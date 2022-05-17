Bánh tôm chiên giòn - Ăn vặt xế chiều cùng rau sống là hết nước chấm ngay!

Món ngon mỗi ngày 17/05/2022 16:05

Làm bánh tôm chiên giòn, không ráo dầu, nước mắm chua ngọt hào quyện

BÁNH TÔM CHIÊN HỒ TÂY

Bánh tôm chiên giòn - Ăn vặt xế chiều cùng rau sống là hết nước chấm ngay! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Tôm thẻ
  • Khoai lang cắt sợi
  • Bột chiên giòn, trứng gà
  • Rau sống
  • Cà rốt, củ cải trắng
  • Gia vị

Cách làm:

  • Trộn bột:

- Cho 4 muỗng canh bột chiên giòn trộn + 2 trứng gà + 1/2 muỗng cafe hạt nêm + 1/2 muỗng cafe muối + 4 muỗng canh nước ấm

- Trộn cho hỗn hợp bột thật đều, để nghỉ 5 phút.

  • Chiên bánh:

- Cho dầu ăn vào hơn 1/2 chảo ở lửa nhỏ vừa đến khi dầu nóng già.

- Múc 1 muỗng canh bột vừa trộn + 1 ít khoai lang cắt sợi cho vào chảo, sau đó thả 1 con tôm lên. Chiên ngập dầu đến khi vàng giòn thì vớt ra để ráo dầu.

  • Làm nước chấm:

- Cho 1 muỗng canh nước mắm ngon + 1 muỗng canh nước ấm + 2 muỗng cafe nước cốt chanh + 1 muỗng canh đường. Khuấy trên lửa thật nhỏ đến khi sôi lăn tăn thì tắt bếp để nguội.

- Cắt lát cà rốt và củ cải trắng thật mỏng, ngâm nước đá cho giòn rồi thả vào nước mắm vừa nguội.

- Ăn kèm rau sống tùy ý

 

Bánh tôm chiên giòn - Ăn vặt xế chiều cùng rau sống là hết nước chấm ngay! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân

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