Cách làm món mứt mận dẻo thơm “gây nghiện” cho chị em !!

Mận hậu hay còn được gọi là Mận Bắc là loại trái cây có vị chua ngọt xen lẫn chút chát đặc trưng, dễ dàng chế biến thành các món siro, mứt hay ăn trực tiếp đều ngon tuyệt hảo, được lòng cả người lớn và trẻ nhỏ.

Mứt mận dẻo thơm, mang hương vị chua chua ngọt ngọt đặc trưng, lại thoang thoảng chút vị gừng là món ăn vặt “khoái khẩu” của nhiều chị em phụ nữ. Nhân dịp mùa mận đang đổ bộ, chúng tôi xin được chia sẻ với độc giả bí quyết làm món Mứt mận dẻo ngon siêu chất lượng tại nhà nhé !!!

- Mận rửa sạch, dùng dao khứa theo chiều dọc thành các khứa đều nhau, sau đó đem ngâm vào nước muối loãng trong khoảng 30 phút để loại bỏ chất bẩn nhé. Tiếp đó bạn ngâm mận vào nước vôi trong trong khoảng từ 4-6 tiếng, sau đó vớt ra và rửa lại nhiều lần với nước sạch, cho đến khi loại bỏ hoàn toàn mùi nước vôi.

Không chỉ “đốn tim” người thưởng thức bởi hương vị và vẻ ngoài bóng bẩy, loại trái cây này còn mang lại nhiều công dụng hữu ích nữa. Theo các chuyên gia sức khỏe , mận hậu là một loại trái cây chứa nhiều chất xơ và các hợp chất bổ ích khác như kali, isatin,…và còn có tác dụng “đáng gờm” như chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch, tốt cho xương, cải thiện trí nhớ, hỗ trợ cải thiện lượng đường trong máu, hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, ngừa ung thư, cải thiện thị lực,…Vừa thơm ngon lại bổ dưỡng thế này, chị em còn chần chừ gì mà không mua ngay loại trái cây này về để trổ tài làm món mứt mận dẻo thơm nào !!!

- Tiếp theo, bạn cho mận trụng sơ qua nước sôi trong khoảng 1 phút, sau đó vớt ra thau nước đá và để ngâm trong 10 phút rồi vớt ra và để ráo nước.

- Cuối cùng, bạn lấy phần mận đã để ráo nước vào tô, cho 500gr đường vàng vào, trộn đều và để ướp trong 8 tiếng (ít nhất là 4 tiếng) cho thấm đường.

Bước 2 : Sên mứt mận

Sên mận là quá trình làm cho quả mận ngâm đường khô và dẻo lại. Đây là bước quan trọng quyết định món mứt mận của bạn có ngon hay không.

Sên mận là quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ để thành quả được chuẩn vị ngon

- Trước tiên bạn đun nước ướp mận trên bếp trong khoảng 20 phút đến khi sánh lại.

- Tiếp theo cho hỗn hợp mận ướp đường vào và rim với lửa nhỏ thêm 20 phút nữa, đảo đều tay để không bị cháy và dính đáy nồi. Sên mận đến khi nước cạn, mận chuyển sang màu trong trong thi bạn vớt mận ra, với phần nước sệt còn dư lại, bạn thêm gừng băm vào, sau đó rim với lửa nhỏ trong khoảng 5 phút là đã có ngay hỗn hợp để phết mận khi phơi rồi.

Bước 3 : Phơi mứt mận

Ở bước cuối cùng này, bạn chỉ cần xếp mận đã rim lên khay, rưới thêm hỗn hợp gừng vừa sên lên trên và đem phơi nắng tầm 4 tiếng là hoàn thành món mứt mận dẻo ngon, thoang thoảng hương gừng rồi nhé !!!

Thành phẩm

Món mứt mận với visual và hương vị kích thích vị giác, ăn mãi không chán !

Với hương vị chua ngọt đặc trưng, pha lẫn chút the cay của hương gừng, cùng “visual” vàng nâu ngon mắt, mứt mận xứng đáng đứng top trong list các món ăn nhâm nhi của chị em. Một món ăn vừa ngon mắt ngon miệng lại còn bổ dưỡng và có thể sử dụng trong một thời gian dài như này, các độc giả của Phụ nữ và Gia đình đừng bỏ qua nhé.

Mẹo nhỏ giúp mứt mận ngon và bảo quản được lâu hơn

- Chọn lựa mận hậu: Bạn hãy lưu ý chọn những quả mận hậu to vừa, có phấn và chắc quả. Đây là những quả mận mới được hái nên còn tươi ngon và có vị chua ngọt tự nhiên, bạn không nên chọn những quả đã chín nũn, bầm dập hay quả còn quá non và xanh nhé để món mứt mận được chuẩn vị nhé.

- Bình đựng mứt nên được làm bằng thủy tinh có nắp kín, đồng thời cần rửa thật sạch để quá trình bảo quản mứt được sạch sẽ và lâu dài hơn.

- Để tăng thời gian sử dụng cho mứt mận, bạn nên bảo quản mứt mận ở nơi thoáng mát (nên để vào ngăn mát tủ lạnh) và tránh ánh nắng trực tiếp, việc này có thể kéo dài thêm thời hạn sử dụng mứt lên tới 5-6 tuần.

Trên đây là những mẹo nhỏ và bí quyết để làm món mứt mận vừa ngon, dẻo lại chuẩn vị ngay tại nhà, hy vọng qua những chia sẻ này, các chị em sẽ thành công tạo nên một món mứt mận tại gia nhưng ngon như mua ở tiệm nhé !!!