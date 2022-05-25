Trổ tài bữa cơm trưa cùng Thịt kho Thượng Hải mềm rệu, béo ngậy lớp mỡ!

Món ngon mỗi ngày 25/05/2022 09:56

Thịt kho kiểu Thượng Hải, nhìn thì quen thuộc nhưng hương vị siêu khác biệt

Thịt Kho Thượng Hải

Trổ tài bữa cơm trưa cùng Thịt kho Thượng Hải mềm rệu, béo ngậy lớp mỡ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt ba chỉ 
  • 70gr đường
  • 40ml nước lọc
  • 60ml rượu Thiệu Hưng 
  • 40ml nước tương
  • 30ml hắc xì dầu

Cách làm:

- Thịt cắt thành miếng bản to. Sau đó đem chần sơ thịt cùng 1 ít rượu Thiệu Hưng và gừng để khử mùi, dậy vị thịt thơm hơn

- Vớt thịt sau khi chần xong ra, rửa sạch và để ráo. Bắc niêu lên bếp, cho đường và nước vào đun sôi lên để làm nước màu. 

- Khi nước màu đã ngả màu caramel đậm thì cho thịt vào đảo đều. Khi thịt đã áo đều màu caramel thì cho rượu, nước tương, hắc xì dầu và thêm chút nước cho xâm xấp mặt thịt. Đun sôi lên rồi nhỏ lửa, đậy nắp lại kho tầm 80-90 phút

- Bật lửa lớn, để nước xốt sôi lên hơi kẹo lại. Tắt bếp, rắc thêm hành và cho ra dĩa

 

Trổ tài bữa cơm trưa cùng Thịt kho Thượng Hải mềm rệu, béo ngậy lớp mỡ! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Frank Pham

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