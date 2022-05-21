Đậu hũ Tứ Xuyên tiêu cay tê xốt bò băm - thử một miếng ngon hết ý!

Đậu hũ non mềm béo, xốt bò băm cay cay, chan cơm nóng siêu hợp
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- Chiêu đãi cho cả nhà tô sủi cảo tôm thịt ngập nhân - Đổi khẩu vị món ngon!
ĐẬU HŨ MA BÀ - MAPO TOFU
Nguyên liệu:
300gr đậu hũ
200gr thịt bò băm
30gr tương hột ớt (Doubanjang)
15gr tương ngọt (Hoisin sauce)
5gr xuyên tiêu
10gr tỏi
10gr ớt tươi
20gr gừng
100ml nước
Hành lá
Bột bắp
Dầu mè
Cách làm:
Băm nhuyễn tỏi, gừng, ớt tươi. Hành lá cắt nhỏ.
Đậu hũ non/đậu hũ trắng cắt thành từng khối vuông kích thước tầm 1cm.
Cho dầu ăn vào chảo, cho thịt bò vào xào chín. Cho tiếp tỏi, gừng, Doubanjang, Hoisin sauce, xuyên tiêu vào đảo đều cho thơm.
Cho nước vào đảo đều và nêm nếm gia vị cho vừa ăn
Cho đậu hũ vào xốt thịt bò, đun lửa nhỏ 3 phút cho đậu hũ ngấm gia vị.
Pha bột bắp với chút nước, cho vào chảo đậu hũ, đảo đều, nhẹ tay để tạo độ sệt cho món ăn. Thêm dầu mè và hành lá là xong
Nguồn: Fb Hạnh Nhi