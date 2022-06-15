Cách làm panna cotta chanh leo mềm béo, đơn giản, ăn là mê !!!

Panna cotta là một trong những món tráng miệng nổi tiếng tại Ý, được đông đảo các thực khách ở khắp nơi trên thế giới ưa chuộng bởi độ thơm béo, mềm mịn, ăn là mê!

Panna cotta là một trong những món tráng miệng nổi tiếng tại Ý, được đông đảo các thực khách ở khắp nơi trên thế giới ưa chuộng bởi độ thơm béo, mềm mịn, ăn là mê. Nổi bật vị kem sữa béo mềm, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trái cây tươi ngon để cho ra đời nhiều "version" với hương vị khác biệt của món panna cotta. Nổi bật trong các hương vị, nhất định phải đề cập đến khi nói đến panna cotta chính là hương vị chanh dây. Panna cotta chanh dây là sự kết hợp hoàn hảo giữa kem sữa và chanh dây chua ngọt, ăn mãi mà không ngán. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức đơn giản cho món panna cotta chanh dây ngay tại nhà nhé !!! Panna Cotta - món tráng miệng tinh tế của Ý Panna cotta được mệnh danh là một trong những món bánh "must try" khi tới Ý. Bánh có nguồn gốc từ miền Bắc nước Ý, thường được làm từ các nguyên liệu đặc trưng cơ bản là kem, sữa đường, gelatin và được kết hợp với các loại trái cây có vị chua như dâu, việt quất, chanh leo,...

Panna cotta thường được kết hợp với các loại trái cây có vị chua ngọt như dâu, việt quất, chanh dây,... Một chiếc bánh panna cotta lý tưởng phải đạt được độ hoàn hảo về độ đông, độ béo và độ ngọt. Để tạo cho panna cotta độ đông vừa đủ, không quá cứng như thạch rau câu cũng không mềm chảy mất thẩm mỹ, người đầu bếp phải hết sức chú ý đến lượng gelatin cho vào.Ngoài ra, còn một đặc điểm đặc biệt ở panna cotta nữa chính là độ béo vừa phải, không bị ngấy khi ăn dù thành phần rất nhiều kem, sữa, để làm được điều này, người đầu bếp cũng phải căn đong tỉ lệ bột bánh cho hợp lí. Nhờ những công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ này mà Panna cotta mới có được một "tạo hình" xinh núng nính cùng hương vị ăn mãi không chán, xứng đáng là món bánh tinh tế của tinh hoa ẩm thực Ý. Còn bây giờ thì các chị em hãy cùng khám phá ngay công thức làm bánh panna cotta chanh dây thơm béo, đơn giản dễ làm tại nhà nhé !!!

Cách làm Panna cotta chanh dây tại nhà Nguyên liệu cần chuẩn bị (khẩu phần 1 người) Nguyên liệu đơn giản cho món tráng miệng tinh tế - Panna cotta chanh dây Sữa tươi không đường 210 ml

Mật ong 60 ml

Chanh dây 1 trái

Gelatin 6 gr (bột hoặc lá gelatin đều được nhé) Các bước làm Panna cotta chanh dây béo mềm, ăn là mê ! Bước 1 : Làm pudding sữa Pudding sữa thơm béo dễ làm ! Đầu tiên, bạn lấy 4g gelatin ngâm với 2-3 thìa canh nước và chờ khoảng 5-10 phút để bột gelatin hút đủ nước và nở ra. Bột sẽ hút hết chỗ nước và tạo thành một khối như thạch.

Trong khi chờ bột gelatin nở, bạn cho 210ml sữa tươi không đường và 30ml mật ong một cái tô rồi khuấy đều.

Tiếp đó, bạn cho tất cả phần phần gelatin đã được ngâm nở cùng hỗn hợp sữa tươi không đường và mật ong vào một cái nồi rồi bắc lên bếp, vừa nấu vừa khuấy đều hỗn hợp trên lửa nhỏ cho đến khi gelatin tan hết thì tắt bếp. Bạn lưu ý không được đun ở lửa lớn và đun quá lâu.

