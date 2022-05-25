Làm miếng thịt đông ăn với cơm nóng mùa hè - Lạnh lạnh, mát mát thích mê!

Món ngon mỗi ngày 25/05/2022 09:14

Nấu thịt đông ăn cơm trưa nóng bức, vừa mát mẻ vừa ngon miệng, công thức thì vô cùng đơn giản.

THỊT ĐÔNG

Làm miếng thịt đông ăn với cơm nóng mùa hè - Lạnh lạnh, mát mát thích mê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Bắp giò trước
  • 700gr ba chỉ rút sườn
  • 1.5kg gà mái ta
  • 1/2kg bì lợn sạch lông
  • 70gr mộc nhĩ: 70gr
  • 100gr nấm hương
  • Gia vị 

Cách làm:

- Gà làm sạch chặt nhỏ như rang

- Đun nước sôi, thả bắp giò, ba chỉ vào chần qua, sau đó bỏ ra rửa lại cạo sạch lông rồi thái miếng vuông vừa ăn 

- Cho bì heo vào chần qua ở nước vừa chần thịt, sau đó vớt ra rửa sạch, cạo kĩ lông, thái miếng nếu thích

 

Làm miếng thịt đông ăn với cơm nóng mùa hè - Lạnh lạnh, mát mát thích mê! - Ảnh 2

 

- Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nước ấm cho nở, rửa sạch thái nhỏ

- Cho tất cả nguyên liệu trên vào 1 cái nồi to. Ướp hạt nêm, muối trắng, để ngấm vị khoảng 30 phút

 

Làm miếng thịt đông ăn với cơm nóng mùa hè - Lạnh lạnh, mát mát thích mê! - Ảnh 3

 

- Cho nồi thịt lên đảo qua cho thịt săn lại rồi đổ nước sôi ngập qua thịt 10cm

- Nước sôi rồi thì hạ lửa nhỏ, đun liu riu và vớt hết bọt, nấu như vậy khoảng 90 phút 

- Sau cùng cho thêm nước mắm ngon cho dậy mùi. Thêm bột ngọt, hạt tiêu. Đảo đều rồi tắt bếp.

 

Làm miếng thịt đông ăn với cơm nóng mùa hè - Lạnh lạnh, mát mát thích mê! - Ảnh 4

 

- Múc ra bát, hộp thuỷ tinh, để nguội hẳn rồi đậy nắp cho vào tủ lạnh 6 tiếng là ăn được.

- Xắn miếng thịt đông ra mùi thơm lừng, đông chặt. Ăn kèm dưa cải nếu thích

 

Làm miếng thịt đông ăn với cơm nóng mùa hè - Lạnh lạnh, mát mát thích mê! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Trang Lê

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