Cách làm mứt cà rốt giòn ngon không bị chảy nước

Cà rốt là một loại rau củ rất được ưa chuộng với nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe , hương vị thơm ngon và cảm giác giòn giòn khi ăn. Cách làm mứt cà rốt không quá phức tạp nhưng với điều kiện làm tại nhà, không ít bà nội trợ thất bại vì mứt cà rốt rất dễ bị chảy nước.

Nguyên liệu để làm ra thành phẩm khoảng 800g mứt cà rốt khô ráo và có hương vị rất giòn. Điểm mấu chốt giúp món mứt cà rốt không bị chảy nước là nguyên liệu nước vôi trong và phèn chua cùng kỹ thuật sên cà rốt để miếng mứt thấm đều vị ngọt, và đủ để săn lại bảo quản được lâu dài.

Muốn biết cách làm mứt cà rốt ngon, giòn tại nhà để chiêu đãi gia đình hay để dành đến ngày tết mời khách mà không bị chảy nước, mứt giòn và khô ráo thì các bà nội trợ cần phải biết bí quyết dưới đây. Học cách cách làm mứt cà rốt đơn giản, nhanh gọn ngay tại nhà theo công thức cực chuẩn không bị chảy nước dưới đây!

Các nguyên liệu làm mứt cà rốt bao gồm:

- 1kg cà rốt tươi

- 700g đường cát trắng

- 2 bát con nước vôi trong

- 1 cục phèn chua

- 5 ống hương vani

- Vài hạt muối tinh

Các bước tiến hành làm mứt cà rốt giòn ngon không bị chảy nước

Bước 1: Sơ chế cà rốt

- Cà rốt sau khi mua về đem rửa sạch cho hết phần đất cát dính vào vỏ, không chọn những củ đã bị thối cuống hoặc cà rốt đã để lâu vì khi làm mứt dễ bị nhũn, hương vị không thơm ngon.

- Nạo bỏ vỏ, cắt bỏ cuống và phần đuôi cà rốt, sau đó lại rửa sạch với nước muối pha loãng rồi cắt thành các miếng hình bông hoa với độ dày mỗi lát khoảng 0.3 đến 0.5cm. Hoặc cũng có thể cắt cà rốt thành các khúc vuông nhỏ dài như khoai chiên.

Cà rốt có thể tỉa hoa thái lát hoặc thái sợi tùy theo sở thích!

- Tiếp đó, chuẩn bị trước một chậu lớn đã rửa sạch, tráng nước sôi. Sau đó đổ vào chậu khoảng 2.5 lít nước, thêm phèn chua và vài hạt muối tinh vào để thái cà rốt đến đâu thì thả ngay vào chậu đến đó.

- Sau khi sơ chế hết cà rốt, tiếp tục ngâm cà rốt trong chậu nước vôi trong khoảng 2 tiếng rồi vớt ra, rửa sạch với nước lạnh khoảng 2-3 lần cho hết mùi nước vôi. Cuối cùng vớt ra để cho ráo nước.

Ngâm cà rốt với nước vôi trong để miếng mứt giòn khô, không bị chảy nước!

Bước 2: Các bước sên mứt cà rốt

- Trước hết, lấy khoảng 1.5 lít nước, thả phèn chua vào để đun sôi và tan phèn ra, sau đó mới đổ cà rốt vào để trụng qua khoảng 1-2 phút rồi vớt ngay ra. Với cách làm này, cà rốt sẽ có độ giòn và hạn chế chảy nước sau khi chế biến.

- Vớt cà rốt ra thau nước đá, rửa thật sạch, sau đó lại vớt ra rổ cho ráo nước.

- Kế đến, khi cà rốt đã khô ráo, bắt đầu ướp với đường cát. Cách làm tốt nhất giúp cà rốt thấm đều đường là rải một lớp cà rốt, sau đó rải một lớp đường mỏng và cứ tiếp tục rải xen kẽ như vậy cho đến khi hết nguyên liệu.

- Tiến hành ướp cà rốt với đường cát trắng khoảng 2 tiếng, thỉnh thoảng trộn đều cho cà rốt thấm đều vị ngọt.

Ướp cà rốt với đường khoảng 2 tiếng để thấm đều vị ngọt!

- Sau đó bắc chảo lên bếp, vặn nhỏ lửa để khô và nóng chảo rồi mới đổ hỗn hợp cà rốt ngâm đường vào, cho thêm vani và liên tục đảo đều tay. Lưu ý là trong quá trình sên cà rốt liên tục đảo và tuyệt đối không được vặn lửa lớn vì có thể khiến cà rốt bị cháy khét.

- Vặn lửa thật nhỏ đảo đều mứt cà rốt đến khi lớp đường khô lại bám thành mảng màu trắng bên ngoài miếng cà rốt là đạt.

Mứt cà rốt cần được bảo quản trong túi hoặc lọ kín, không để không khí lọt vào!

Thành phẩm

Mứt cà rốt thành công là món mứt có lớp đường trắng cứng bao bọc bên ngoài. Khi bảo quản, cần để mứt nguội hoàn toàn ở điều kiện thời tiết khô ráo, râm mát rồi mới cho vào túi kín hoặc lọ thủy tinh có nắp kín để mứt không bị chảy nước. Mứt cà rốt thành phẩm có thể bảo quản được 2-3 tháng tùy vào điều kiện thời tiết và kỹ thuật làm của bà nội trợ. Khi mứt đã chảy nước tức là không khí lọt vào gây biến chất, không nên tiếp tục sử dụng.

Mẹo chọn mua cà rốt tươi ngon

- Bạn nên chọn củ cà rốt có hình dáng thẳng, vỏ bên ngoài trơn láng, màu sáng, cầm trên tay thấy chắc và nặng.

- Đặc biệt, không nên chọn những củ có lá, cành ở gốc, phần vai của củ to, dày, vì đây thường là những củ cà rốt có lõi lớn, củ ăn không ngọt và ít dưỡng chất.

- Ngoài ra, không chọn mua củ có hình dáng méo, màu sẫm, bị dập hoặc có đốm màu khác lạ

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách làm mứt cà rốt giòn ngon không lo bị chảy nước, đơn giản và siêu ngon tại nhà. Với món ăn vặt thơm ngon, đẹp mắt có thể được dùng để chiêu đãi cả nhà mà không phải lo về về đề an toàn vệ sinh hay giá cả như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử trổ tài ngay thôi nào?! Đảm bảo bạn sẽ có một cái Tết siêu đặc biệt đấy nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!