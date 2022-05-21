Bồi bổ cho gia đình một nồi cháo gà ác đậu xanh bùi béo!

- Rửa sạch gà với gừng để khử mùi tanh và để gà ráo nước.

- Nhét một vài củ hành tìm bóc vỏ vào bụng của gà để cho gà thêm ngọt.

- Rang sơ gạo nấu cháo cho thơm

Nấu cháo:

- Đun một lượng nước sao cho vừa ngập con gà

- Cho gà vào nấu cùng

- Đến khi nước sôi và gà gần chín thì cho gạo và đậu xanh vào

- Gà chín thì vớt gà ra đĩa, để ráo

- Đến khi cháo nở và chín, nêm nếm cho vừa miệng, cho gà vào nấu chung khoảng 3 phút thì tắt bếp.

Trộn gỏi:

- Thái nhỏ bắp cải và cà rốt ngâm nước muối, rồi sửa sạch, để ráo nước

- Pha nước trộn gỏi gồm: 2 muỗng đường + 2 muỗng chanh + 2 muỗng nước mắm + 2 muỗng nước lọc + ớt băm

- Trộn rau và nước trộn gỏi, cho thêm rau răm và đậu phộng rang khi ăn.

Xé gà để đi kèm với đĩa gỏi:

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi