Bún cá chấm lạ miệng - Người miền Nam mê tít món ăn độc lạ!

Món ngon mỗi ngày 22/05/2022 11:23

Làm bún cá chấm, cá giòn tươi, nước ắm chua ngọt dễ ăn

BÚN CÁ CHẤM GIÒN TAN

Bún cá chấm lạ miệng - Người miền Nam mê tít món ăn độc lạ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg cá rô phi
  • Muối hạt, giấm ăn
  • Rượu trắng
  • Rau xà lách, rau mùi, rau thìa là
  • Ớt, hạt tiêu, nước mắm, đường, củ tỏi
  • Bột chiên giòn, bột bắp
  • Bún lá

Cách làm:

- Cá rô phi rửa sạch với muối và rượu trắng để khử tanh, để ráo. Lọc lấy phần thịt sau đó thái miếng vừa ăn.

- Xóc đều cá với bột chiên giòn trộn cùng bột bắp để tầm 5-10 phút. Chiên giòn cá trên chảo dầu nóng già. Cá chín vàng đều 2 mặt vớt ra để ráo.

 

Bún cá chấm lạ miệng - Người miền Nam mê tít món ăn độc lạ! - Ảnh 2

 

- Rau thơm nhặt rửa sạch, để ráo.

- Bún cắt miếng vừa ăn, xếp ra đĩa.

- Tỏi ớt băm nhỏ.

- Pha nước chấm:

  • 1.5 muỗng canh nước mắm
  • 2 muỗng giấm
  • 2 muỗng đường
  • 2 muỗng nước lọc

- Khuấy đều, thêm tỏi - ớt và tiêu tùy ý, thưởng thức thôi

 

Bún cá chấm lạ miệng - Người miền Nam mê tít món ăn độc lạ! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

Biến tấu món phở - Làm phở cuốn chấm mắm chua ngọt ăn đổi vị giác!

Biến tấu món phở - Làm phở cuốn chấm mắm chua ngọt ăn đổi vị giác!

Phở cuốn ăn kèm rau sống thích mê. Chấm mắm chua ngọt chống ngấy càng tuyệt vời.

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