Bật mí cách làm giò thủ không có khuôn “chuẩn không cần chỉnh” tại nhà!

Vào bếp 05/12/2022 13:15

Giò thủ là món đặc trưng trong ngày lễ tết của Việt Nam, cùng với các nguyên liệu tươi ngon cùng cách chế biến đầy tỉ mỉ và công phu.

Mỗi dịp tết đến xuân về, nhà nhà người người đều quây quần bên mâm cơm gia đình, với đầy đủ các "sơn hào hải vị", và tất nhiên là không thể thiếu những khoanh giò thủ thơm ngon, chất lượng được. Tuy nhiên, làm món này khá kì công, nào là cần nẹp tre, lá chuối hoặc lá dong, hay chuẩn bị sẵn một cái khuôn mà chỉ dùng 1 lần duy nhất trong năm. Tuy nhiên, nếu không có những nguyên liệu này thì bạn hãy thử áp dụng cách làm giò thủ không có khuôn vô cùng đơn giản mà thành phẩm thì cực kỳ thơm ngon ở ngay bài viết dưới đây. Cụ thể thế nào, hãy cùng bắt tay vào khám phá và trổ tài ngay thôi nhé!

Giò thủ - món ngon truyền thống ngày tết

Bật mí cách làm giò thủ không có khuôn “chuẩn không cần chỉnh” tại nhà! - Ảnh 1
 Giò thủ cùng củ kiệu và dưa chua luôn là "combo" không thể thiếu trong ngày tết!

Giò thủ, giò tai, hay còn được biết đến với tên gọi khá phổ biến khác là giò xào, là một trong những món giò truyền thống của người Việt với thành phần chính là thịt thủ xào chín cùng một số nguyên liệu khác rồi gói và nén chặt. Bắt nguồn từ miền Bắc Việt Nam và hiện nay đã phổ biến khắp nước, nhưng những dạng thức chế biến ít nhiều tương đồng như món ăn này cũng tồn tại tại rất nhiều nền ẩm thực khác trên thế giới. Quy trình chế biến cũng không quá phức tạp với nguyên liệu dễ kiếm, thành phẩm lại thơm ngon và hơi giòn dai lạ miệng khiến giò thủ là món ăn quen thuộc của người dân khắp các vùng miền. Giò thường được các gia đình làm trong dịp lễ Tết cổ truyền, và được bán tại các cửa hàng giò chả nem chạo ở hầu hết các chợ trong toàn quốc.

Và thông thường, nhiều gia đình có thói quen tự tay gói những cọc giò thủ chất lượng, xinh xắn để đem biếu tặng hay đãi khách ngày tết. Hôm nay, cũng với món giò thủ thơm ngon này, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý độc giả công thức làm giò thủ không cần khuôn, siêu đơn giản mà vẫn chuẩn ngon, chất lượng tại nhà nhé!

Cách làm giò thủ không có khuôn chuẩn ngon và đơn giản tại nhà

Cách làm giò thủ không có khuôn sẽ dùng 1 cái ống nhựa hình dài, với đường kính khoảng 10 - 12 cm. Nó có thay thế hoàn toàn cho lá chuối, nẹp tre và khuôn làm giò thủ.

Nếu như làm giò thủ truyền thông bằng cách gói là chuối, hoặc lá dong rồi dùng nẹp tre, phải dùng sức rất nhiều để ép, nẹp cho cái giò thật chặt, chảy bớt mỡ. Như vậy giò mới chắc, khi cắt ra, miếng giò mới “chặt” và quyện mùi thơm của lá, vô cùng hấp dẫn và để được lâu, còn nếu bạn không có thời gian nhiều, yếu tay thì khó mà làm món này thành công. Tuy nhiên, với cách làm giò thủ không cần khuôn dưới đây, mọi vấn đề này đều sẽ được giải quyết nhanh gọn nhẹ!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Thịt chân giò lợn: 500 gr.

- Thịt thủ lợn: 400 gr.

- Tai lợn: hai cái.

- Lưỡi lợn: hai cái.

- Mộc nhĩ, nấm hương.

- Hành, tỏi.

- Hạt tiêu sọ, nước mắm ngon, mì chính.

- Một đoạn ống nhựa để làm khuôn.

Các nguyên liệu để làm giò thủ
Nguyên liệu tươi ngon, hấp dẫn cho món giò thủ tại gia!