Cuối cùng, bạn đổ hỗn hợp vừa nấu được vào ly đã được tiệt trùng và dùng màng bọc thực phẩm đậy kín lại, sau đó bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 2 - 3 tiếng là xong phần pudding sữa cho panna cotta rồi nhé. Bước 2 : Làm pudding chanh dây Pudding chanh dây với màu vàng bắt mắt, tô điểm cho visual của món tráng miệng này ! Ở công đoạn này, trước tiên bạn cũng làm nở 2g bột gelatin còn lại như cách trên. Tiếp đó, bạn bổ đôi trái chanh dây ra, dùng muỗng để lấy ruột rồi lọc qua rây để lấy nước cốt chanh dây. Với phần hạt vừa lọc được, bạn đừng vội bỏ đi hay, hãy giữ lại để trang trí bước cuối cho thành phẩm thêm sinh động và ngon mắt hơn. Sau đó, với phần nước cốt chanh dây vừa lọc được, bạn cho thêm vào 1 muỗng canh nước nóng và 30ml mật ong rồi khuấy đều. Kế đó, bạn bắc nồi lên bếp rồi cho lần lượt hỗn hợp chanh dây và bột gelatin đã nở vào và đun ở lửa nhỏ, đến khi gelatin tan hết thì bạn tắt bếp và để nguội nhé. Bước 3 : Hoàn thành panna cotta chanh dây Ở bước cuối cùng này, bạn chỉ việc lấy ly pudding sữa đã đông ra và cho thơm phần pudding chanh dây đã để nguội ở trên vào, sau đó rắc thêm phần hạt của chanh leo vào. Sau cùng, tiếp tục bọc kín lại và đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1 tiếng nữa là hoàn tất. Thành phẩm Thành phẩm đẹp mắt - ngon miệng, ăn mãi không ngán! Chỉ với vài công đoạn đơn giản là bạn đã có thưởng thức ngay món tráng miệng panna cotta chanh dây chuẩn vị Ý, vừa thơm béo vị sữa, vừa xen chút chua ngọt tươi mát của chanh dây, mềm mềm thơm thơm, ăn mãi không ngán. Với tiết trời nóng bức thế này, sau bữa ăn "thịt cá dư đầy", lại được cầm trên tay ly Panna cotta chanh dây mát lạnh, ngon mắt thì còn gì bằng nào ?!!! Mẹo bảo quản panna cotta chanh dây Để giữ được độ ngon của panna cotta chanh dây, bạn nên bọc lại bằng màng bọc thực phẩm trước khi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Bánh panna cotta được khuyến khích dùng hết trong 2-3 ngày thôi nhé.

Ngoài ra, để bảo quản được lâu và giữ trọn hương vị, bạn cần phải khử trùng ly hoặc dụng cụ đựng thật kỹ. Cách chọn nguyên liệu tươi ngon cho Panna cotta chanh dây Cách chọn chanh dây thơm ngon, đặc ruột Chanh dây chín già có hương thơm đặc trưng và vị chua ngọt chất lượng! Khi mua nên chọn những quả chanh dây có màu tím đỏ hoặc màu vàng óng tươi sáng với vỏ ngoài hơi nhăn và khô.

Bạn cũng nên chọn mua những quả chanh dây có mùi thơm đặc trưng, khi cầm lên thì thấy nặng, chắc tay và bóp thử thấy có độ cứng vừa phải, không bị xốp mềm, lắc nhẹ thì thấy vẻ đặc, đây là những quả chanh dây đã chín già.

Không nên chọn mua những quả chanh dây có màu sắc loang lổ, không đều màu và những quả quá cứng hay quá mềm nhũn, cầm lên thấy nhẹ tay. Cách chọn mua mật ong chất lượng Mật ong chất lượng với màu nâu cánh gián đẹp mắt, sánh mịn ! Mật ong ngon, nguyên chất sẽ đặc sánh, màu nâu cánh gián đậm và có mùi thơm nồng đặc trưng.

Để kiểm tra mật ong thật hay giả, cách đơn giản nhất là bạn nhỏ 1 giọt vào nước lọc. Mật ong thật sẽ đọng lại trong nước chứ không tan ra ngay như mật ong giả.

Ngoài ra, bạn không nên chọn mua mật ong đã chuyển sang màu đen, trên bề mặt có nổi lên các bọt khí màu trắng, mùi cay nồng khó ngửi và có vị chua đắng, đây là dấu hiệu cho thấy mật ong đã hết hạn sử dụng. Trên đây là bí quyết làm món Panna cotta chanh dây đơn giản, thơm ngon, béo ngậy chuẩn vị Ý. Với các công đoạn dễ dàng không tưởng, chị em chỉ cần tỉ mỉ 1 xíu là đã có ngay một món tráng miệng tinh tế và siêu "gây nghiện" này rồi, nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công mỹ mãn!

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