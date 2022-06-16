Cách làm bánh Muffin việt quất thơm mềm, béo ngọt, ăn mãi không chán !!!

" Muffin " trong tiếng Anh có nghĩa là một loại bánh mỳ có nhân trộn cùng với bột và có kích thước nhỏ. Tên này có nguồn gốc từ từ “moufflet” trong tiếng Pháp có nghĩa là "bánh mỳ mềm" hoặc “muffe” trong tiếng Đức, có nghĩa là một loại bánh nhỏ.

Muffin là một dòng bánh ngọt có nguồn gốc từ Pháp, sau đó được mở rộng sang nền ẩm thực Anh, Đức và sau này là cả thế giới. Với cách làm đơn giản cùng việc kết hợp đa dạng các loại nhân (nhân mặn hay nhân ngọt), bánh muffin với phần bánh xốp mềm cùng các hương vị mới lạ đã trở thành món bánh cho mọi nhà, bạn hoàn toàn có thể chọn bánh muffin cho bữa ăn sáng hay ăn xế trong ngày. Cùng với sự đa dạng về hương vị của loại bánh này, hôm nay các chị em độc giả hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm bánh Muffin việt quất - một trong những hương vị được yêu thích nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé !!!

Muffin được người người nhà nhà ở Châu Âu và Bắc Mỹ xem như một loại bánh "thường ngày", có thể ăn mọi lúc trong ngày. Ngay từ thế kỷ XIX, bánh muffin đã được xem như món bánh đi kèm với những giờ trà chiều của người Anh, nhờ vào hương bánh xen lẫn chút hương cà phê và thêm hương vị kem sữa, rất thích hợp với trà. Còn ngày nay, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các "version" khác nhau của loại bánh muffin thơm mềm này ở các cửa hàng bánh ở hầu hết trên thế giới nhé.

Điểm làm nên nét đặc trưng được nhiều người lựa chọn chính là ở cách làm đơn giản và nhân bánh đa dang. Cụ thể, làm muffin không mất nhiều thời gian vì chỉ cần dùng bột nở hoặc thuốc muối giống như bánh kem, không cần phải ủ bột, hay dùng men nở như làm bánh mì, rất nhanh chóng về mặt thời gian. Bên cạnh đó, nhân bánh muffin có thể "chấp" cả mặn và ngọt, người ta thường làm nhân thịt cho bánh hay trộn bột bánh với các loại trái cây tươi ngon để tăng hương vị cho món bánh này.

Giờ thì chắc hẳn các chị em cũng đang "nóng lòng" khám phá công thức cho món bánh muffin việt quất thơm ngon, dễ làm rồi đúng không ?!!! Chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm ngay nào !!!

Cách làm bánh Muffin việt quất thơm mềm, ngon ngọt tại nhà

Nguyên liệu cho món bánh Muffin việt quất (khẩu phần cho 4 người)



Nguyên liệu cho bánh muffin việt quất xốp mềm tươi ngon!

Trứng gà 1 quả

Bột mì 150 gr

Sữa tươi không đường 120 ml

Nước cốt chanh 30 ml

Dầu oliu 120 ml

Đường 120 gr

Sữa chua 100 gr

Bột nở 5 gr(baking powder)

Muối 1/4 muỗng cà phê

Việt quất 130 gr

Các dụng cụ cần : lò nướng, tô, khuôn, giấy nến,...

Các bước tiến hành làm bánh Muffin việt quất đơn giản tại nhà

Bước 1 : Làm bột bánh

Công đoạn trộn phần bánh xốp mềm thêm mùi sữa cho bánh muffin việt quất

- Trước tiên bạn đập 1 quả trứng gà vào âu lớn rồi cho lần lượt 120ml dầu olive, 80ml sữa tươi không đường và 120 gr đường vào rồi đánh đều cho hỗn hợp bông lên, hòa quyện vào nhau.

- Tiếp đó bạn cho 100g sữa chua vào và đánh cho đến khi hỗn hợp thật mịn mượt.

