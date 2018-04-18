Cách làm bánh trôi ngũ sắc cực đẹp mắt, cực đơn giản

Trong ngày Tết Hàn thực 3/3 âm lịch hàng năm, món bánh trôi bánh chay được người Việt dâng lên mâm cúng tổ tiên như một tục lệ. Đây được xem là nét đẹp văn hóa truyền thống và cũng là nét đẹp trong nghệ thuật ẩm thực. Để Tết Hàn thực bớt đơn điệu bạn có thể làm món bánh trôi ngũ sắc đẹp mắt, rực rỡ. Hãy cùng Phụ Nữ và Gia Đình khám phá ngay cách làm bánh trôi ngũ sắc vừa đẹp vừa ngon nhé!
- Bánh trôi ngũ sắc vừa đẹp vừa ngon cho tết Hàn thực bớt đơn điệu
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1. Nguyên liệu cần chuẩn bị
- 500 gr bột nếp
- 20 viên đường mật nhỏ
- 20 g vừng trắng rang chín
- 85 ml nước ấm
Để làm các màu bạn cần chuẩn bị:
- Màu xanh lá:
30 g lá nếp/ lá dứa
100 ml nước
- Màu xanh lam:
1-2 g hoa đậu biếc khô hoặc nước cốt lá dứa, bột trà xanh
85 ml
- Màu hồng
1-2 g siro dâu tây hoặc hoa bụp dấm khô
85 ml nước
- Màu vàng
15 ml nước cốt chanh leo hoặc 5 gr bột nghệ
70 ml nước
2. Hướng dẫn cách thực hiện
Chuẩn bị màu tự nhiên
- Ngâm hoa đậu biếc và hoa bụp giấm khô với 85 ml nước sôi để lấy màu.
- Rửa sạch quả chanh leo, bổ đôi, bỏ hạt và chắt lấy nước cốt.
- Chanh leo rửa sạch.
- Lá dứa rửa sạch, cắt nhỏ và xay nhuyễn với nước, chắt lấy nước cốt.
Chuẩn bị vỏ bánh
- Chia phần bột nếp ra thành 5 bát đều nhau: 4 bát bột cho các nguyên liệu tạo màu tương ứng vào và 1 bát giữ nguyên màu trắng.
- Cho nước ấm vào bột và nhào đều để bột mềm dẻo. Chú ý giữ cho bột không quá khô hay quá ướt, không dính tay là bột đã được. Tùy vào độ hút nước của bột mà bạn có thể thay đổi lượng nước cho phù hợp.
Nặn bánh
Chia bột ra thành nhiều phần nhỏ rồi ấn dẹt từng khối bột.
Đặt nhân đường mật vào giữa rồi gói lại thật kín để không khí không bị lọt vào trog bánh. Sau đó vo cho bánh tròn đều. Cứ như vậy bạn làm cho đến khi hết nguyên liệu và xếp bánh lên đĩa.
Luộc bánh trôi
Chuẩn bị một nồi nước to và 1 bát nước lạnh. Đun cho nước thật sôi, khi nước sôi mạnh bạn cho bánh vào luộc. Nên luộc bánh theo sắc màu từ nhạt đến đậm. Nếu bạn làm bánh với số lượng lớn thì nên luộc riêng từng màu và thay nước.
Bánh chín sẽ nổi lên mặt nước. Bạn nên luộc thêm khoảng 1-2 phút nữa trong nồi để bánh có phần vỏ mềm dẻo hơn và nhân bánh có thời gian chảy một chút. Vớt bánh ra thả vào tô nước lạnh cho bánh nguội và không bị dính vào nhau.
Trang trí
Vớt bánh ra để cho ráo nước rồi sắp bánh lên đĩa. Bạn có thể bày xen kẽ các màu bánh lên các loại đĩa, bát khác nhau cho để bánh nhìn đẹp mắt hơn.
Rắc vừng trắng đã rang chín lên trên mặt bánh. Vậy là món bánh trôi ngũ sắc đã được hoàn thiện rồi đấy!
Lưu ý: Nên dùng bánh trong ngày, để lâu bánh sẽ kém ngon, khô và cứng hơn.
Chỉ cần làm theo những hướng dẫn cách làm bánh trôi ngũ sắc vừa chia sẻ trên đây, bạn sẽ có món bánh trôi vừa đẹp vừa ngon, lại rất an toàn cho sức khỏe vì được làm từ màu tự nhiên của rau củ.
Chúc các bạn thành công và ngon miệng!