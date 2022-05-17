Trổ tài cho gia đình món ngon thơm phức - Tôm nướng bơ tỏi!

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TÔM HÙM NƯỚNG BƠ TỎI
Nguyên liệu:
- Tôm hùm
- Gia vị: hạt nêm, bơ, tỏi, rau húng, rau mùi, đường, tiêu
Cách làm:
- Tôm làm sạch, cắt bớt phần râu cứng ở đầu
- Sử dụng 1 chiếc kéo nhọn bắt đầu cắt từ trên đoạn tiếp giữa đầu tôm và lưng tôi để cắt đôi tôm ra, làm sạch phần chỉ đen nếu có
- Xát 1 xíu muối vào phần thịt tôm cho đậm đà
- Phần quết nướng:
- 1 muỗng bơ, bột nêm, 4-5 nhánh tỏi bằm nhuyễn, rau mùi + rau húng bằng nhỏ, 1 muỗng cafe đường, hạt tiêu. Trộn đều rồi quết vào thân tôm.
- Đem nướng 220 độ trong 20 phút
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ha Phuong Le