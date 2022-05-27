Bánh bao kẹp phiên bản nâng cấp kiểu Đài Loan - Bánh mềm ẩm, nhân thịt đậm đà!

Thịt băm xào, bánh bao mềm mịn, ngọt ngọt, ăn hợp không thể tưởng.

Bánh bao kẹp thịt xá xíu

Nguyên liệu:

300gr bột mì số 11

170ml sữa tươi không đường

40gr đường cát

4gr men

1gr muối

10ml dầu ăn

Cách làm:



- Cho lần lượt sữa tươi vào máy đánh bột, cho tiếp 4gr men vào, cho bột mì, đường cát rải đều vào âu, tiếp cho muối và dầu vào.

- Cho máy nhồi đến khi thấy mịn thì cho ra bàn nhào nặn

- Lấy bột ra cán đều cho bột có độ dày tầm 6cm thì gấp bột lại cán tiếp, lặp đi lặp lại khoảng 2-3 lần cho bột mịn

- Sử dụng khuôn để cắt bánh

- Lật mặt từng khoanh bột lên quét 1 lớp dầu mỏng lên khoanh bột để khi gập bột lại hấp tránh bị dính.

- Ủ bột thêm 1 tiếng

- Sau 1 tiếng đem bột đi hấp, hấp trong 8 phút, tắt lửa và để nguội khoảng 5 phút hẵn lấy bánh ra

- Nhân bánh ăn cùng thịt xá xíu, thịt băm xào,... tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thi Cao

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