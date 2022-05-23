Làm bát bún dọc mùng ấm bụng bữa sáng!

Nấu bún mọc dùng nhanh gọn, sườn mềm, nước dùng thơm đậm đà, đảm bảo cả nhà mê tít.

BÚN DỌC MÙNG

Nguyên liệu:

Sườn thăn

Mọc

Dọc mùng

Cà chua

Me

Hành tím, hành lá, mùi tàu

Bún gạo lứt

Cách làm:



- Chần sườn bỏ nước, rửa sạch

- Phi hành tím cho thơm, xào sườn với hạt nêm, xíu nước mắm

- Đổ nước vào ninh sườn mềm khoảng 45-60 phút

- Cà chua thái múi cau, thả vào nồi nước đun thêm 5 phút, thêm 1 chút bột nghệ

- Dọc mùng tước và thái vát, để vào rổ, đổ nước sôi, thêm ít muối hạt. Đeo găng tay vắt kiệt dọc mùng, rửa lại với nước lạnh cho sạch muối, vắt kiệt lần 2

- Bóp dọc mùng với bột nghệ

- Lọc me chua, nêm nếm nước dùng vừa khẩu vị

- Thả mọc vào nấu chín, vớt mọc, vớt sườn ra bát

- Thả dọc mùng vào chần nhanh, vớt ra là được

- Luộc bún gạo lứt, đổ ra rổ, xả nước mát

- Xếp bún, sườn, mọc, dọc mùng ra bát, rắc hành lá, mùi tàu và chan nước dùng

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Mỹ Linh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-bat-bun-doc-mung-am-bung-bua-sang-470520.html