Lòng heo khìa nước dừa - Thấm vị, màu sắc bắt mắt!

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Lòng khìa nước dừa
Nguyên liệu:
- 1,5kg lòng các loại
- 500ml nước dừa tươi
- Gia vị, tỏi, hành, ớt
- Đồ chua ăn kèm
Cách làm:
- Lòng rửa thật sạch, rửa qua rượu, chanh, muối để khử mùi tanh.
- Luộc lòng cho chín mềm. Nước luộc bỏ vài lát gừng, 1 ít rượu trắng, vớt ra bỏ vào nước lạnh để lòng được mềm giòn
- Ướp lòng với 1 ít hạt nêm, 1 ít muối, đường, tỏi ớt giã nhuyễn khoảng 30 phút
- Phi tỏi cho thơm, cho lòng vừa ướp vào xào xăn lại, cho nước dừa vào khìa đến khi cạn nước.
- Làm xốt chấm ăn kèm với nước khìa còn lại, thêm tỏi, ớt và nước tương. Nếm vừa vị
- Dọn ra bàn và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoang Em Nguyen