Bí kíp làm xốt phở trộn ăn siêu cuốn!

Cách làm xốt phở trộn, ngọt ngọt mặn mặn, kết hợp siêu đã miệng

PHỞ TRỘN

Nguyên liệu:

1 chén nước lọc

2 muỗng canh nước tương

2 muỗng canh dầu hào

1 muỗng canh tương cà

1 muỗng canh hạt nêm

1/2 muỗng cafe tiêu

1/2 muỗng canh nước mắm

Bột ngũ vị hương

1 muỗng canh đường/ mật ong

Cách làm:



- Cho tất cả gia vị vào chén, trộn cho hòa quyện

- Phi hành tỏi cho thơm rồi cho thịt băm vào xào cho săn lại, thì cho hỗn hợp xốt vào, đun lửa nhỏ liu riu cho hơi sánh lại thì tắt bếp.

- Xếp các nguyên liệu vào tô, thêm hành tây thái mỏng. Chan nước xốt vào trộn đều lên và ăn thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-kip-lam-xot-pho-tron-an-sieu-cuon-468265.html