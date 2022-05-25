Heo quay giòn da rôm rốp - Cắn miếng nào đã miếng nấy!

Heo quay nguyên tảng tự làm tại nhà, da giòn rụm, thịt ướp vừa vị
- Bánh tôm chiên giòn - Ăn vặt xế chiều cùng rau sống là hết nước chấm ngay!
- Tôm rang me làm theo công thức này nó lạ lắm nha: Thơm, bùi lại đậm đà tốn cơm
THỊT QUAY GIÒN BÌ
Nguyên liệu:
- Thịt ba chỉ
- Gừng + hành tím
- Muối hột
Cách làm:
- Luộc thịt cùng gừng hành cho thơm trong 4 phút, úp phần bì xuống dưới.
- Vớt thịt ra ngửa bì lên trên: dùng dao rạch mặt bì, không rạch sâu
- Lau khô bì, dùng máy sấy sấy khô phần da khoảng 1-2 tiếng/ đem phơi nắng
- Nướng:
- Phủ muối lên mặt bì
- Làm nóng lò nướng và nướng thịt khoảng 220 độ c trong 20 phút
- Sau đó gạt muối set tiếp 200 độ trong 20 phút nữa là được
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Bùi