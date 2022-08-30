Cách nấu chè đậu xanh nước cốt dừa thơm ngon, giải nhiệt cho ngày hè nóng!

Đậu xanh là loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, với hàm lượng dinh dưỡng cao cùng công dụng thanh mát, giải độc cơ thể hiệu quả.

Chè đậu xanh vốn là một món ăn ngọt thơm, thanh mát, vô cùng quen thuộc cho những ngày hè. Mỗi năm tới khoảng thời gian này, các bà, các mẹ lại “thi nhau” nấu những nồi chè đậu xanh hấp dẫn, giải nhiệt cho gia đình. Bên cạnh món chè đậu xanh truyền thống, các bà, các mẹ cũng đã trổ tài “nâng cấp” món chè quen thuộc thành những phiên bản hấp dẫn hơn như: chè đậu xanh nha đam , chè đậu xanh hạt sen,....nhưng nổi bật nhất phải kể đến món chè đậu xanh nước cốt dừa . Với vị ngọt béo, thanh mát, lại còn thoang thoảng hương thơm hấp dẫn, khiến thực khách nào cũng mê mẩn. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món chè đậu xanh nước cốt dừa thơm ngon khó cưỡng này nhé!

Cụ thể, theo các chuyên gia, đậu xanh có các công dụng tuyệt vời sau: chữa bệnh gút, chữa bí tiểu, cải thiện khả năng tiêu hóa, phòng chống bệnh tim mạch, giảm huyết áp hiệu quả và phòng ngừa ung thư trực tràng.

Tuy nhiên, không chỉ được biết với công dụng thanh mát cơ thể, đậu xanh còn mang lại rất nhiều công dụng hữu ích khác mà chúng ta không ngờ tới.

Đặc biệt, đây còn được xem là dược thần cho các chị em phụ nữ khi mang tới công dụng hỗ trợ giảm cân nhờ vào hàm lượng chất xơ và protein cao, đồng thời còn giúp các chị em có được làn da trắng hiệu quả, sạch nhờn da và giảm tình trạng rám nắng rõ rệt.

Với các chị em đang mang thai, đậu xanh lại càng nên là thực phẩm cần lựa chọn, vì Axit folic trong đậu xanh có vai trò quan trọng trong sự phát triển của trái tim, não và hệ hô hấp của trẻ sơ sinh, đồng thời ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi nữa đấy.

Quả là một loại đậu ngon - bổ - rẻ phải không nào?! Các chị em nhất định phải thêm loại thực phẩm bổ dưỡng này vào thực đơn của gia đình nhé! Giờ thì hãy cùng bắt tay vào chế biến món chè đậu xanh nước cốt dừa ngọt béo, thơm ngon tại nhà nào!

Cách làm chè đậu xanh nước cốt dừa thơm ngon, giải nhiệt hiệu quả

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món chè đậu xanh nước cốt dừa thơm ngon hấp dẫn!

Đậu xanh nguyên vỏ hoặc bỏ vỏ (tùy sở thích) 200 gr

Nước cốt dừa 200 ml (1 lon)

Dừa nạo/ dừa khô (không có cũng được) 1 ít

Bột sắn dây 30 gr

Bột bắp 2.5 gr

Lá dứa 2 lá

Đường/ muối 1 ít

Các bước tiến hành nấu chè đậu xanh nước cốt dừa chuẩn ngon, ngọt béo

Bước 1: Ninh đậu xanh

Công đoạn ngâm nở mềm và ninh nhừ đậu xanh!

- Đầu tiên, với đậu xanh mua về, bạn đem rửa thật sạch rồi tiến hành ngâm nước, nếu dùng đậu bỏ vỏ thì ngâm nước trong khoảng 1 tiếng, nếu dùng đậu nguyên vỏ thì ngâm nước qua đêm cho hạt đậu nở ra.

- Tiếp đó, sau khi đậu xanh đã được ngâm nở đủ, bạn chỉ cần vớt ra và để ráo nước. Trong trường hợp cần làm gấp, bạn có thể ngâm đậu xanh với nước nóng trong khoảng 15 - 20 phút là có thể chế biến rồi nhé.

- Sau đó, bạn cho phần đậu xanh và 500ml nước vào nồi, rồi tiến hành bắc lên bếp và ninh ở lửa vừa cho đến khi sôi, thì cho 80gr đường vào và đảo đều là được.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đun tiếp 5 phút nữa, cho đến khi nồi chè sôi lại thì tiếp tục cho thêm 1/3 muỗng cà phê muối vào, rồi lại khuấy đều và tiếp tục đun thêm 5 phút là đã hoàn tất khâu ninh đậu xanh rồi nhé.

