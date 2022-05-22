Bún bò Nam Bộ 'được lòng' người Hà Nội - Món ăn thanh mát, sự hòa quyện vừa đủ!

Làm bún bò xào nhanh gọn, món ăn nhiều rau, thịt vừa chín tới, ăn siêm mềm

BÚN BÒ NAM BỘ

Nguyên liệu:

1kg bún

400gr thịt bò

Các loại rau: xà lách, húng lủi, rau mùi, giá đỗ

Đu đủ xanh, cà rốt

Đậu phộng rang

Hành phi

Nước mắm trộn: tỏi, ớt, nước mắm, muối, bột ngọt, giấm gạo

Cách làm:

- Rau xà lách, húng lủi, mùi rửa sạch, cắt khúc vừa ăn

- Đu đủ xanh, cà rốt nạo sợi. Cho thêm 3 muỗng đường, giấm ngâm khoảng 10-15 phút cho giòn.

- Cho dầu ăn, tỏi phi thơm. Cho thịt bò vào xào săn, nêm vừa ăn, cho thêm giá vào đảo đều 1-2 phút rồi tắt bếp.

- Đậu phộng rang, giã nhuyễn

- Hành tím phi vàng giòn, vớt ra chén

- Hành phi

- Làm nước mắm:

1 chén cơm nước mắm

1 chén cơm nước lọc

1 chén cơm đường

1/2 chén cơm giấm gạo

1 muỗng cafe đường

1 muỗng cafe bột ngọt

Bật nhỏ lửa đun tới khi tan hết. Để 5 phút bớt nóng cho tỏi ớt xay vào cùng là xong.

- Cuối cùng cho bún, rau, đu đủ cà rốt ngâm, thịt bò, hành phi, đậu phộng rang vào bát. Chan nước mắm lên trộn đều và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thảo Lê Phương

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bun-bo-nam-bo-duoc-long-nguoi-ha-noi-mon-an-thanh-mat-su-hoa-quyen-vua-du-470202.html