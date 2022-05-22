Làm bún cá chấm, cá giòn tươi, nước ắm chua ngọt dễ ăn

BÚN CÁ CHẤM GIÒN TAN

Nguyên liệu:

1kg cá rô phi

Muối hạt, giấm ăn

Rượu trắng

Rau xà lách, rau mùi, rau thìa là

Ớt, hạt tiêu, nước mắm, đường, củ tỏi

Bột chiên giòn, bột bắp

Bún lá

Cách làm:



- Cá rô phi rửa sạch với muối và rượu trắng để khử tanh, để ráo. Lọc lấy phần thịt sau đó thái miếng vừa ăn.

- Xóc đều cá với bột chiên giòn trộn cùng bột bắp để tầm 5-10 phút. Chiên giòn cá trên chảo dầu nóng già. Cá chín vàng đều 2 mặt vớt ra để ráo.

- Rau thơm nhặt rửa sạch, để ráo.

- Bún cắt miếng vừa ăn, xếp ra đĩa.

- Tỏi ớt băm nhỏ.

- Pha nước chấm:

1.5 muỗng canh nước mắm

2 muỗng giấm

2 muỗng đường

2 muỗng nước lọc

- Khuấy đều, thêm tỏi - ớt và tiêu tùy ý, thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

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