Bước 2: Chế nước cốt dừa

Cách pha chế nước cốt dừa thơm béo, sánh mịn!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn lắc đều lon cốt dừa rồi lấy ra 200ml nước cốt đem khuấy cùng 18gr đường và 1/4 muỗng cà phê muối.

- Kế đến, bạn đặt hỗn hợp vừa tạo lên bếp và tiến hành đun ở lửa nhỏ cùng 2 chiếc lá dứa đã rửa sạch, vừa đun vừa khuấy đều để đường và muối tan hết.

- Đến đây, khi hỗn hợp sôi lăn tăn thì bạn tắt bếp, đậy nắp lại và tiến hành ủ khoảng 10 phút. Việc ủ này sẽ giúp nước cốt dừa thơm hương lá dứa hơn.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc hoà tan 2.5gr bột bắp vào một tô riêng với 5ml nước, sau đó bạn bật bếp cho nước cốt dừa sôi lại, rồi vớt lá dứa ra và đổ nước bột bắp vừa tạo vào nồi, khuấy đều đến khi sôi lại là hoàn tất nhé.

Bước 3: Nấu chè đậu xanh nước cốt dừa

Quy trình các bước nấu chè đậu xanh nước cốt dừa chuẩn ngon!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, trước hết, bạn khuấy 30gr bột sắn dây cùng một chút nước cho tan.

- Tiếp đến, bạn bắc nồi chè lên lại bếp và để ở lửa vừa. Khi nước chè sôi lên, bạn cho từ từ nước bột sắn dây vào, lưu ý vừa cho vừa khuấy nhanh để bột không bị lắng vón cục ở đáy nồi nhé.

- Kế đó, khi thấy nước chè trong vắt lại thì bạn tiến hành nêm nếm cho vừa miệng, rồi khuấy đều và đun đến khi sôi lại là có thể tắt bếp rồi.

- Đến đây thì bạn chỉ cần khuấy đều nồi chè rồi múc chè ra ly, sau đó chan thêm cốt dừa vào và có thể cho thêm dừa khô hoặc dừa tươi nạo sợi lên trên là có thể thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Chè đậu xanh nước cốt dừa thơm béo, ngọt mát, ăn là mê!

Món chè đậu xanh nước cốt dừa thơm ngon bắt mắt với visual màu vàng ươm bắt mắt, nổi bật với những hạt đậu mềm mịn, bùi bùi, ngọt thơm hấp dẫn, hòa quyện cùng vị thơm béo đặc trưng của nước cốt dừa, tất cả đã tạo nên một món chè ngọt ngon, thơm béo, khiến ai ăn cũng mê. Bạn thưởng thức lúc còn nóng ấm hay thêm chút đá vào thì đều chuẩn ngon hết!

Thời gian và cách bảo quản chè đậu xanh nước cốt dừa

- Chè đậu xanh nước cốt dừa sau khi làm xong, bạn nên tách riêng phần chè và phần nước cốt dừa ra những hộp kín riêng, rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn, bạn có thể hâm nóng chè lại để không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa nhé.

- Thời gian dùng nếu được bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh là khoảng 1 - 2 ngày. Nếu bạn bảo quản chè đậu xanh ở nhiệt độ bình thường thì chỉ dùng được trong ngày, không quá 24 tiếng.

Mẹo chọn mua đậu xanh thơm ngon

- Đối với loại đậu đã cà vỏ, bạn lưu ý chọn những hạt đậu sáng bóng, màu vàng tươi, kích thước và màu sắc các hạt đều nhau.

- Đối với loại đậu còn vỏ, bạn nên chọn những đậu xanh đều màu, sáng bóng và có mùi thơm tự nhiên.

- Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra độ mẩy của đậu bằng cách bấm ngón tay vào hạt đậu, nếu hạt đậu giòn, dễ vỡ nhưng không tạo nhiều vụn nhỏ thì đó là đậu xanh ngon.

- Tránh chọn những hạt đậu có nốt đen, xỉn màu, các hạt to nhỏ không đều nhau, có ẩm mốc hoặc mùi lạ. Đặc biệt không chọn đậu xanh đã có hiện tượng bị mối, mọt ăn hay có nhiều hạt sạn đen.

Trên đây là công thức nấu chè đậu xanh nước cốt dừa ngọt béo thơm ngon, giải nhiệt cho những ngày nắng nóng. Với món chè hấp dẫn, bổ dưỡng, mà cách làm lại không quá phức tạp này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!