Cách làm Sò huyết xào me, thơm ngon hấp dẫn tại nhà !!!

Sò huyết xào me là một trong những món ăn vặt đường phố chẳng còn xa lạ gì với người dân Việt Nam, đặc biệt là ở giới trẻ. Nổi bật với vị ngọt tươi của sò cùng vị chua ngọt đặc trưng của me, đảm bảo là một món ăn thơm ngon, kích thích vị giác cho các thực khách đang chán ngán những bữa ăn quá quen mỗi ngày rồi nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm Sò huyết xào me thơm ngon nức mũi ngay nhé !!!

Còn theo các chuyên gia sức khỏe của Tây y, sò huyết được xem là một loại hải sản chứa nhiều chất đạm và các khoáng chất mang lại nhiều công dụng bổ ích, tốt cho sức khỏe con người như kẽm và magie,... Cụ thể như, sò huyết có công dụng bổ trợ tim mạch, tăng cường khả năng miễn dịch và còn tốt cho não bộ nhờ hàm lượng chứa Vitamin B12 và omega 3 . Ngoài ra, sò huyết còn đặc biệt khuyến khích cho phái mạnh để cải thiện đời sống tình dục. Quả là một loại hải sản vừa thơm ngon lại còn siêu bổ dưỡng phải không nào ?!!

Theo Đông y, sò huyết được đưa vào loại hải sản có vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ huyết, chữa chứng huyết hư, thiếu máu, kiết lỵ ra máu, tiêu hóa kém, viêm loét dạ dày tá tràng,...

Giờ thì hãy cùng đi khám phá ngay công thức siêu đơn giản cho món Sò huyết xào me thơm ngon khó cưỡng tại nhà nhé !

Cách làm Sò huyết xào me, ăn là ghiền tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món Sò huyết xào me nhà nhà đều mê !

Sò huyết: 1kg

Me vắt: 50gr

3 trái ớt

Tỏi băm hoặc xoay: 30gr

Hành tím băm: 20gr

Bơ lạt : 30gr

Đường : 200gr

Muối 2 gr

Bột ngọt 2 gr

Nước mắm 20 ml

Tương ớt 30 gr

Tương cà 30 gr

Các bước tiến hành làm món Sò huyết xào me ngon mê ly tại nhà

Bước 1 : Sơ chế sò huyết

Công đoạn sơ chế sò huyết!

Trước tiên, sò huyết mua về bạn đem rửa sạch rồi dùng bàn chải chà lớp vỏ cho sạch bùn đất. Tiếp đó, bạn đem ngâm sò huyết cùng 1 lít nước và 1 trái ớt cắt lát mỏng trong khoảng 4 tiếng. Sau khi ngâm xong, bạn rửa lại sò với nước sạch là được nhé.

Bước 2 : Làm nước sốt me

Sốt me chua chua ngọt ngọt là linh hồn của món ăn!

- Ở công đoạn này, trước hết bạn cần ngâm 50gr me với khoảng 200ml nước sôi trong khoảng 10 phút, sau đó dùng muỗng để dằm nhỏ me ra.

- Tiếp đó đem lọc qua rây để lấy phần nước cốt và cho thêm đường vào để đánh tan trực tiếp hoặc có thể bắc trực tiếp lên bếp ở nhỏ, khuấy đều cho đến khi đường tan hết là được nhé. Bạn có thể điều chỉnh đường theo khẩu vị gia đình nhé.

Bước 3 : Xào sò huyết

Các bước xào sò huyết thơm ngon nức mũi !

- Trước tiên, bạn cho 30gr bơ lạt vào chảo trên bếp, đảo nhẹ cho bơ tan hết sau đó cho phần tỏi và hành tím đã được băm nhỏ vào phi cho thơm lên.

- Tiếp đó, lần lượt cho vào chảo phần nước sốt me đã được làm cùng, 2g muối, 2g bột ngọt, 20ml nước mắm, 30g tương ớt, 30g tương cà, rồi đảo cho đều.

- Sau cùng, khi thấy hỗn hợp hơi sệt lại, bạn cho 1kg sò huyết vào và đảo đều đến khi sò hơi hé vỏ là đã chín rồi nhé

Thành phẩm

Sò huyết xào me với vị chua chua ngọt ngọt, tươi ngon kích thích vị giác!

Món Sò huyết xào me nóng hổi thơm ngon nức mũi với vị ngọt dai của thịt sò cùng nước sốt chua ngọt đậm đà từ me, rắc thêm chút đậu phộng giã nát lên trên nữa thì chuẩn vị luôn. Tối tối mà được làm đĩa sò huyết xào me nhâm nhi bên ly bia lạnh và giòn giã trò chuyện với các thành viên trong gia đình hay vài ông bạn thì còn gì bằng nào ?!!! Vừa thơm ngon khó cưỡng, lại còn bổ dưỡng và dễ làm, các chị em hãy thử sức nhé!

Mẹo chọn sò huyết tươi ngon

- Để chọn sò huyết ngon thì bạn nên lưu ý chọn những con sò mở miệng hoặc thè lưỡi ra ngoài, vì đây là những con sò còn sống nên sẽ đảm bảo về chất lượng và độ tươi ngon.

- Với những con sò ngậm miệng bạn có thể dùng tay cạy thử hoặc ngửi qua để xem con sò mùi hôi hay không. Nếu có mùi hôi thì con sò đó đã hư và bạn tuyệt đối đừng mua nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý chọn những con sò có kích thước vừa phải, không quá to mà cũng không quá nhỏ. Vì những con to thì thịt sẽ dai hơn và những con quá nhỏ thì khi xào sẽ bị teo nhỏ lại và làm giảm chất lượng của món ăn.

Một vài gợi ý cho món Sò huyết xào me thơm ngon, chuẩn vị hơn

- Để tăng thêm độ sệt cho món sò huyết xào me thì khi chế biến bạn có thể cho thêm ít bột năng hoặc bột bắp vào xào chung nhé.

- Vì là hải sản nên ít nhiều sò huyết dễ bám mùi tanh. Do vậy, khi chế biến bạn có thể cho thêm ít sa tế khi nấu. Sa tế sẽ tăng chút vị cay và khử mùi tanh hiệu quả, giúp món ăn thêm hương vị ngon hơn.

Trên đây là các mẹo nhỏ cùng công thức chế biến siêu đơn giản cho món Sò huyết xào me thơm ngon nức mũi, đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon ngay tại nhà. Hy vọng các chị em lại đút túi thêm cho mình một công thức món ăn "ngon-bổ", ai ăn cũng mê để trổ tài chiêu đãi gia đình và bạn bè nhé !!!