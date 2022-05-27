Bắp bò ngâm ngũ vị thơm phức - Thấm đượm vị, ăn cùng rau và bánh tráng hết sảy!

Món ngon mỗi ngày 27/05/2022 09:29

Bắp bò ngon, nước mắm ướp vừa vị, thớ thịt dai bắt miệng, ăn siêu đã.

Bắp bò ngâm ngũ vị

Bắp bò ngâm ngũ vị thơm phức - Thấm đượm vị, ăn cùng rau và bánh tráng hết sảy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg bắp bò
  • 250ml nước mắm
  • 250ml nước lọc
  • 250ml giấm ăn
  • 200gr đường cát vàng
  • Gừng, sả, ớt, tỏi, hoa hồi, thảo quả, quế, tiêu xanh

Cách làm:

- Bắp bò mua về rửa sạch, dùng chỉ buộc chặt

- Cho thịt vào nồi, thêm vào chút muối, gừng đập dập, sả đập dập vài nhánh hoa hồi, thảo quả, quế. Luộc thịt trong khoảng 25-30 phút là thịt chín.

- Thịt chín vớt ra bát nước đá, rửa qua một lượt cho sạch rồi vớt ra để thịt thật khô.

 

Bắp bò ngâm ngũ vị thơm phức - Thấm đượm vị, ăn cùng rau và bánh tráng hết sảy! - Ảnh 2

 

- Đun sôi phần hỗn hợp nước ngâm: nước mắm, giấm, đường, nước lọc theo tỷ lệ. Để thật nguội phần nước ngâm

 

Bắp bò ngâm ngũ vị thơm phức - Thấm đượm vị, ăn cùng rau và bánh tráng hết sảy! - Ảnh 3

 

- Cho bắp bò vào lọ thuỷ tinh, cho ớt, tỏi, gừng, tiêu xanh, vài nhánh hoa hồi, thảo quả, quế. Đổ ngập phần hỗn hợp nước ngâm vào, cất ngăn mát tủ lạnh sau 3 ngày mang ra thưởng thức.

 

Bắp bò ngâm ngũ vị thơm phức - Thấm đượm vị, ăn cùng rau và bánh tráng hết sảy! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Phương Ruby Cherry

Heo quay giòn da rôm rốp - Cắn miếng nào đã miếng nấy!

Heo quay giòn da rôm rốp - Cắn miếng nào đã miếng nấy!

Heo quay nguyên tảng tự làm tại nhà, da giòn rụm, thịt ướp vừa vị

Xem thêm
Từ khóa:   bắp bò ngâm giấm cách làm món bắp bò ngâm dấm Những món ăn ngon

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 51 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 59 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