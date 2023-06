Bật mí cách làm giò thủ không có khuôn “chuẩn không cần chỉnh” tại nhà!

Nếu như làm giò thủ truyền thông bằng cách gói là chuối, hoặc lá dong rồi dùng nẹp tre, phải dùng sức rất nhiều để ép, nẹp cho cái giò thật chặt, chảy bớt mỡ. Như vậy giò mới chắc, khi cắt ra, miếng giò mới “chặt” và quyện mùi thơm của lá, vô cùng hấp dẫn và để được lâu, còn nếu bạn không có thời gian nhiều, yếu tay thì khó mà làm món này thành công. Tuy nhiên, với cách làm giò thủ không cần khuôn dưới đây, mọi vấn đề này đều sẽ được giải quyết nhanh gọn nhẹ!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Thịt chân giò lợn: 500 gr.

- Thịt thủ lợn: 400 gr.

- Tai lợn: hai cái.

- Lưỡi lợn: hai cái.

- Mộc nhĩ, nấm hương.

- Hành, tỏi.

- Hạt tiêu sọ, nước mắm ngon, mì chính.

- Một đoạn ống nhựa để làm khuôn.

Nguyên liệu tươi ngon, hấp dẫn cho món giò thủ tại gia!

Khi vấn đề an toàn thực phẩm là mối lo lắng của nhiều người dân. Nhiều thực phẩm bẩn vẫn bán tràn lan trên trị trường, khiến con người dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa và những căn bệnh nguy hiểm như ung thư dạ dày... Vì thế, để làm được giò thủ ngon, đảm bảo sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm thì bạn cần phải chọn được loại thịt tươi sống. Do đó, khi chọn thịt, bạn nên dựa vào các tiêu chuẩn sau:

- Nên mua thịt vào khoảng thời gian sáng sớm vì khi đó thịt heo mới mổ, còn tươi.

- Nên chọn thịt thủ có màu sáng, thịt đỏ hồng với các thớ nạc mỡ xen đều, đây là loại thịt ngon, không có mùi lạ, không quá nhũn, khi nhấn xuống cũng có độ đàn hồi tốt, không bị lõm hẳn.

- Chọn tai heo không bị bầm máu, to bản và sạch sẽ. Còn lưỡi phải chọn cái còn tươi, dày và có màu sáng, phần tiếp giáp giữa lưỡi lợn và cuống họng cần trắng đều, không bị đọng máu.

- Do dó, để chọn được nguyên liệu tươi, ngon thì bạn nên mua ở những cơ sở uy tín như siêu thị, hay hệ thống vinmart... đã được kiểm dịch đầy đủ.

Các bước tiến hành làm giò thủ không có khuôn tại nhà

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

- Thịt chân giò, thịt thủ, tai, lưỡi làm sạch, rửa qua bằng giấm ăn để khử mùi hôi và làm tăng độ giòn.

- Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nở, rửa sạch, cắt chân rồi vớt ra để ráo.

- Lấy một đoạn ống dài 30 - 35 cm, đường kính 10 - 12 cm rửa sạch, để làm khuôn.

Bước 2: Thái nhỏ các nguyên liệu

- Thịt chân giò, thịt thủ, tai, lưỡi lợn thái miếng dài, dày vừa phải, rồi trộn đều vào nhau.

- Mộc nhĩ, nấm hương thái lát to.

- Hành, tỏi bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ.

Bước 3: Xào thịt

Xào thịt cho chín, nhưng đừng chín kỹ quá, kẻo khi ăn giò sẽ bị khô!

- Đặt chảo lớn lên bếp, cho thịt vừa thái xong vào xào, nêm nếm cho vừa ăn. Tiếp theo cho mộc nhĩ, nấm hương vào xào lẫn.

- Khi nào thịt dậy mùi thơm, săn lại và có nước chảy ra thì bắc xuống rồi rắc đều hạt tiêu vào. Đến khi nào nước trong thịt cạn hết thì bắc ra.

- Cuối cùng chỉ cần chờ đến khi thịt gần nguội hẳn thì bắt đầu gói nhé.

Bước 4: Gói giò thủ

- Trước tiên, lót một túi nylon sạch vào bên trong ống rồi múc giò đã xào kỹ vào.

- Tiếp đó, múc được 1/3 thịt thì lấy cái chai thủy tinh, hoặc chày nhỏ nén xuống, cứ làm như vậy cho đến hết.

- Kế đến, buộc chặt đầu trên của túi nilon và úp ngược ống xuống, để trong khoảng 4 đến 5 tiếng cho giò nguội.

- Sau đó, nắm vào đầu túi nilong rút giò ra khỏi ống để vào tủ lạnh bảo quản và dùng dần. Như vậy là đã hoàn tất các công đoạn làm giò thủ không cần khuôn tại nhà rồi nhé! Rất đơn giản phải không nào!?

Giò thủ chắc ngon, hấp dẫn như được đúng ra từ khuôn chuyên dụng!

Nếu khi cắt ra các miếng giò liên kết chặt vào nhau, mặt cắt mịn và ăn cảm nhận được mùi vị thơm ngon, vừa miệng và giòn của miếng giò, thì món giò thủ của bạn làm đã đạt chuẩn rồi đấy nhé!

Trên đây là cách làm giò thủ không có khuôn chuẩn đơn giản và thơm ngon, chất lượng tại nhà. Các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình còn chần chừ gì mà không thử sức ngay nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!