Trổ tài cho gia đình món ngon thơm phức - Tôm nướng bơ tỏi!

Món ngon mỗi ngày 17/05/2022 08:50

Làm tôm hùm tươi rói, rửa và chế biến, phủ xốt béo ngậy

TÔM HÙM NƯỚNG BƠ TỎI

Trổ tài cho gia đình món ngon thơm phức - Tôm nướng bơ tỏi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Tôm hùm
  • Gia vị: hạt nêm, bơ, tỏi, rau húng, rau mùi, đường, tiêu
Trổ tài cho gia đình món ngon thơm phức - Tôm nướng bơ tỏi! - Ảnh 2

Cách làm:

- Tôm làm sạch, cắt bớt phần râu cứng ở đầu

- Sử dụng 1 chiếc kéo nhọn bắt đầu cắt từ trên đoạn tiếp giữa đầu tôm và lưng tôi để cắt đôi tôm ra, làm sạch phần chỉ đen nếu có

- Xát 1 xíu muối vào phần thịt tôm cho đậm đà

 

Trổ tài cho gia đình món ngon thơm phức - Tôm nướng bơ tỏi! - Ảnh 3

  • Phần quết nướng:

- 1 muỗng bơ, bột nêm, 4-5 nhánh tỏi bằm nhuyễn, rau mùi + rau húng bằng nhỏ, 1 muỗng cafe đường, hạt tiêu. Trộn đều rồi quết vào thân tôm.

 

Trổ tài cho gia đình món ngon thơm phức - Tôm nướng bơ tỏi! - Ảnh 4

 

- Đem nướng 220 độ trong 20 phút

 

Trổ tài cho gia đình món ngon thơm phức - Tôm nướng bơ tỏi! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ha Phuong Le

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