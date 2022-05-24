Chiêu đãi cho cả nhà tô sủi cảo tôm thịt ngập nhân - Đổi khẩu vị món ngon!

Món ngon mỗi ngày 24/05/2022 09:50

Làm sủi cảo tại nhà, nấu nước dùng ăn kèm ngọt thanh, trong vắt

Sủi cảo tôm thịt

Chiêu đãi cho cả nhà tô sủi cảo tôm thịt ngập nhân - Đổi khẩu vị món ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt nạc vai xay
  • 200gr tôm đã bóc vỏ thái nhỏ + đầu tôm, vỏ tôm để riêng
  • 100gr hành tím
  • Gia vị: Muối tinh, nước mắm, hạt tiêu
  • Nấm hương
  • Lá hẹ
  • Vỏ sủi cảo

Cách làm:

- Đầu tôm, vỏ tôm, 2 cái xương hom ninh với vài hạt tiêu sọ, 1 chút muối, sôi bùng rồi để hé vung đun nhỏ lửa nhất đun khoảng 2 tiếng.

  • Làm sủi cảo: 

- Phần nhân: Trộn thịt xay + tôm thái nhỏ + hành tím, chút muối, nước mắm, hạt tiêu xay trộn đều.

 

Chiêu đãi cho cả nhà tô sủi cảo tôm thịt ngập nhân - Đổi khẩu vị món ngon! - Ảnh 2

 

- Gói sủi cảo: Lấy 1 muỗng nhân muỗng cafe để giữa miếng vỏ sủi và miết nước viền mép trong của sủi và gập lại

 

Chiêu đãi cho cả nhà tô sủi cảo tôm thịt ngập nhân - Đổi khẩu vị món ngon! - Ảnh 3

  • Luộc sủi:

- Nước dùng nấu sôi, thả vài cái nấm hương cho thơm đủ vị rồi cho viên sủi vào nồi nước dùng đun ở mức trung bình, đến khi nổi lên thì vớt ra bát. Đun vừa tới vỏ sủi sẽ không dính nhau khi xếp lên nhau và khi nấu lại không bị bở, rách. Đáy bát đựng sủi tráng 1 lớp dầu ăn mỏng để chống dính.

 

Chiêu đãi cho cả nhà tô sủi cảo tôm thịt ngập nhân - Đổi khẩu vị món ngon! - Ảnh 4

  • Hoàn thành:

- Có thể ăn riêng 1 bát sủi với rau cải ngọt/ cải cúc chần chín + tôm + lá hẹ và nước dùng ngọt thơm.

 

Chiêu đãi cho cả nhà tô sủi cảo tôm thịt ngập nhân - Đổi khẩu vị món ngon! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Lã Thu Giang

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