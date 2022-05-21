Nóng bức mùa hè thế này thì làm ngay một tô Miến lạnh Hàn Quốc mát lạnh, thích mê!

Món ngon mỗi ngày 21/05/2022 09:53

Tự làm miến lạnh phiên bản tại nhà, ăn vào siêu đã, thích mê ly.

Miến lạnh Hàn Quốc

Nóng bức mùa hè thế này thì làm ngay một tô Miến lạnh Hàn Quốc mát lạnh, thích mê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Nước soup:

  • 600ml nước 
  • 2 muỗng canh hạt nêm xương gà
  • 3 muỗng canh shoyu (xì dầu Nhật)
  • 4~5 muỗng giấm
  • 1 muỗng canh nước cốt chanh
  • 1 muỗng cafe đường
  • 1/2 muỗng cafe muối
  • 1 muỗng cafe dầu mè

Phần miến:

  • Miến
  • Kim chi
  • Cà chua, táo, dâu
  • Trứng gà luộc,..

Cách làm:

- Cho nước và hạt nêm gà vào nồi đun sôi và khuấy đều cho hạt nêm tan. Tắt bếp, cho các nguyên liệu còn lại của nước soup vào khuấy đều. Để nguội thì cho vào ngăn mát tủ lạnh vài tiếng.

- Miến luộc chín. Xả nước lạnh cho nguội. Để ráo rồi cất ngăn mát tủ lạnh. Rau củ khác cũng để lạnh.

- Khi ăn, xếp miến với kim chi, rau củ, trứng gà vào bát. Múc nước soup lạnh đã chuẩn bị vào và thưởng thức.

 

Nóng bức mùa hè thế này thì làm ngay một tô Miến lạnh Hàn Quốc mát lạnh, thích mê! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Nguyễn Thu Vân

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