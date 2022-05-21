Đậu hũ Tứ Xuyên tiêu cay tê xốt bò băm - thử một miếng ngon hết ý!

Món ngon mỗi ngày 21/05/2022 09:22

Đậu hũ non mềm béo, xốt bò băm cay cay, chan cơm nóng siêu hợp

ĐẬU HŨ MA BÀ - MAPO TOFU

Đậu hũ Tứ Xuyên tiêu cay tê xốt bò băm - thử một miếng ngon hết ý! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr đậu hũ

  • 200gr thịt bò băm

  • 30gr tương hột ớt (Doubanjang)

  • 15gr tương ngọt (Hoisin sauce)

  • 5gr xuyên tiêu

  • 10gr tỏi

  • 10gr ớt tươi

  • 20gr gừng

  • 100ml nước

  • Hành lá

  • Bột bắp

  • Dầu mè

Cách làm:

  • Băm nhuyễn tỏi, gừng, ớt tươi. Hành lá cắt nhỏ.

  • Đậu hũ non/đậu hũ trắng cắt thành từng khối vuông kích thước tầm 1cm.

  • Cho dầu ăn vào chảo, cho thịt bò vào xào chín. Cho tiếp tỏi, gừng, Doubanjang, Hoisin sauce, xuyên tiêu vào đảo đều cho thơm.

  • Cho nước vào đảo đều và nêm nếm gia vị cho vừa ăn

  • Cho đậu hũ vào xốt thịt bò, đun lửa nhỏ 3 phút cho đậu hũ ngấm gia vị.

  • Pha bột bắp với chút nước, cho vào chảo đậu hũ, đảo đều, nhẹ tay để tạo độ sệt cho món ăn. Thêm dầu mè và hành lá là xong

Đậu hũ Tứ Xuyên tiêu cay tê xốt bò băm - thử một miếng ngon hết ý! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hạnh Nhi

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