2 Cách nấu chè Đậu xanh nha đam ngọt mát, thổi bay cơn nóng !!!

Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 công thức nấu Chè đậu xanh nha đam chuẩn vị ở ngay bài viết dưới đây nhé !!!

- Ở công đoạn này, trước tiên bạn dùng dao lột bỏ hết phần vỏ xanh ở nha đem đi.

- Kế đó, đem phần thịt nha đam mới lấy được rửa sạch với nước trong nhiều lần. Sau đó cho thêm 1 ít muối vào để bóp chung với nha đam và xả lại với nước sạch, cách này sẽ giúp loại bỏ hết phần nhớt nha đam làm đắng chè.

- Cuối cùng, bạn chờ cho phần thịt nha đam ráo nước, sau đó đem ướp với 2 muỗng canh đường trong khoảng 10 phút là xong rồi nhé.

Bước 2 : Rang và nấu đậu xanh

Công đoạn rang đậu xanh để dễ vo sạch hơn!

- Đầu tiên, đậu xanh mua về bạn đem rang trên bếp ở lửa vừa trong khoảng 5-7 phút, sau đó để nguội bớt rồi đem vo với nước (1-2 lần) cho sạch.

- Tiếp đó, bạn đem phần đậu xanh đã được vo sạch nấu với 1 lít nước trong vòng 20 phút cho đậu mềm bớt.

- Kế đó chắt bỏ nước đi và tiếp tục cho thêm 1 lít nước sạch mới và ½ muỗng cà phê muối vào và nấu tiếp ở lửa vừa thêm 15 phút, khi thấy đậu xanh nở mềm ra là đạt rồi nhé.

Nấu đậu xanh cho đến khi hạt đậu nở chín mềm đều!

Bước 3 : Tiến hành nấu chè đậu xanh nha đam

Khi thấy phần đậu xanh đã nở chín mềm, bạn chỉ việc cho phần nha đã đã được ướp đường cùng số đường còn lại vào nấu chung. Đợi khoảng 2 phút cho nha đam chín tới là có thể tắt bếp rồi nhé. Ở bước này, bạn có thể điều chỉnh đường cho vừa vị ngọt của gia đình nhé.

Thành phẩm

Bát chè đậu xanh nha đam ngọt mát, giải nhiệt ngày hè!

Chè đậu xanh thanh mát, ngon ngọt với vị ngọt bùi đặc trưng của đậu xanh cùng sự man mát giòn giòn của nha đam, ăn khi lạnh thì càng chuẩn ngon hơn. Mùa hè nóng nực thế này mà có bát chè đậu xanh thanh nhiệt, thơm ngon như này thì còn gì bằng nào !!!

2. Chè đậu xanh nha đam nước cốt dừa

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm Chè đậu xanh nha đam nước cốt dừa thơm ngon!

Nha đam 1.2 kg

Đậu xanh đã bóc vỏ 400 gr

Đường 510 gr

Bột sắn dây 100 gr

Dừa nạo 500 gr

Nước cốt chanh 1 muỗng canh

Muối 1 ít

Các bước làm Chè đậu xanh nha đam nước cốt dừa, ăn là mê

Bước 1 : Sơ chế nha đam

Nha đem đem ướp với đường và bảo quản trong ngăn mát sẽ giòn ngọt hơn!

- Trước tiên, nha đam mua về bạn đem rửa sạch, cạo lớp vỏ xanh và cắt thịt nha đam thành những khối vuông nhỏ cỡ 1 đốt ngón tay.

- Kế đó, bạn đem phần thịt nha đam đã được cắt khúc vào ngâm (1 tiếng) trong thau nước có pha sẵn 1 muỗng canh nước cốt chanh và 1 muỗng canh muối.

- Sau đó, khi đã ngâm đủ 1 tiếng, bạn vớt nha đam ra và đem xả lạ với nước sạch rồi đem trụng sơ qua trong nồi nước sôi khoảng 3 phút.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc vớt nha đam ra tô, sau đó cho thêm 200gr đường vào và đảo đều. Sau cùng đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1-2 tiếng cho nha đam thấm đường và giòn hơn là được nhé.

Bước 2 : Sơ chế và nấu đậu xanh

Sơ chế và nấu chè

- Đầu tiên, với đậu xanh đã được bỏ vỏ, bạn đem ngâm với nước nóng trong khoàng 1-2 tiếng.

