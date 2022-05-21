Bồi bổ cho gia đình một nồi cháo gà ác đậu xanh bùi béo!

Làm gà ác sạch sẽ, nấu cháo thơm ngon, đậu xanh bùi bùi kết hợp đã miệng
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CHÁO GÀ ÁC ĐẬU XANH
Nguyên liệu:
- Gà ác
- Đậu xanh cà vỏ
- Gạo nấu cháo
- Hành tím, hành lá, tiêu
- Bắp cải, cà rốt, rau răm
- Gia vị
Cách làm:
- Sơ chế nguyên liệu
- Rửa sạch gà với gừng để khử mùi tanh và để gà ráo nước.
- Ướp gà với 2 muỗng đường, 1 muỗng muối, 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt.
- Nhét một vài củ hành tìm bóc vỏ vào bụng của gà để cho gà thêm ngọt.
- Rang sơ gạo nấu cháo cho thơm
- Nấu cháo:
- Đun một lượng nước sao cho vừa ngập con gà
- Cho gà vào nấu cùng
- Đến khi nước sôi và gà gần chín thì cho gạo và đậu xanh vào
- Gà chín thì vớt gà ra đĩa, để ráo
- Đến khi cháo nở và chín, nêm nếm cho vừa miệng, cho gà vào nấu chung khoảng 3 phút thì tắt bếp.
- Trộn gỏi:
- Thái nhỏ bắp cải và cà rốt ngâm nước muối, rồi sửa sạch, để ráo nước
- Pha nước trộn gỏi gồm: 2 muỗng đường + 2 muỗng chanh + 2 muỗng nước mắm + 2 muỗng nước lọc + ớt băm
- Trộn rau và nước trộn gỏi, cho thêm rau răm và đậu phộng rang khi ăn.
- Xé gà để đi kèm với đĩa gỏi:
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi