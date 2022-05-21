Đậu hũ Tứ Xuyên tiêu cay tê xốt bò băm - thử một miếng ngon hết ý!

ĐẬU HŨ MA BÀ - MAPO TOFU

Nguyên liệu:

Cách làm:

Băm nhuyễn tỏi, gừng, ớt tươi. Hành lá cắt nhỏ.

Đậu hũ non/đậu hũ trắng cắt thành từng khối vuông kích thước tầm 1cm.

Cho dầu ăn vào chảo, cho thịt bò vào xào chín. Cho tiếp tỏi, gừng, Doubanjang, Hoisin sauce, xuyên tiêu vào đảo đều cho thơm.

Cho nước vào đảo đều và nêm nếm gia vị cho vừa ăn

Cho đậu hũ vào xốt thịt bò, đun lửa nhỏ 3 phút cho đậu hũ ngấm gia vị.