- Tiếp đó, khi đã ngâm đủ, bạn cho đậu xanh vào nồi nước đang sôi và đun trong 10 phút rồi chắt bỏ nước. Sau đó cho thêm nước sạch vào (ngập xâm xấp phần đậu xanh) và tiếp tục nấu cho đến khi đậu xanh nở mềm ra.

- Cuối cùng, chỉ việc cho thêm 300gr đường cùng 1 muỗng cà phê muối vào rồi khuấy đều là được.

Bước 3 : Hoàn tất nấu chè

Lần lượt cho thêm bột sắn pha và nha đam đã ướp vào!

- Ở công đoạn cuối cùng này, đầu tiên bạn hòa tan 50gr bột sắn dây với nước lạnh, sau đó vừa đổ từ từ vào nồi đậu xanh vừa khuấy đều tay.

- Sau cùng cho phần nha đam đã được ướp đường vào chung, đảo đều cho đến khi nồi chè sôi lên lại lần nữa thì có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 4 : Nấu nước cốt dừa

Nước cốt dừa là điểm nhấn hương vị cho món Chè đậu xanh nha đam nước cốt dừa!

Nước cốt dừa là điểm nhấn hương vị cho món Chè đậu xanh nha đam nước cốt dừa. Để hoàn thành nước cốt dừa béo thơm, bạn hãy làm theo các bước dưới đây nhé :

- Đầu tiên, cho 1 ít nước ấm vào 500gr dừa nạo, sau đó nhồi đều và vắt lấy cốt dừa.

- Tiếp đó bạn cho phần nước cốt dừa vừa lấy được và 1 muỗng cà phê muối, 10gr đường vào nồi và bắc lên bếp ở lửa vừa, khuấy đều cho tan gia vị.

- Cuối cùng bạn cho thêm 50gr bột sắn đã được hòa tan với nước lạnh vào chung, khuấy thật đều hỗn hợp và tắt bếp là hoàn thành rồi nhé. Khi ăn chỉ cần rưới 1 muỗng nước cốt dừa lên trên thì chuẩn bài nhé!

Thành phẩm

Chè đậu xanh nha đam nước cốt dừa, ai ăn cũng mê!

Chè đậu xanh nha đam vốn đã thơm ngon, thanh mát, nay còn được kết hợp với hương vị béo ngậy của nước cốt dừa, các khiến món chè thêm “hút hồn” thực khách hơn. Vừa ngon miệng lại còn thanh mát cơ thể, đảm bảo thực khách ở mọi độ tuổi đều “đổ” hết nhé.

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon cho món chè đậu xanh nha đam chuẩn vị

Cách chọn mua đậu xanh nguyên vỏ

- Bạn nên chọn những hạt đậu tròn mẩy, da căng bóng và có màu xanh tươi đặc trưng, khi sờ tay vào có cảm giác khô ráo, không bị rít tay và có hương thơm tự nhiên.

- Tránh chọn những hạt đậu xanh không còn nguyên vẹn, vỏ chuyển màu hoặc có mùi lạ, bị ẩm ướt,...

Cách chọn đậu xanh đã được cà vỏ

- Bạn nên chọn những hạt đậu có màu vàng nhạt, màu sắc tươi sáng, có mùi hương nhẹ và còn nguyên bao bì.

- Ngoài ra, không nên chọn mua đậu xanh cà vỏ có màu sắc bất thường hoặc có dấu hiệu bị sâu mọt.

Cách chọn mua nha đam (lô hội) tươi ngon

- Bạn nên chọn những lá nha đam có màu xanh tươi, cuống vẫn còn tươm mủ, da căng bóng, lá còn nguyên vẹn và dày thịt.

- Đặc biệt, những lá nha đam có màu tím bất thường ở cuống lá là những lá nha đam cũ, sắp bị hư, bạn nên tránh chọn nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng nên tránh chọn những lá nha đam quá to vì loại này thường được phun thuốc, bón phân nhiều.

Trên đây là 2 công thức siêu đơn giản cho món Chè đậu xanh nha đam thanh mát, giải nhiệt ngày hè này !!! Chúc các chị em trổ tài thành công cho các thành viên trong gia đình thưởng thức nhé !!!