Heo quay giòn da rôm rốp - Cắn miếng nào đã miếng nấy!

Heo quay nguyên tảng tự làm tại nhà, da giòn rụm, thịt ướp vừa vị

THỊT QUAY GIÒN BÌ

Nguyên liệu:

Thịt ba chỉ

Gừng + hành tím

Muối hột

Cách làm:

- Luộc thịt cùng gừng hành cho thơm trong 4 phút, úp phần bì xuống dưới.

- Vớt thịt ra ngửa bì lên trên: dùng dao rạch mặt bì, không rạch sâu

- Lau khô bì, dùng máy sấy sấy khô phần da khoảng 1-2 tiếng/ đem phơi nắng

Nướng:

- Phủ muối lên mặt bì

- Làm nóng lò nướng và nướng thịt khoảng 220 độ c trong 20 phút

- Sau đó gạt muối set tiếp 200 độ trong 20 phút nữa là được

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hòa Bùi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/heo-quay-gion-da-rom-rop-can-mieng-nao-da-mieng-nay-470795.html