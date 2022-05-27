Bắp bò ngâm ngũ vị thơm phức - Thấm đượm vị, ăn cùng rau và bánh tráng hết sảy!

Bắp bò ngon, nước mắm ướp vừa vị, thớ thịt dai bắt miệng, ăn siêu đã.

Bắp bò ngâm ngũ vị

Nguyên liệu:

1kg bắp bò

250ml nước mắm

250ml nước lọc

250ml giấm ăn

200gr đường cát vàng

Gừng, sả, ớt, tỏi, hoa hồi, thảo quả, quế, tiêu xanh

Cách làm:



- Bắp bò mua về rửa sạch, dùng chỉ buộc chặt

- Cho thịt vào nồi, thêm vào chút muối, gừng đập dập, sả đập dập vài nhánh hoa hồi, thảo quả, quế. Luộc thịt trong khoảng 25-30 phút là thịt chín.

- Thịt chín vớt ra bát nước đá, rửa qua một lượt cho sạch rồi vớt ra để thịt thật khô.

- Đun sôi phần hỗn hợp nước ngâm: nước mắm, giấm, đường, nước lọc theo tỷ lệ. Để thật nguội phần nước ngâm

- Cho bắp bò vào lọ thuỷ tinh, cho ớt, tỏi, gừng, tiêu xanh, vài nhánh hoa hồi, thảo quả, quế. Đổ ngập phần hỗn hợp nước ngâm vào, cất ngăn mát tủ lạnh sau 3 ngày mang ra thưởng thức.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phương Ruby Cherry

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