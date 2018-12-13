Cách làm mứt chùm ruột xốc muối ớt, đỏ tươi ngon lạ miệng

Để làm món mứt chùm ruột xốc muối ớt, bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Mứt chùm ruột không chỉ hấp dẫn với màu đỏ bắt mắt hay hương vị chua chua ngọt ngọt thơm lừng, dai dai của món mứt lạ miệng, mà món này còn có tác dụng giải nhiệt, bổ gan cực kỳ hiệu quả. Khi biến tấu một chút với vị cay cay của bột ớt, một chút nồng nồng của gừng tươi thì vô cùng hấp dẫn. Vì thế, bạn còn chần chừ gì nữa mà không vô bếp ngay để thực hiện món mứt chùm ruột này.

- Bước 2: Sau đó, bớt chùm ruột ra. Tiếp theo dùng tay vặn bớt nước chua của chùm ruột, làm nhẹ nhàng để chùm ruột không bị nát, vẫn còn nguyên quả.

- Bước 1: Sau khi mua chùm ruột, hoặc ở nhà có sẵn thì hái xuống, bạn cần nhặt sạch từng cuống của phần quả sau đó rửa sạch và ngâm nước muối loãng khoảng 3 giờ đồng hồ.

- Bước 3: Rửa chùm ruột qua 2 – 3 lần nước cho bớt nước chua, đồng thời làm cho phần nước mặn chảy ra hết. Để ráo chùm ruột.

Ướp chùm ruột với đường trong 2-3 giờ

- Bước 4: Dùng một tấm khăn sạch cho từng ít chùm ruột vào, vắt thêm một lần nữa cho thật ráo. Công đoạn này đòi hòi các bạn phải làm thật cẩn thận, để chùm ruột có thể ra hết nước chua và thành phẩm không bị nhão.

- Bước 5: Ướp chùm ruột với đường, để trong khoảng 2 – 3 giờ cho phần đường tan và ngấm vào chùm ruột. Khi đường ngấm vào sẽ làm chùm ruột căng tròn trở lại.

- Bước 6: Bắc chảo lên bếp, cho phần chùm ruột vào sên trên lửa vừa, đừng để lửa quá lớn. Khi thấy mứt bắt đầu sôi lên thì chúng ta cho lửa nhỏ lại thêm chút nữa. Lúc này, bạn hãy cho gừng giã nhỏ để nguyên phần vỏ cho vào chảo sên cùng chùm ruột.

Tiếp đến bạn cho phần bột ớt đã chuẩn bị sẵn vào đảo đều. Người nào thích ăn cay nhiều thì cho nhiều. Tùy theo khẩu vị có thể gia giảm phần bột ớt cho phù hợp.

- Bước 7: Khi thấy chùm ruột sên lại và chuyển dần sang màu cam thì bạn tiếp tục đảo nhẹ nhàng cho đường khô lại để chùm ruột chuyển sang màu đỏ đẹp mắt. Khi nào mứt ráo và có màu đỏ thì tắt bếp. Sau đó để chùm ruột nguội rồi cho vào lọ thủy tinh ăn dần.

Thành phẩm chùm ruột thu được sau khi làm

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- Hướng dẫn cách làm mứt chùm ruột có màu đỏ, ngon khó cưỡng

Như vậy là bạn đã làm xong mẻ mứt chùm ruột đầy hấp dẫn để chiêu đãi cả nhà rối đấy. Món mứt chùm ruột này rất dễ làm vì vậy bạn có thể làm cho các dịp họp mặt gia đình, bạn bè hay làm quà tặng người thân.

Mứt chùm ruột xốc muối ớt sẽ ngon hơn khi ăn lạnh vì thế bạn có thể để vào tủ lạnh từ 2 đến 3 ngày sau khi chế biến xong, rồi lấy ra nhâm nhi mỗi ngày.

Ngoài ra có món mứt chùm ruột có màu đỏ ngon, các bạn có thể xem hướng dẫn dưới đây:

Cách làm mứt chùm ruột có màu đỏ

Nguyên liệu

Khâu chọn nguyên liệu để làm mứt chùm ruột rất quan trọng, quyết định rất lớn đến chất lượng thành phẩm. Nếu chọn quả quá xanh sẽ làm mứt bị chua còn chọn quả quá chín sẽ dễ bị nát khi sên. Do đó, để mứt dẻo, mềm, ngon thì bạn nên chọn những quả chùm ruột già và gần chín tới.

Chọn quả chùm ruột già và gần chín tới để làm mứt sẽ ngon hơn

Nguyên liệu cần có:

Chùm ruột: 1kg

Đường cát: 700g

Chút muối ăn

100ml nước dâu tây xay

Vài giọt nước cốt chanh

Hướng dẫn

Cách làm mứt chùm ruột màu đỏ, rất thích hợp để chiêu đãi khách nhân dịp Tết này.

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sau khi sơ chế xong thì ướp đường cho chùm ruột

Sau khi mua chùm ruột về thì rửa sạch với nước muối pha loãng (khoảng 20 gram muối với 2 lít nước). Ngâm khoảng 3h để chùm ruột ra bớt nước chua và chát. Khi nào thấy chùm ruột nổi lên trên là được, rồi vớt ra.

Tiếp theo cho hết chùm ruột vào ngăn đá tủ lạnh để qua đêm cho đông cứng hoàn toàn. Đến sáng thì lấy chùm ruột ra rã đông. Sau đó, dùng tay vắt bỏ nước chua của chùm ruột.

Bước 2: Tẩm ướp gia vị cho chùm ruột

Cho chùm ruột vào tô lớn, thêm 500g đường cát và một chút muối vào ướp cùng, trộn đều để đường được hòa tan và để khoảng 7- 8 giờ đồng hồ.

Bước 3: Sên mứt chùm ruột

Sên chùm ruột thành mứt

Cho 200g đường cát còn lại vào chảo cùng với chút nước và bắt đầu sên để làm nước đường. Khi nào nước đường hơi chuyển màu vàng thì cho thêm vài giọt nước cốt chanh vào. Sau đó sên đến khi có màu caramel (màu nâu cánh gián) thì cho khoảng 100ml nước dâu tây xay vào sên cùng khoảng 3 phút để tăng thêm màu cho chùm ruột.

Cuối cùng cho hết chùm ruột vào chảo để sên, đảo liên tục để chùm ruột chín đều. Lưu ý khi sên để lửa nhỏ để chùm ruột không bị cháy. Gần sên xong thì cho thêm 1 muỗng cà phê vani vào mứt chùm ruột, trộn đều cho hòa tan rồi tắt bếp. Tổng thời gian sên khoảng 60-70 phút.

Lưu ý: Không nên cho chùm ruột vào sên ngay từ lúc đầu với nước đường, như vậy khi sên xong chùm ruột có màu cam chứ không phải màu đỏ.

Đánh giá thành phẩm

Sau khi sên xong, bạn sẽ thu được mứt chùm ruột. Nếu mứt chùm ruột ngon là không bị nát, vị chua ngọt, màu đỏ rực thì mới đạt yêu cầu.

Mứt chùm ruột ngon, dẻo và đỏ rực

Mứt chùm ruột cũng là món ngon để chiêu đãi người thân quay quần bên nhau trong dịp Tết năm nay, vì thế bạn hãy dành chút thời gian để thực hiện, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tốt cho sức khỏe mọi người.