắt mắt! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hoang Em Nguyen

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