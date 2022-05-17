Trổ tài cho gia đình món ngon thơm phức - Tôm nướng bơ tỏi!

Làm tôm hùm tươi rói, rửa và chế biến, phủ xốt béo ngậy

TÔM HÙM NƯỚNG BƠ TỎI

Nguyên liệu:

Tôm hùm

Gia vị: hạt nêm, bơ, tỏi, rau húng, rau mùi, đường, tiêu

Cách làm:

- Tôm làm sạch, cắt bớt phần râu cứng ở đầu

- Sử dụng 1 chiếc kéo nhọn bắt đầu cắt từ trên đoạn tiếp giữa đầu tôm và lưng tôi để cắt đôi tôm ra, làm sạch phần chỉ đen nếu có

- Xát 1 xíu muối vào phần thịt tôm cho đậm đà

Phần quết nướng:

- 1 muỗng bơ, bột nêm, 4-5 nhánh tỏi bằm nhuyễn, rau mùi + rau húng bằng nhỏ, 1 muỗng cafe đường, hạt tiêu. Trộn đều rồi quết vào thân tôm.

- Đem nướng 220 độ trong 20 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ha Phuong Le

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tro-tai-cho-gia-dinh-mon-ngon-thom-phuc-tom-nuong-bo-toi-468589.html