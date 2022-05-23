Làm bát bún dọc mùng ấm bụng bữa sáng!

Món ngon mỗi ngày 23/05/2022 10:04

Nấu bún mọc dùng nhanh gọn, sườn mềm, nước dùng thơm đậm đà, đảm bảo cả nhà mê tít.

BÚN DỌC MÙNG

Làm bát bún dọc mùng ấm bụng bữa sáng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Sườn thăn
  • Mọc 
  • Dọc mùng
  • Cà chua
  • Me
  • Hành tím, hành lá, mùi tàu
  • Bún gạo lứt

Cách làm:

- Chần sườn bỏ nước, rửa sạch

- Phi hành tím cho thơm, xào sườn với hạt nêm, xíu nước mắm

- Đổ nước vào ninh sườn mềm khoảng 45-60 phút

- Cà chua thái múi cau, thả vào nồi nước đun thêm 5 phút, thêm 1 chút bột nghệ

- Dọc mùng tước và thái vát, để vào rổ, đổ nước sôi, thêm ít muối hạt. Đeo găng tay vắt kiệt dọc mùng, rửa lại với nước lạnh cho sạch muối, vắt kiệt lần 2

- Bóp dọc mùng với bột nghệ

 

Làm bát bún dọc mùng ấm bụng bữa sáng! - Ảnh 2

 

- Lọc me chua, nêm nếm nước dùng vừa khẩu vị

- Thả mọc vào nấu chín, vớt mọc, vớt sườn ra bát

- Thả dọc mùng vào chần nhanh, vớt ra là được

- Luộc bún gạo lứt, đổ ra rổ, xả nước mát

- Xếp bún, sườn, mọc, dọc mùng ra bát, rắc hành lá, mùi tàu và chan nước dùng

 

Làm bát bún dọc mùng ấm bụng bữa sáng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Trần Mỹ Linh

Bún sò điệp lạ miệng, ăn siêu cuốn, ngon ngất ngây!

Bún sò điệp lạ miệng, ăn siêu cuốn, ngon ngất ngây!

Làm bún trộn sò điệp, ngọt thịt, nước xào thấm vị, hòa quyện ăn siêu cuốn

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon Bún phở cách làm bún cá dọc mùng

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 24 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