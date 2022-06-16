Cách làm Sò huyết xào me, thơm ngon hấp dẫn tại nhà !!!

Vào bếp 16/06/2022 20:23

Sò huyết xào me là một trong những món ăn vặt đường phố chẳng còn xa lạ gì với người dân Việt Nam, đặc biệt là ở giới trẻ.

Nội dung bài viết

Sò huyết xào me là một trong những món ăn vặt đường phố chẳng còn xa lạ gì với người dân Việt Nam, đặc biệt là ở giới trẻ. Nổi bật với vị ngọt tươi của sò cùng vị chua ngọt đặc trưng của me, đảm bảo là một món ăn thơm ngon, kích thích vị giác cho các thực khách đang chán ngán những bữa ăn quá quen mỗi ngày rồi nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm Sò huyết xào me thơm ngon nức mũi ngay nhé !!!

Công dụng của Sò Huyết

Theo Đông y, sò huyết được đưa vào loại hải sản có vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ huyết, chữa chứng huyết hư, thiếu máu, kiết lỵ ra máu, tiêu hóa kém, viêm loét dạ dày tá tràng,...

Cách làm Sò huyết xào me, thơm ngon hấp dẫn tại nhà !!! - Ảnh 1
 Sò huyết là loại hải sản vừa ngon lại vừa nhiều công dụng hữu ích cho sức khỏe con người!

Còn theo các chuyên gia sức khỏe của Tây y, sò huyết được xem là một loại hải sản chứa nhiều chất đạm và các khoáng chất mang lại nhiều công dụng bổ ích, tốt cho sức khỏe con người như kẽm và magie,... Cụ thể như, sò huyết có công dụng bổ trợ tim mạch, tăng cường khả năng miễn dịch và còn tốt cho não bộ nhờ hàm lượng chứa Vitamin B12 và omega 3 . Ngoài ra, sò huyết còn đặc biệt khuyến khích cho phái mạnh để cải thiện đời sống tình dục. Quả là một loại hải sản vừa thơm ngon lại còn siêu bổ dưỡng phải không nào ?!! 

Giờ thì hãy cùng đi khám phá ngay công thức siêu đơn giản cho món Sò huyết xào me thơm ngon khó cưỡng tại nhà nhé !

Cách làm Sò huyết xào me, ăn là ghiền tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm Sò huyết xào me, thơm ngon hấp dẫn tại nhà !!! - Ảnh 2
 Nguyên liệu đơn giản cho món Sò huyết xào me nhà nhà đều mê !
  • Sò huyết: 1kg
  • Me vắt: 50gr 
  • 3 trái ớt 
  • Tỏi băm hoặc xoay: 30gr
  • Hành tím băm: 20gr 
  • Bơ lạt : 30gr
  • Đường : 200gr
  • Muối 2 gr
  • Bột ngọt 2 gr
  • Nước mắm 20 ml
  • Tương ớt 30 gr
  • Tương cà 30 gr

Các bước tiến hành làm món Sò huyết xào me ngon mê ly tại nhà

Bước 1 : Sơ chế sò huyết

Cách làm Sò huyết xào me, thơm ngon hấp dẫn tại nhà !!! - Ảnh 3
 Công đoạn sơ chế sò huyết!

Trước tiên, sò huyết mua về bạn đem rửa sạch rồi dùng bàn chải chà lớp vỏ cho sạch bùn đất. Tiếp đó, bạn đem ngâm sò huyết cùng 1 lít nước và 1 trái ớt cắt lát mỏng trong khoảng 4 tiếng. Sau khi ngâm xong, bạn rửa lại sò với nước sạch là được nhé.

Bước 2 : Làm nước sốt me

Cách làm Sò huyết xào me, thơm ngon hấp dẫn tại nhà !!! - Ảnh 4
Sốt me chua chua ngọt ngọt là linh hồn của món ăn! 

- Ở công đoạn này, trước hết bạn cần ngâm 50gr me với khoảng 200ml nước sôi trong khoảng 10 phút, sau đó dùng muỗng để dằm nhỏ me ra. 

- Tiếp đó đem lọc qua rây để lấy phần nước cốt và cho thêm đường vào để đánh tan trực tiếp hoặc có thể bắc trực tiếp lên bếp ở nhỏ, khuấy đều cho đến khi đường tan hết là được nhé. Bạn có thể điều chỉnh đường theo khẩu vị gia đình nhé.

