Cút lộn nướng muối ớt siêu thấm vị, nhìn là thèm ngay!

Làm cút lộn xốt muối ớt cay cay, thơm nức mũi khiến ai cũng mê!

CÚT LỘN NƯỚNG MUỐI ỚT

Nguyên liệu:

3 tép tỏi

2 củ hành tím

1 trái ớt sừng

3 muỗng canh đường

2 muỗng canh nước mắm ngon

1/2 muỗng cafe muối

1 muỗng canh nước lọc

Đậu phộng

Hành phi

Ớt bột

Cách làm:



- Băm nhuyễn tỏi, ớt, hành tím

- Phi thơm hỗn hợp tỏi - hành tím đã băm, thêm vào các gia vị: đường, muối, nước mắm, nước lọc và ớt khô. Đun sôi liu riu cho sệt

- Sau khi bỏ trứng cút đã luộc chín vào chén thì cho phần nước xốt vào đun trên lửa cho đến khi thấy sền sệt lại và cho hành phi, mỡ hành, đậu phộng vào.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Kay Bin Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cut-lon-nuong-muoi-ot-sieu-tham-vi-nhin-la-them-ngay-468221.html