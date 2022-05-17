Bánh tôm chiên giòn - Ăn vặt xế chiều cùng rau sống là hết nước chấm ngay!

Làm bánh tôm chiên giòn, không ráo dầu, nước mắm chua ngọt hào quyện
BÁNH TÔM CHIÊN HỒ TÂY
Nguyên liệu:
- Tôm thẻ
- Khoai lang cắt sợi
- Bột chiên giòn, trứng gà
- Rau sống
- Cà rốt, củ cải trắng
- Gia vị
Cách làm:
- Trộn bột:
- Cho 4 muỗng canh bột chiên giòn trộn + 2 trứng gà + 1/2 muỗng cafe hạt nêm + 1/2 muỗng cafe muối + 4 muỗng canh nước ấm
- Trộn cho hỗn hợp bột thật đều, để nghỉ 5 phút.
- Chiên bánh:
- Cho dầu ăn vào hơn 1/2 chảo ở lửa nhỏ vừa đến khi dầu nóng già.
- Múc 1 muỗng canh bột vừa trộn + 1 ít khoai lang cắt sợi cho vào chảo, sau đó thả 1 con tôm lên. Chiên ngập dầu đến khi vàng giòn thì vớt ra để ráo dầu.
- Làm nước chấm:
- Cho 1 muỗng canh nước mắm ngon + 1 muỗng canh nước ấm + 2 muỗng cafe nước cốt chanh + 1 muỗng canh đường. Khuấy trên lửa thật nhỏ đến khi sôi lăn tăn thì tắt bếp để nguội.
- Cắt lát cà rốt và củ cải trắng thật mỏng, ngâm nước đá cho giòn rồi thả vào nước mắm vừa nguội.
- Ăn kèm rau sống tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân