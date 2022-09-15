Cách làm ngó sen xào thịt bò giòn ngon, hấp dẫn, ăn là mê tại nhà!

Ngó sen hay còn liên ngẫu (có tên khoa học: Noudus Rhizomatis Loti) là phần thân rễ của cây sen nằm ngập trong bùn, có dạng hình trụ đường kính khoảng 3cm, lớp vỏ ngoài dai màu nâu nhạt, phía trong mềm xốp màu trắng hồng, mặt cắt có nhiều khoang rỗng xếp theo hình nan hoa, đồng thời mang vị nhạt, tính mát và không có độc.

Ngó sen và thịt bò vốn là những loại nguyên liệu tươi ngon, thường được các chị em nội trợ chọn làm nguyên liệu chính cho nhiều món ăn thơm ngon, bắt vị như: gỏi tai heo ngó sen , cải thảo xào thịt bò , gân bò xào chua ngọt ,.... Nhưng bạn đã bao giờ thử nghĩ về sự kết hợp của 2 nguyên liệu tươi ngon này chưa? Nếu chưa thì chắc chắn sự kết hợp giữa ngó sen và thịt bò sẽ khiến bạn ngỡ ngàng đấy. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu khám phá ngay về món ngó sen xào thịt bò giòn ngon, dễ dàng đốn tim mọi thực khách này nhé!

Cụ thể, trong 100 gam ngó sen có chứa đến 74 calo, 17 gam cacbohidrat, 5 gam chất xơ, 2.5 gam protein, 0.1 gam chất béo, 0.39 mg kẽm, 23 mg magie, 0.261 mg kali, 1.16mg sắt, 0.25mg đồng, 40mg natri, 44mg vitamin C và các hoạt chất khác.

Đây là một trong những thực phẩm được các thực khách ưa chuộng, không chỉ ở hương vị tươi ngon, thanh đạm, mà còn ở thành phần mang lại nhiều lợi ích cho người thưởng thức.

Có thể thấy, hàm lượng chất xơ có trong ngó sen tương đương với rau xanh và còn chứa 16,4% hàm lượng tinh bột và vitamin C, đảm bảo bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể bạn.

Nhờ vào hàm lượng nhiều dưỡng chất quý như này, việc bổ sung ngó sen vào thực đơn sẽ mang tới cho cơ thể bạn những công dụng tuyệt vời như: hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ gan giải độc, giúp làm đẹp da, điều trị mất ngủ và hỗ trợ giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch, ổn định huyết á,…

Tóm lại, ngó sen chính là một trong số ít các thực phẩm bổ dưỡng nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng. Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay loại nguyên liệu dinh dưỡng này vào thực đơn của gia đình và cùng bắt tay ngay vào chế biến món ngó sen xào thịt bò thơm ngon hấp dẫn, chuẩn hao cơm này thôi nào!

Cách làm ngó sen xào thịt bò thơm ngon, bổ dưỡng và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon cho món ngó sen xào thịt bò!

Bắp bò 200 gr

Ngó sen 300 gr

Cần tây 2 nhánh

Hành boa rô 8 nhánh

Tỏi 5 tép

Dầu hào 1 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng cà phê

Nước cốt chanh 1 ít

Muối/ tiêu xay 1 ít

Các bước tiến hành làm ngó sen xào thịt bò tươi ngon, giòn thơm, đậm vị, ăn là mê

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt bò

Công đoạn làm sạch và ướp gia vị cho thịt bò!

Đầu tiên, bắp bò mua về, bạn cần đem bắp bò đi rửa với nước muối pha loãng, rồi đem rửa lại với nước để khử được mùi hôi và làm sạch hiệu quả, sau đó, bạn chỉ cần thái bắp bò thành các lát mỏng như hình là được.

Tiếp đó, với phần thịt bắp bò đã được sơ chế, bạn tiến hành ướp cùng các gia vị là 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê nước mắm và 1/4 muỗng cà phê tiêu xay.

- Tiến hành trộn đều và để yên trong khoảng 20 - 30 phút cho thịt bò thấm đều gia vị là đã hoàn tất khâu chuẩn bị thịt bò rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế ngó sen và các nguyên liệu khác

Chuẩn bị ngó sen và các loại rau ăn kèm!

- Với hành boa rô và rau ngò, bạn đem cắt gốc, nhặt bỏ lá sâu héo, rồi đem rửa sạch với nước và thái thành các khúc dài khoảng 1 lóng tay.

- Tỏi thì bạn bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ ra là được.

- Còn với ngó sen thì bạn tiến hành cạo sạch bên ngoài, rồi đem ngâm với nước cốt chanh pha loãng với muối, rồi cắt thành những khúc dài khoảng 1 ngón tay và chẻ đôi ra, sau đó đem rửa sạch lại qua nhiều lần nước rồi vớt ra rổ để ráo, là đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi.

Bước 3: Xào thịt bò

Xào trên lửa lớn cho thịt săn và tái lại là đạt!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun với lửa vừa.

- Khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho hết chỗ tỏi băm vào phi thơm, đến khi thấy tỏi đã chuyển vàng và toả mùi thơm, thì tiếp tục cho phần thịt bò đã được ướp ngấm gia vị vào xào nhanh tay.

- Tiến hành xào nhanh tay trên lửa lớn trong khoảng 5 phút, cho đến khi thấy thịt đã săn tái lại thì tắt bếp và gắp ra đĩa là được.

Bước 4: Xào ngó sen

Xào chín ngó sen cùng với rau cần tây và hành boaro!

- Vẫn ở chiếc chảo trên, bạn tiến hành để chảo lên bếp vởi lửa lớn, và tiếp tục cho ngó sen đã sơ chế sạch vào xào nhanh tay.

- Sau khoảng 7 - 10 phút xào và thấy ngó sen đã chín, bạn lần lượt cho thêm cần tây và hành boaro cắt khúc vào, tiếp tục đảo đều thêm khoảng 2 phút nữa cho các nguyên liệu chín đều là được nhé.

Bước 5: Hoàn thành

Công đoạn nêm nếm lại gia vị cho món nhó sen xào thịt bò chuẩn ngon!

- Đến đây, khi thấy hỗn hợp ngó sen và cần tây, hành boa rô đã chín, bạn chỉ cần cho phần thịt bò đã xào săn trước đó vào, để lửa to và tiến hành đảo nhanh tay cho các nguyên liệu trộn lẫn vào nhau.

- Cuối cùng, sau 2 phút xào, bạn sẽ thấy thịt bò chín hẳn và nước xào đã cạn bớt, thì bạn tiếp tục nêm thêm chút tiêu và 1/4 muỗng cà phê muối vào, sau đó nêm nếm lại gia vị lại cho vừa ăn, là đã hoàn thành rồi nhé!

Thành phẩm

Ngó sen xào thịt bò - món ngon tươi giòn, hấp dẫn, ăn là thích!

Ngó sen xào thịt bò nóng hổi với visual bóng bẩy hấp dẫn cùng hương thơm nức mũi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được những cọng ngó sen trắng tươi, giòn ngọt, kết hợp với thịt bò mềm ngon, được thấm ướp ngấm gia vị trong từng thớ thịt, đảm bảo đậm đà, thơm ngon. Món này mà ăn kèm với chén cơm trắng nữa thì chuẩn ngon hết ý nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua ngó sen tươi ngon

- Bạn nên chọn những cây ngó sen còn tươi, thân không quá to, cũng không quá ốm, có màu hơi sậm hoặc dính bùn, vì đây là ngó sen chưa qua tẩy trắng, rất an toàn khi sử dụng.

- Ngược lại, không nên mua những cây ngó sen bị nhũn, dập, úng và thối, khi sờ vào có cảm giác nhớt và mềm ỉu.

- Đồng thời, tuyệt đối không chọn mua ngó sen có màu trắng tinh, vì có thể đây là ngó sen đã bị tẩy trắng.

Mẹo chọn mua bắp bò tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn mua những miếng bắp bò có màu đỏ tươi xen lẫn với gân trắng, phần mỡ có màu vàng tươi, cùng phần thớ thịt nhỏ, mềm, đây là những miếng thịt bắp bò chất lượng.

- Đồng thời, bạn cũng nên dùng tay nhấn vào miếng thịt để kiểm tra độ tươi ngon của thịt bò, bắp bò tươi ngon phải có độ cứng và độ đàn hồi tốt, không gây cảm giác dính tay, nhớt hay có mùi hôi lạ.

- Bên cạnh đó, tuyệt đối không nên mua những miếng thịt bắp bò có màu tái xanh hoặc có những nốt trắng tròn giữa các thớ thịt, đây là thịt bò bị sên, bị sán hay bị lại gạo.

Trên đây là công thức làm món ngó sen xào thịt bò giòn ngọt, thơm ngon đậm vị và siêu bắt cơm tại nhà. Nếu bạn vẫn chưa biết chọn món ăn ngon lành nào cho tối nay, thì đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời đấy. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!