Món ăn vùng miền chưa bao giờ khiến bạn hết tò mò - Cháo canh miền Trung thơm ngon nức mũi mà công thức cực dễ làm

Món ngon mỗi ngày 16/05/2022 07:34

Làm thử món ăn vùng miền độc lạ, tưởng khó ăn nhưng lại quen thuộc vô cùng

Cháo canh Thành phố Vinh

Món ăn vùng miền chưa bao giờ khiến bạn hết tò mò - Cháo canh miền Trung thơm ngon nức mũi mà công thức cực dễ làm - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Bột mì
  • 20 quả trứng cút
  • 500gr xương sườn
  • Rau mùi, hành lá
  • 3-4 củ hành tím
  • 1 muỗng canh dầu điều
  • 1 muỗng canh dầu ăn
  • Gia vị: hạt nêm, tiêu

Cách làm:

- Cho bột vào bát tô/ nồi, cho tiếp 2/3 chén nước lọc vào cùng rồi nhồi bột cho mịn, sau đó để bột nghỉ khoảng 30 phút, đậy màng bọc nilon lại để bột không bị khô.

- Rửa sườn sạch sẽ, cho vào nồi chần qua đổ nước đầu cho đỡ bị đục nước dùng, tiếp đến cho khoảng 4 tô nước lọc vào đun, cho thêm 1 muỗng canh hạt nêm, hầm cho sườn mềm. Trứng cút thì rửa sạch cho vào nồi luộc chín và bóc vỏ để riêng. Hành lá và rau mùi rửa sạch và thái nhỏ.

- Hành tím phi thơm, cho ra chén

 

Món ăn vùng miền chưa bao giờ khiến bạn hết tò mò - Cháo canh miền Trung thơm ngon nức mũi mà công thức cực dễ làm - Ảnh 2

 

- Sau 30 phút lấy bột ra và dùng cán đã phủ bột mì, lăn bột cho mỏng. Rồi gấp lại thành 3-4 vòng, lúc gấp thì rắc bột mì lên từng lớp để bột không bị dính vào nhau, cắt thành sợi mì. Cho toàn bộ sợi mì đã cán để riêng và dùng tay xóc đều lên cho sợi mì tơi ra.

 

Món ăn vùng miền chưa bao giờ khiến bạn hết tò mò - Cháo canh miền Trung thơm ngon nức mũi mà công thức cực dễ làm - Ảnh 3

 

- Cho 1 muỗng dầu ăn và 1 muỗng dầu điều vào chảo, phi thơm 1 chút hành tím rồi cho trứng cút vào đảo đều. Tắt bếp cho trứng ra đĩa, đổ chỗ dầu còn thừa trong chảo vào nồi hầm để tạo màu cho đẹp.

 

Món ăn vùng miền chưa bao giờ khiến bạn hết tò mò - Cháo canh miền Trung thơm ngon nức mũi mà công thức cực dễ làm - Ảnh 4

 

- Cho sợi mì vào nồi xương hầm rồi khuấy đều tay để sợi mì không bị dính đáy/ vón cục, nêm nếm cho vừa miệng, sợi mì nổi lên là chín. Múc ra bát, cho trứng, rau mùi, hành lá và hành phi lên, thưởng thức thôi.

 

Món ăn vùng miền chưa bao giờ khiến bạn hết tò mò - Cháo canh miền Trung thơm ngon nức mũi mà công thức cực dễ làm - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Nghia Nguyen

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