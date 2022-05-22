Bún bò Nam Bộ 'được lòng' người Hà Nội - Món ăn thanh mát, sự hòa quyện vừa đủ!

Món ngon mỗi ngày 22/05/2022 11:26

Làm bún bò xào nhanh gọn, món ăn nhiều rau, thịt vừa chín tới, ăn siêm mềm

BÚN BÒ NAM BỘ

Bún bò Nam Bộ 'được lòng' người Hà Nội - Món ăn thanh mát, sự hòa quyện vừa đủ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg bún 
  • 400gr thịt bò
  • Các loại rau: xà lách, húng lủi, rau mùi, giá đỗ
  • Đu đủ xanh, cà rốt
  • Đậu phộng rang
  • Hành phi 
  • Nước mắm trộn: tỏi, ớt, nước mắm, muối, bột ngọt, giấm gạo

Cách làm:

- Rau xà lách, húng lủi, mùi rửa sạch, cắt khúc vừa ăn

- Đu đủ xanh, cà rốt nạo sợi. Cho thêm 3 muỗng đường, giấm ngâm khoảng 10-15 phút cho giòn.

- Cho dầu ăn, tỏi phi thơm. Cho thịt bò vào xào săn, nêm vừa ăn, cho thêm giá vào đảo đều 1-2 phút rồi tắt bếp.

- Đậu phộng rang, giã nhuyễn

- Hành tím phi vàng giòn, vớt ra chén

- Hành phi

- Làm nước mắm:

  • 1 chén cơm nước mắm
  • 1 chén cơm nước lọc
  • 1 chén cơm đường
  • 1/2 chén cơm giấm gạo 
  • 1 muỗng cafe đường
  • 1 muỗng cafe bột ngọt

Bật nhỏ lửa đun tới khi tan hết. Để 5 phút bớt nóng cho tỏi ớt xay vào cùng là xong.

 

Bún bò Nam Bộ 'được lòng' người Hà Nội - Món ăn thanh mát, sự hòa quyện vừa đủ! - Ảnh 2

 

- Cuối cùng cho bún, rau, đu đủ cà rốt ngâm, thịt bò, hành phi, đậu phộng rang vào bát. Chan nước mắm lên trộn đều và thưởng thức thôi

 

Bún bò Nam Bộ 'được lòng' người Hà Nội - Món ăn thanh mát, sự hòa quyện vừa đủ! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thảo Lê Phương

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