Bước 3 : Xào sò huyết

Cách làm Sò huyết xào me, thơm ngon hấp dẫn tại nhà !!! - Ảnh 5
 Các bước xào sò huyết thơm ngon nức mũi !

- Trước tiên, bạn cho 30gr bơ lạt vào chảo trên bếp, đảo nhẹ  cho bơ tan hết sau đó cho phần tỏi và hành tím đã được băm nhỏ vào phi cho thơm lên.

- Tiếp đó, lần lượt cho vào chảo phần nước sốt me đã được làm cùng, 2g muối, 2g bột ngọt, 20ml nước mắm, 30g tương ớt, 30g tương cà, rồi đảo cho đều.

- Sau cùng, khi thấy hỗn hợp hơi sệt lại, bạn cho 1kg sò huyết vào và đảo đều đến khi sò hơi hé vỏ là đã chín rồi nhé

Thành phẩm

Cách làm Sò huyết xào me, thơm ngon hấp dẫn tại nhà !!! - Ảnh 6
 Sò huyết xào me với vị chua chua ngọt ngọt, tươi ngon kích thích vị giác!

Món Sò huyết xào me nóng hổi thơm ngon nức mũi với vị ngọt dai của thịt sò cùng nước sốt chua ngọt đậm đà từ me, rắc thêm chút đậu phộng giã nát lên trên nữa thì chuẩn vị luôn. Tối tối mà được làm đĩa sò huyết xào me nhâm nhi bên ly bia lạnh và giòn giã trò chuyện với các thành viên trong gia đình hay vài ông bạn thì còn gì bằng nào ?!!! Vừa thơm ngon khó cưỡng, lại còn bổ dưỡng và dễ làm, các chị em hãy thử sức nhé!

Mẹo chọn sò huyết tươi ngon

- Để chọn sò huyết ngon thì bạn nên lưu ý chọn những con sò mở miệng hoặc thè lưỡi ra ngoài, vì đây là những con sò còn sống nên sẽ đảm bảo về chất lượng và độ tươi ngon.

- Với những con sò ngậm miệng bạn có thể dùng tay cạy thử hoặc ngửi qua để xem con sò mùi hôi hay không. Nếu có mùi hôi thì con sò đó đã hư và bạn tuyệt đối đừng mua nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý chọn những con sò có kích thước vừa phải, không quá to mà cũng không quá nhỏ. Vì những con to thì thịt sẽ dai hơn và những con quá nhỏ thì khi xào sẽ bị teo nhỏ lại và làm giảm chất lượng của món ăn.

Một vài gợi ý cho món Sò huyết xào me thơm ngon, chuẩn vị hơn

- Để tăng thêm độ sệt cho món sò huyết xào me thì khi chế biến bạn có thể cho thêm ít bột năng hoặc bột bắp vào xào chung nhé.

- Vì là hải sản nên ít nhiều sò huyết dễ bám mùi tanh. Do vậy, khi chế biến bạn có thể cho thêm ít sa tế khi nấu. Sa tế sẽ tăng chút vị cay và khử mùi tanh hiệu quả, giúp món ăn thêm hương vị ngon hơn.

Trên đây là các mẹo nhỏ cùng công thức chế biến siêu đơn giản cho món Sò huyết xào me thơm ngon nức mũi, đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon ngay tại nhà. Hy vọng các chị em lại đút túi thêm cho mình một công thức món ăn "ngon-bổ", ai ăn cũng mê để trổ tài chiêu đãi gia đình và bạn bè nhé !!!

Cách làm panna cotta chanh leo mềm béo, đơn giản, ăn là mê !!!

Cách làm panna cotta chanh leo mềm béo, đơn giản, ăn là mê !!!

Panna cotta là một trong những món tráng miệng nổi tiếng tại Ý, được đông đảo các thực khách ở khắp nơi trên thế giới ưa chuộng bởi độ thơm béo, mềm mịn, ăn là mê!

Xem thêm
Từ khóa:   sò huyết xào me cách làm sò huyết xào me sò huyết rang me

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 49 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 39 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 4 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 39 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn