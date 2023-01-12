Hướng dẫn cách làm mứt cà rốt bằng lò vi sóng cực nhanh tại nhà

Trong mâm mứt quả ngày tết không thể thiếu được món mứt cà rốt thơm ngon với màu sắc rực rỡ. Có nhiều cách làm mứt cà rốt ngon và giòn, nhưng cách làm giúp cà rốt khô nhanh nhất là làm bằng lò vi sóng giúp cà rốt có thể bảo quản được lâu hơn mà không chảy nước. Hôm nay, các chị em hãy cùng khám phá ngay cách làm mứt cà rốt bằng lò vi sóng chuẩn ngon, nhanh chóng và đơn giản ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mứt cà rốt tuy dễ làm, nhưng nếu không đúng kỹ thuật có thể làm mứt bị cháy khét trong lúc sên hoặc hỏng nếu không biết cách bảo quản. Với cách làm mứt cà rốt đơn giản tại nhà dưới đây, bà nội trợ có thể chuẩn bị ngay một hộp mứt cà rốt để đãi khách, hoặc để dành đến ngày tết mà không lo chảy nước hay nấm mốc.

- 700g đường cát trắng

- 2 bát con nhỏ nước vôi trong

- 1 cục phèn chua cỡ nhỏ

- 5 ống vani

- Các dụng cụ thực hiện bao gồm: chảo chống dính, đũa, rổ nhựa, tô trộn lớn và lò vi sóng,...

Các bước tiến hành làm mứt cà rốt giòn ngon bằng lò vi sóng

Sử dụng lò vi sóng làm mứt cà rốt giúp cho mứt sau khi làm khô và giòn hơn. Đồng thời, đây cũng là cách giúp quá trình làm mứt cà rốt được diễn ra nhanh chóng hơn, giúp các bà nội trợ không cần phải đứng canh ở bếp quá lâu để sên mứt.

Bước 1: Sơ chế cà rốt

- Cà rốt sau khi mua về cần được rửa sạch những đất cát bám vào vỏ, sau đó đem nạo bỏ phần vỏ, cắt bỏ cuống và ngâm khoảng 15 phút với nước muối loãng.

- Ở công đoạn này, bạn có thể cắt tỉa cà rốt thành các lát hoa dày khoảng 0.3 đến 0.5cm hoặc thái khúc dài như khoai tây chiên hay bào mỏng thành các miếng dài như mứt dừa đều được.

- Sau đó, đem ngâm cà rốt đã thái với 2.5 lít nước, đổ vào đó 2 bát con nước vôi trong và thêm vài hạt muối tinh. Khi thái cà rốt tới đâu thì ngâm ngay vào nước vôi trong đến đó để giúp cà rốt khi làm mứt luôn giòn, không chảy nước.

- Tiến hành ngâm cà rốt trong nước vôi trong ít nhất 2 tiếng rồi vớt ra, rửa sạch với nước lạnh khoảng 2-3 lần nữa cho sạch mùi hôi của vôi.

- Cuối cùng, vớt cà rốt ra rổ để ráo nước là đã xong khâu chuẩn bị cà rốt rồi nhé.

Nước vôi trong giúp miếng mứt cà rốt giòn hơn khi thưởng thức!

Bước 2: Tiến hành ướp mứt cà rốt

- Trước tiên, đặt một nồi nước khoảng 2 lít lên bếp, thả phèn chua vào rồi đun sôi.

- Khi nước sôi thì đổ toàn bộ cà rốt vào nồi, vặn lửa lớn để trụng sơ cà rốt khoảng 1 phút rồi vớt ra, thả vào chậu nước đá để cà rốt không bị nhũn, sau đó vớt ra rổ để ráo nước.

- Khi cà rốt đã khô mới tiến hành ướp cà rốt với đường cát trắng. Xếp lần lượt 1 lớp cà rốt đến 1 lớp đường xen kẽ đến khi lớp cuối cùng bên trên là đường.

- Tiến hành ướp như vậy trong khoảng 2 giờ cho đường thấm vào cà rốt đến khi thấy đường chảy nước ra là được. Lưu ý trong quá trình ướp thỉnh thoảng cần đảo đều để toàn bộ cà rốt ngấm đẫm đường.

Bước 3: Sên mứt cà rốt

Phần sên mứt cà rốt đòi hỏi người làm phải kiên trì:

- Trước hết, bắc chảo lên bếp, đun cho nóng và khô chảo, sau đó vặn lửa thật nhỏ, đổ mứt cà rốt và vani vào rồi tiến hành đảo đều tay cho ngấm.

- Bước này cần chú ý đảo liên tục để đường thấm đều vào từng miếng mứt, không vặn lửa to vì có thể khiến mứt cà rốt cháy khét. Do đó, cần kiên nhẫn thực hiện đến khi nào bên ngoài miếng mứt cà rốt được bao phủ bởi một lớp đường trắng cứng cáp mới đạt.

Quy trình sên mứt cà rốt đòi hỏi người thực hiện phải thật kiên nhẫn!

Bước 4: Sấy khô mứt cà rốt

- Đến đây thì bạn bật lò vi sóng khoảng 1 phút trước khi bỏ mứt cà rốt vào để lò nóng.

- Sau đó, xếp mứt cà rốt vào khay và sấy lửa nhỏ khoảng 1-2 phút cho miếng cà rốt khô và teo lại một chút. Bước này giúp cho cà rốt khô se hơn và không bị chảy nước nếu chẳng may có không khí lọt vào.

Sấy khô cà rốt bằng lò vi sóng giúp món mứt bảo quản được tốt hơn!

- Cuối cùng, đợi mứt cà rốt nguội rồi cất vào túi nilon hoặc lọ thủy tinh kín, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát là đã hoàn tất rồi nhé!

Thành phẩm

Mứt cà rốt nhà làm, giòn ngon hấp dẫn, ăn là ghiền!

Món mứt cà rốt giòn ngon, thơm nức mũi cùng màu sắc tươi mắt và vị ngọt dịu hấp dẫn, chuẩn một món mứt ngon đãi gia đình và khách ngày tết nhé! Các chị em còn chần chừ gì mà không thử trổ tài ngay nào?!

Mẹo chọn mua cà rốt tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn củ cà rốt có hình dáng thẳng, vỏ bên ngoài trơn láng, màu sáng, cầm trên tay thấy chắc và nặng.

- Đặc biệt, không nên chọn những củ có lá, cành ở gốc, phần vai của củ to, dày, vì đây thường là những củ cà rốt có lõi lớn, củ ăn không ngọt và ít dưỡng chất.

- Ngoài ra, không chọn mua củ có hình dáng méo, màu sẫm, bị dập hoặc có đốm màu khác lạ.

Tóm lại, mứt cà rốt là món ăn truyền thống rất ngon và bổ dưỡng, giúp sáng mắt, đẹp da. Mứt cà rốt không thể thiếu trên mâm cúng ngày tết, là thức quà mang hương vị cổ truyền của những người con Việt Nam. Hy vọng với hướng dẫn chi tiết cách làm mứt cà rốt giòn ngon bằng lò vi sóng trên đây, các chị em sẽ tự tin trổ tài, và tự tay chế biến ra được những đĩa mứt cà rốt nhà làm chuẩn ngon hết ý nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!