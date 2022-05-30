Lòng heo khìa nước dừa - Thấm vị, màu sắc bắt mắt!

Lòng heo chế biến kĩ, khìa nước dừa lên màu đẹp, ướp đậm đà, lai rai siêu dính

Lòng khìa nước dừa

Nguyên liệu:

1,5kg lòng các loại

500ml nước dừa tươi

Gia vị, tỏi, hành, ớt

Đồ chua ăn kèm

Cách làm:

- Lòng rửa thật sạch, rửa qua rượu, chanh, muối để khử mùi tanh.

- Luộc lòng cho chín mềm. Nước luộc bỏ vài lát gừng, 1 ít rượu trắng, vớt ra bỏ vào nước lạnh để lòng được mềm giòn

- Ướp lòng với 1 ít hạt nêm, 1 ít muối, đường, tỏi ớt giã nhuyễn khoảng 30 phút

- Phi tỏi cho thơm, cho lòng vừa ướp vào xào xăn lại, cho nước dừa vào khìa đến khi cạn nước.

- Làm xốt chấm ăn kèm với nước khìa còn lại, thêm tỏi, ớt và nước tương. Nếm vừa vị

- Dọn ra bàn và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoang Em Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/long-heo-khia-nuoc-dua-tham-vi-mau-sac-bat-mat-471734.html