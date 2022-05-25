Làm miếng thịt đông ăn với cơm nóng mùa hè - Lạnh lạnh, mát mát thích mê!

- Đun nước sôi, thả bắp giò, ba chỉ vào chần qua, sau đó bỏ ra rửa lại cạo sạch lông rồi thái miếng vuông vừa ăn

- Gà làm sạch chặt nhỏ như rang

- Cho bì heo vào chần qua ở nước vừa chần thịt, sau đó vớt ra rửa sạch, cạo kĩ lông, thái miếng nếu thích

- Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nước ấm cho nở, rửa sạch thái nhỏ

- Cho tất cả nguyên liệu trên vào 1 cái nồi to. Ướp hạt nêm, muối trắng, để ngấm vị khoảng 30 phút

- Cho nồi thịt lên đảo qua cho thịt săn lại rồi đổ nước sôi ngập qua thịt 10cm

- Nước sôi rồi thì hạ lửa nhỏ, đun liu riu và vớt hết bọt, nấu như vậy khoảng 90 phút

- Sau cùng cho thêm nước mắm ngon cho dậy mùi. Thêm bột ngọt, hạt tiêu. Đảo đều rồi tắt bếp.

- Múc ra bát, hộp thuỷ tinh, để nguội hẳn rồi đậy nắp cho vào tủ lạnh 6 tiếng là ăn được.

- Xắn miếng thịt đông ra mùi thơm lừng, đông chặt. Ăn kèm dưa cải nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trang Lê