Khi vấn đề an toàn thực phẩm là mối lo lắng của nhiều người dân. Nhiều thực phẩm bẩn vẫn bán tràn lan trên trị trường, khiến con người dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa và những căn bệnh nguy hiểm như ung thư dạ dày... Vì thế, để làm được giò thủ ngon, đảm bảo sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm thì bạn cần phải chọn được loại thịt tươi sống. Do đó, khi chọn thịt, bạn nên dựa vào các tiêu chuẩn sau:

- Nên mua thịt vào khoảng thời gian sáng sớm vì khi đó thịt heo mới mổ, còn tươi.

- Nên chọn thịt thủ có màu sáng, thịt đỏ hồng với các thớ nạc mỡ xen đều, đây là loại thịt ngon, không có mùi lạ, không quá nhũn, khi nhấn xuống cũng có độ đàn hồi tốt, không bị lõm hẳn.

- Chọn tai heo không bị bầm máu, to bản và sạch sẽ. Còn lưỡi phải chọn cái còn tươi, dày và có màu sáng, phần tiếp giáp giữa lưỡi lợn và cuống họng cần trắng đều, không bị đọng máu.

- Do dó, để chọn được nguyên liệu tươi, ngon thì bạn nên mua ở những cơ sở uy tín như siêu thị, hay hệ thống vinmart... đã được kiểm dịch đầy đủ.

Các bước tiến hành làm giò thủ không có khuôn tại nhà

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

- Thịt chân giò, thịt thủ, tai, lưỡi làm sạch, rửa qua bằng giấm ăn để khử mùi hôi và làm tăng độ giòn.

- Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nở, rửa sạch, cắt chân rồi vớt ra để ráo.

- Lấy một đoạn ống dài 30 - 35 cm, đường kính 10 - 12 cm rửa sạch, để làm khuôn.

Bước 2: Thái nhỏ các nguyên liệu

- Thịt chân giò, thịt thủ, tai, lưỡi lợn thái miếng dài, dày vừa phải, rồi trộn đều vào nhau.

- Mộc nhĩ, nấm hương thái lát to.

- Hành, tỏi bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ.

Bước 3: Xào thịt

Xào thịt cho thịt chín, nhưng đừng chín kỹ quá khi ăn giò sẽ bị khô
Xào thịt cho chín, nhưng đừng chín kỹ quá, kẻo khi ăn giò sẽ bị khô!

- Đặt chảo lớn lên bếp, cho thịt vừa thái xong vào xào, nêm nếm cho vừa ăn. Tiếp theo cho mộc nhĩ, nấm hương vào xào lẫn.

- Khi nào thịt dậy mùi thơm, săn lại và có nước chảy ra thì bắc xuống rồi rắc đều hạt tiêu vào. Đến khi nào nước trong thịt cạn hết thì bắc ra.

- Cuối cùng chỉ cần chờ đến khi thịt gần nguội hẳn thì bắt đầu gói nhé.

Bước 4: Gói giò thủ

- Trước tiên, lót một túi nylon sạch vào bên trong ống rồi múc giò đã xào kỹ vào.

- Tiếp đó, múc được 1/3 thịt thì lấy cái chai thủy tinh, hoặc chày nhỏ nén xuống, cứ làm như vậy cho đến hết.

- Kế đến, buộc chặt đầu trên của túi nilon và úp ngược ống xuống, để trong khoảng 4 đến 5 tiếng cho giò nguội.

- Sau đó, nắm vào đầu túi nilong rút giò ra khỏi ống để vào tủ lạnh bảo quản và dùng dần. Như vậy là đã hoàn tất các công đoạn làm giò thủ không cần khuôn tại nhà rồi nhé! Rất đơn giản phải không nào!?

Sau khi gói xong giò sẽ có hình dạng đẹp mắt
Giò thủ chắc ngon, hấp dẫn như được đúng ra từ khuôn chuyên dụng!

Nếu khi cắt ra các miếng giò liên kết chặt vào nhau, mặt cắt mịn và ăn cảm nhận được mùi vị thơm ngon, vừa miệng và giòn của miếng giò, thì món giò thủ của bạn làm đã đạt chuẩn rồi đấy nhé!

Trên đây là cách làm giò thủ không có khuôn chuẩn đơn giản và thơm ngon, chất lượng tại nhà. Các chị em còn chần chừ gì mà không thử sức ngay nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!

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