- Cuối cùng, tiếp tục lọc bột mì và bột nở qua rây và 1/4 muỗng cà phê muối vào. Đánh đều tay cho đến khi hỗn hợp bột trở nên mượt, mịn.

Bước 2 : Trộn nhân việt quất vào tạo hình bánh

Bạn nhớ để lại một ít việt quất để trang trí mặt bánh nhé

Ở bước này, trước tiên bạn đem việt quất đi rửa sạch và để ráo nước.

Kế đó, bạn cho khoảng 100gr việt quất vào phần bột đã tạo thành ở bước trên và trộn cho thật đều.

Ở bước này bạn có thể không lót giấy nến, bánh sẽ giòn hơn đấy

Sau đó, bạn cho hỗn hợp bột và việt quất đã được trộn vào khuôn bánh có lót sẵn giấy nến, bạn lưu ý chia đều phần bột bánh vào khuôn để khi nước các bánh đều có tạo hình "xinh tươi" giống nhau nhé.

Cuối cùng bạn chỉ cần lấy phần việt quất còn rải đều lên trên mặt bánh và rắc thêm chút đường nâu nữa là xong phần tạo hình bánh rồi.

Trang trí và rắc đường nâu cho tạo hình bánh thêm "lung linh" ngon mắt

Bước 3 : Nướng bánh

Ở công đoạn cuối cùng này, bạn nhớ bật lò nướng ở 180 độ C trước 10 phút, tiếp đó cho bánh vào và nướng trong khoảng 25 phút rồi mở ra kiểm tra, nếu thấy bánh khô thì lấy ra và để nguội bớt là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Cũng ở bước cuối cùng này, bạn có thể thực hiện theo 1 cách khác. Ở công thức này, bạn sẽ không phủ đường lên mặt bánh ngay mà đem bánh đi nước trước, sau khi nướng được 10 phút thì bạn lấy bánh ra. Tiếp đó mới quét bơ và rắc đường nâu lên trên mặt bánh, sau đó đem bánh đi nướng tiếp, cho đến cây tăm có thể cắm ngập vào thân bánh thì tức là bánh đã chín đều, lúc này thì bạn chỉ cần tắt bếp và đem bánh ra để nguội là xong rồi nhé.

Thành phẩm

Những chiếc muffin việt quất nhỏ xinh với hương thơm lừng!

Bánh muffin việt quất nhỏ xinh, xốp mềm hòa quyện cùng hương sữa ngọt béo và hương vị chua chua ngọt ngọt, chuẩn "đánh thức" vị giác, cắn một miếng mà như muốn tan chảy trong miệng, beo béo nhưng không hề ngán, các "thực thần" không hảo ngọt cũng sẽ thích mê luôn. Chỉ với vài công đoạn là bạn đã có ngay món bánh nhỏ xinh, thơm ngon này tại nhà rồi, các chị em đừng bỏ qua nhé !!!

Mẹo nhỏ cho bánh Muffin việt quất

Bạn có thể sử dụng việt quất tươi hay việt quất khô cho món bánh này đều được nhé. Việt quất tươi giúp phần nhìn thêm "lung linh", hấp dẫn hơn, còn việt quất khô thì lại dễ dàng vị trí giữa các hạt trên mặt bánh, nhưng dù dùng loại việt quất nào thì hương vị tuyệt vời của bánh cũng không biến mất nhé.

Bạn cũng có thể dùng đường cát thay cho đường nâu, nhưng đường nâu sẽ giúp "tăng" sắc màu cho bánh và mang lại hương vị caramel.

Cuối cùng, để thưởng thức bánh đúng chuẩn, bạn hãy kết hợp với trà khi ăn bánh nhé, vị bánh và trà cân bằng sẽ khiến bạn bất ngờ đấy.

Trên đây là công thức đơn giản cho món bánh Muffin việt quất thơm ngon, béo mềm, ăn hoài không chán. Với loại bánh đơn giản và thơm ngon, lại càng ăn được vào mọi lúc trong ngày như này, các thành viên trong gia đình hẳn sẽ yêu thích lắm, các chị em hãy lưu ngay bí quyết này lại nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình thành công nhé !!!