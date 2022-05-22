Làm bún cá chấm, cá giòn tươi, nước ắm chua ngọt dễ ăn
- Thèm ăn cuốn thì làm đơn giản thôi - Bò cuốn cải bẹ xanh chấm nước tương mù tạt!
- Bồi bổ cho gia đình một nồi cháo gà ác đậu xanh bùi béo!
BÚN CÁ CHẤM GIÒN TAN
Nguyên liệu:
- 1kg cá rô phi
- Muối hạt, giấm ăn
- Rượu trắng
- Rau xà lách, rau mùi, rau thìa là
- Ớt, hạt tiêu, nước mắm, đường, củ tỏi
- Bột chiên giòn, bột bắp
- Bún lá
Cách làm:
- Cá rô phi rửa sạch với muối và rượu trắng để khử tanh, để ráo. Lọc lấy phần thịt sau đó thái miếng vừa ăn.
- Xóc đều cá với bột chiên giòn trộn cùng bột bắp để tầm 5-10 phút. Chiên giòn cá trên chảo dầu nóng già. Cá chín vàng đều 2 mặt vớt ra để ráo.
- Rau thơm nhặt rửa sạch, để ráo.
- Bún cắt miếng vừa ăn, xếp ra đĩa.
- Tỏi ớt băm nhỏ.
- Pha nước chấm:
- 1.5 muỗng canh nước mắm
- 2 muỗng giấm
- 2 muỗng đường
- 2 muỗng nước lọc
- Khuấy đều, thêm tỏi - ớt và tiêu tùy ý, thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà