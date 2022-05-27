Bánh bao kẹp phiên bản nâng cấp kiểu Đài Loan - Bánh mềm ẩm, nhân thịt đậm đà!

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Bánh bao kẹp thịt xá xíu
Nguyên liệu:
- 300gr bột mì số 11
- 170ml sữa tươi không đường
- 40gr đường cát
- 4gr men
- 1gr muối
- 10ml dầu ăn
Cách làm:
- Cho lần lượt sữa tươi vào máy đánh bột, cho tiếp 4gr men vào, cho bột mì, đường cát rải đều vào âu, tiếp cho muối và dầu vào.
- Cho máy nhồi đến khi thấy mịn thì cho ra bàn nhào nặn
- Lấy bột ra cán đều cho bột có độ dày tầm 6cm thì gấp bột lại cán tiếp, lặp đi lặp lại khoảng 2-3 lần cho bột mịn
- Sử dụng khuôn để cắt bánh
- Lật mặt từng khoanh bột lên quét 1 lớp dầu mỏng lên khoanh bột để khi gập bột lại hấp tránh bị dính.
- Ủ bột thêm 1 tiếng
- Sau 1 tiếng đem bột đi hấp, hấp trong 8 phút, tắt lửa và để nguội khoảng 5 phút hẵn lấy bánh ra
- Nhân bánh ăn cùng thịt xá xíu, thịt băm xào,... tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thi Cao