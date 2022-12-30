Cách làm mứt dừa màu tím cho màu sắc tự nhiên đầy hấp dẫn

Mứt dừa có thể xem là loại "mứt quốc dân" không thể thiếu trong mỗi dịp tết của gia đình Việt. Ngoài mứt dừa màu trắng quen thuộc, những năm gần đây, các loại mứt dừa với vô vàn màu sắc bắt mắt cũng ra đời và rất được nhiều người yêu thích. Nhưng để đảm bảo an toàn cho người thưởng thức, hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý bạn độc 3 cách làm mứt dừa màu tím đẹp mắt, thơm ngon và siêu an toàn từ các nguyên liệu tự nhiên nhé! Hãy cùng chúng tôi bắt tay ngay vào chế biến thôi nào!

Bước 1: Sơ chế và chuẩn bị dừa và lá cẩm tím

- Đầu tiên, dừa mua về, bạn tiến hành nạo phần vỏ nâu bên ngoài của quả dừa.

- Sau đó dùng dao cắt đôi quả dừa, rồi dùng nạo để nạo theo vòng tròn mép của quả dừa để được những sợi dừa dài và mỏng như ý.

- Tiếp đó, đem phần dừa đã được nạo sợi đi rửa vài lần nước ấm để dừa sạch dầu rồi để ráo nước.

- Còn với lá cẩm tím thì bạn tiến hành nhặt và rửa thật sạch, sau đó cho vào một cái nồi cùng với 1 bát nước. Đun cho đến khi sôi thì lọc bỏ bã, chỉ lấy phần nước cốt thôi nhé!

Bước 2: Trộn dừa và nước cốt lá cẩm tím

- Khi dừa đã khô và ráo nước thì bạn cho chúng vào một cái bát lớn.

- Kế đến, cho phần nước cốt lá cẩm tím vào chung để ướp. Hãy ướp trong khoảng 2 giờ đồng hồ cho màu tím ngấm vào dừa. Chị em chú ý bớt một chút (khoảng 1 chén trà nhỏ) nước cốt lá cẩm tím để dùng về sau.

Bước 3: Sên mứt dừa tím

- Sau 2 tiếng dừa đã ngấm nước màu, bạn tiếp tục cho thêm đường vào ướp với dừa đợi cho đường tan hết thì cho dừa lên chảo, đun to lửa cho sôi, đảo đểu đến khi nước bắt đầu cạn thì hạ lửa thật nhỏ.

- Lúc này, chị em cho thêm chén nước màu nguyên chất đã bớt lại lúc trước để mứt lên màu đẹp hơn, sên đều tay cho đường bám đều quanh miếng dừa và khô ráo.

- Sau khi đã sên mứt dừa xong, các chị em chỉ cần để nguội, rồi cho vào lọ hoặc túi kín để bảo quản dùng dần nhé!

2. Cách làm mứt dừa màu tím từ bắp cải tím

Đơn giản cùng cách làm mứt dừa tím từ bắp cải tím tại nhà!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

400g đường trắng

150g bắp cải tím

1kg cùi dừa bánh tẻ

Các bước tiến hànhthực hiện:

- Bước 1: Gọt sạch vỏ lụa nâu bên ngoài cùi dừa. Nạo dừa thành những sợi dài mỏng, rửa dừa qua nước tầm 3-4 lần cho bớt tinh dầu, cho đến khi nào thấy nước trong là được. Sau đó, hãy vớt dừa ra rổ, để cho ráo nước.

- Bước 2: Rửa sạch bắp cải tím, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn cùng một bát nước nhỏ để lấy nước cốt.

- Bước 3: Cho phần dừa đã ráo nước vào ngâm cùng nước bắp cải tím trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó, vớt dừa ra và để dừa ráo nước.

- Bước 4: Sau khi dừa đã ráo nước, tiếp tục cho đường kính trắng vào xóc đều và ướp dừa trong khoảng 10 tiếng cho đường tan hoàn toàn. Khi nào thấy miếng dừa chuyển sang màu trong là dừa đã ngấm các loại nguyên liệu.

- Bước 5: Tiến hành bắc chảo lên bếp ở lửa lớn, rồi cho dừa và nước đường ngâm vào chảo, đảo đều tay cho tới khi nước dừa sôi thì vặn nhỏ bếp lại. Sau đó, tiếp tục đảo đều chảo dừa cho tới khi đường khô lại thành hạt tinh, bám đều quanh miếng dừa thì có thể tắt bếp rồi nhé.

- Bước 6: Đến đây thì bạn chỉ việc đổ dừa ra đĩa lớn hoặc mâm cho dừa nguội là có thể dùng được rồi. Để bảo quản dừa, hãy cho dừa vào trong hũ thủy tinh hoặc cho vào túi ni lông buộc kín nhé.

3. Cách làm mứt dừa màu tím từ củ dền

Vệ sinh an toàn thực phẩm với cách làm mứt dừa tím từ củ dền tại nhà!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1kg cùi dừa bánh tẻ

400g đường trắng

Củ dền

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bước 1: Đầu tiên, gọt sạch vỏ lụa nâu bên ngoài cùi dừa, sau đó nạo cùi dừa thành sợi dài mỏng. Tiếp đến, lấy dừa rửa khoảng 3-4 nước cho sạch bớt dầu, rửa khi nào thấy nước trong là được, vớt ra rổ để ráo nước. Làm như vậy chị em sẽ bảo quản mứt dừa được lâu hơn.

- Bước 2: Gọt vỏ củ dền, cắt nhỏ rồi cho vào nồi nấu cùng một ít nước xâm xấp củ dền. Nấu cho đến khi thấy nước chuyển sang màu tím củ dền thì tắt bếp, sau đó lọc qua rây để lấy nước.

- Bước 3: Cho dừa ra âu rồi cho nước củ dền vào ngâm khoảng 1 tiếng cho dừa thấm màu củ dền, sau đó vớt ra để ráo.

- Bước 4: Tiếp đến, tiến hành cho đường vào xóc đều cùng với dừa rồi ướp khoảng 10 tiếng cho đường tan hoàn toàn (hoặc để qua đêm nhé). Ướp khi nào thấy miếng dừa chuyển sang màu trong là được.

- Bước 5: Cho hỗn hợp dừa và nước đường ngâm dừa ra chảo, bắt lên bếp đun với lửa vừa cho đến lúc sôi thì vặn nhỏ lửa. Dùng đũa đảo đều liên tục cho đến khi đường khô hết và chuyển sang màu trắng bám đều quanh miếng dừa thì tắt bếp.

- Bước 6: Đổ dừa ra mâm cho nguội rồi cất vào hộp dùng dần. Cũng rất đơn giản phải không nào?!

Trên đây là tổng hợp 3 cách làm mứt dừa màu tím chuẩn đẹp, ngon, an toàn từ các nguyên liệu tự nhiên. Với mùa tết đang đếm ngược từng ngày như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử sức ngay với món mứt handmade với các công thức đơn giản phía trên nào. Đảm bảo thành quả sẽ chuẩn dẻo ngo, đẹp mắt, đã vậy còn siêu vệ sinh và an toàn nữa đấy nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công!