Cách làm mứt dừa hoa cúc bằng dừa bánh tẻ cực kỳ bắt mắt

Vào năm ngoái, cư dân mạng rộ lên cách làm mứt dừa hoa cúc của một 9x Hà Tĩnh. Rất nhiều người mày mò, tìm hiểu cách làm và cũng có nhiều chị em thành công. Có chị em chia sẻ rằng nhìn có vẻ cầu kỳ nhưng khi làm rồi mới biết không tốn thời gian lắm. “Sau khi mình chẻ dừa xong, ướp dừa 3 tiếng với đường sau đó mình sên mất 30 đến 40 phút thôi. Nếu như người bận rộn mọi người có thể buổi tối chẻ dừa xong ướp đường với dừa để đó đến sáng ra làm hoặc tối đi làm về sên lên cũng được” - chị Hiền (Hà Tĩnh) - người được cho là “sáng tạo” ra cách làm mứt dừa hoa cúc này cho biết.

Đối với cách làm mứt dừa hoa cúc, muốn uốn được hình hoa đẹp thì nên chọn dừa quả bánh tẻ. Nhờ đó, sẽ dễ uốn hơn mà ăn cũng rất ngon miệng. Ngoài ra, khi sên và đảo mứt thì không sợ bị gãy cánh dừa nhờ khi ướp đường xong, dừa đã khá dẻo nên chị em có thể an tâm đảo và sên mứt bình thường.

Vậy thì có cách nào để chọn được dừa bánh tẻ khi làm mứt dừa hoa cúc?

Chọn dừa bánh tẻ làm mứt dừa hoa cúc!

Mứt dừa có khá nhiều loại, chẳng hạn như dừa non, dừa già, dừa bánh tẻ. Thường khi làm mứt, chị em nội trợ thường ưa chuộng dừa bánh tẻ. Nếu muốn lựa chọn được đúng dừa loại này thì có thể dựa vào quan sát theo kinh nghiệm và màu sắc của vỏ dừa:

- Dừa bánh tẻ không cứng như dừa già, cũng không mềm như dừa non, có độ dai vừa phải nên dễ nạo sợi hay thái miếng.

- Đối với màu sắc vỏ bên ngoài, nên chọn những quả màu hơi nhạt, xanh đều, không bị loang lổ, lớp vỏ mềm.

- Cùi dừa bánh tẻ hơi mềm, màu trắng ngần đẹp mắt, không trong như dừa non, cũng không trắng đục như dừa già, lớp vỏ mỏng, ngoài cùi nâu nhạt.

Một số người thích ăn dừa non nên khi làm mứt dừa hoa cúc theo cách này có thói quen chọn dừa non. Tuy nhiên, dừa non mềm hơn dừa bánh tẻ nên khi uốn hình hoa sẽ dễ bị đứt và các cánh hoa khó dính với nhau. Do vậy, các chị em nên ưu tiên chọn dừa bánh tẻ nhé!

Dừa hoa cúc nổi bật ở phần cánh hoa cầu kỳ cùng màu sắc bắt mắt!

Cách làm mứt dừa hoa cúc chuẩn đẹp ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cơm dừa 1 kg

Đường phèn mịn 100 gr

Sữa đặc 100 gr

Củ dền 200 gr

Cà rốt 200 gr

Bột matcha 100 gr

Bột nghệ 100 gr

Các bước tiến hành làm mứt dừa hoa cúc

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch và sơ chế dừa!

- Đầu tiên, dừa mua về, bạn tiến hành bổ đôi trái dừa, khéo léo tách phần cơm dừa khỏi vỏ. Gọt bỏ phần vỏ bám trên cơm dừa, rồi đem rửa lại với nước sạch và để ráo.

- Tiếp đó, cắt dừa thành hình chữ nhật có kích thước 10x3 (cm).

- Sau đó dùng dao mỏng, cắt cạnh dừa 10cm thành lát mỏng. Lưu ý chừa lại phần cuống dừa khoảng 1,5 cm.

- Cuối cùng, đem rửa dừa nhiều lần với nước đang chảy đến khi nước không còn đục (rửa dừa với nước ấm sẽ nhanh hơn). Sau đó để ráo và chia dừa thành 5 phần đều nhau là được nhé.

Bước 2: Nhuộm dừa

Nhuộm dừa với các màu sắc tự nhiên từ rau củ!

- Tiến hành đổ dừa và nước ép dền vào tô, trộn đều để nước ép dền áo đều màu lên các miếng dừa.

- Làm tương tự với nước ép cà rốt, bột nghệ và bột matcha. Lưu ý bột nghệ và bột matcha không khuấy với nước, rắc bột lên dừa và xóc đều là được. Mứt làm xong sẽ có màu nhạt hơn so với màu ban đầu nên nếu bạn muốn có màu đậm thì tăng tỉ lệ dừa với màu tùy ý.

- Sau 30 phút, bạn tiếp tục cho đường phèn và sữa đặc vào các tô dừa đã trộn màu và cả phần dừa màu trắng truyền thống vào và tiến hành trộn đều.

- Đến đây thì bạn chỉ việc để ngâm dừa qua đêm hay ít nhất 4 tiếng cho dừa nhuộm đều màu.

Bước 3: Sên mứt dừa

Sên và tạo hình hoa cúc!

- Trước hết, làm nóng chảo chống dính, rồi cho phần dừa ngâm bột matcha vào sên với lửa nhỏ. Lưu ý, giữ lại khoảng 30ml nước ngâm.

- Tiến hành sên dừa đến khi hơi cạn nước, đảo thấy nặng tay thì vặn lửa thật nhỏ. Kế đến, đổ 30ml nước ngâm giữ lại trước đó vào, sên đến khi dừa khô thì tắt bếp.

- Sau đó đổ mứt dừa ra mâm. Để dừa âm ấm thì dùng tay uốn các lát dừa thành cánh hoa (chỉ cần uốn cong các cánh dừa đã cắt rồi cài vào giữa khe của hai cánh là được).

- Làm lần lượt với phần dừa ngâm bột nghệ, nước củ dền, nước cà rốt và dừa trắng.

Thành phẩm

Mứt dừa hoa cúc dẻo ngon và vô cùng đẹp mắt!

Tạo hình bắt mắt kết hợp với những sắc màu tươi mới bông cúc quen thuộc đã tạo nên món mứt dừa hoa cúc không chỉ có hương vị dẻo ngon mà còn là biểu trưng cho sự trường trọ, lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Mang một ý nghĩa thiêng liêng như thế nên món mứt dừa hoa cúc sẽ là món quà phù hợp để dành tặng cho ông bà, cha mẹ hoặc dâng lên bàn thờ vào dịp tết sắp tới.

Tóm lại, cách làm mứt dừa hoa cúc có đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng không quá phức tạp, các chị em hoàn toàn có thể thử sức nhé. Mùa tết này mà có được món mứt nhà làm "không đụng hàng" này để đãi gia đình, tiếp khách thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình trổ tài thành công nhé!