Món ăn vùng miền chưa bao giờ khiến bạn hết tò mò - Cháo canh miền Trung thơm ngon nức mũi mà công thức cực dễ làm

Bột mì

20 quả trứng cút

500gr xương sườn

Rau mùi, hành lá

3-4 củ hành tím

1 muỗng canh dầu điều

1 muỗng canh dầu ăn

Gia vị: hạt nêm, tiêu

Cách làm:



- Cho bột vào bát tô/ nồi, cho tiếp 2/3 chén nước lọc vào cùng rồi nhồi bột cho mịn, sau đó để bột nghỉ khoảng 30 phút, đậy màng bọc nilon lại để bột không bị khô.

- Rửa sườn sạch sẽ, cho vào nồi chần qua đổ nước đầu cho đỡ bị đục nước dùng, tiếp đến cho khoảng 4 tô nước lọc vào đun, cho thêm 1 muỗng canh hạt nêm, hầm cho sườn mềm. Trứng cút thì rửa sạch cho vào nồi luộc chín và bóc vỏ để riêng. Hành lá và rau mùi rửa sạch và thái nhỏ.