Hướng dẫn cách làm giò thủ chay cực ngon, ăn là mê tại nhà!

Giò thủ chay là một món ăn ngon, mà những người kiêng ăn thịt vẫn có thể ăn được, nhất là đối với những người ăn chay trường. Món này có độ thơm, sần sật, không ngấy nên ăn nhiều không chán. Đây cũng là một món ăn khá phổ biến, không thể thiếu trong các mâm cỗ chay đãi tiệc. Không những vậy, cách làm giò thủ chay tưởng công phụ lại đơn giản đến bất ngờ. Cụ thể thế nào hãy cùng khám phá ngay công thức làm giò thủ chay chuẩn ngon và siêu đơn giản tại nhà ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bạn lần lượt cho vào chén 300ml nước nóng và 2 muỗng cà phê bột rau câu, sau đó tiến hành khuấy đều cho bột rau câu nở ra là được nhé.

Bước 2: Sơ chế các loại nấm

Công đoạn làm sạch và chuẩn bị các loại nấm!

- Đầu tiên, nấm đùi gà bạn làm sạch, cắt bỏ chân rồi cắt thành sợi vừa ăn.

- Nấm đông cô tươi thì bạn mang gọt bỏ phần đất dơ dưới gốc, đem ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 2 phút rồi rửa sạch với nước và tiến thành sợi nhỏ như nấm đùi gà.

- Cuối cùng là nấm mèo, bạn đem ngâm nước cho nở mềm, sau đó cắt bỏ chân, vắt ráo rồi cũng cắt sợi nhỏ là đã xong khâu chuẩn bị và làm sạch các loại nấm thơm ngon rồi nhé.

Bước 3: Xào nấm

Xào chín mềm nấm và trộn hỗn hợp bột rau câu vào!

- Trước hết, bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo, rồi thêm phần hành tỏi băm vào phi thơm với lửa vừa.

- Kế đến, cho nấm đùi gà và nấm đông cô tươi đã được chuẩn bị vào xào, đảo khoảng 1 - 2 phút cho nấm hơi mềm thì cho nấm mèo vào, đảo đều thêm một lần nữa.

- Sau đó lần lượt nêm thêm 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường vào chảo nấm. Đảo đều tay cho các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

- Đến đây, khi nấm chín mềm thì bạn chỉ việc cho nước bột rau câu vào, đảo đều rồi cho 1/2 muỗng cà phê tiêu vào nữa, nấu cho sôi là có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 4: Đổ khuôn và làm lạnh

Bạn lưu ý cần để giò nguội bớt trước khi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ cần đổ phần nấm vừa xào vào túi ni lông rồi bọc ngoài túi 1 lớp giấy bạc sao cho lớp giấy bạc phủ hết toàn bộ túi ni lông.

- Kế đến bạn dùng dây thun buộc chặt lại như hình.

- Cuối cùng, đợi đến khi bó giò thủ nguội bớt (khoảng 30 -45') thì cho bó giò vào ngăn mát tủ lạnh và để qua đêm cho giò thủ đông cứng lại là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Món giò thủ chay giòn giòn, thơm ngon bắt vị, ăn là ghiền!

Giò thủ chay thơm ngon với vị giòn giòn của nấm mèo, ngọt tự nhiên của nấm tuyết và nấm đông cô, gia vị đậm đà vừa miệng sẽ khiến bạn không dừng ăn lại được. Món ăn này sẽ cực kỳ ngon khi ăn kèm với ớt tương hoặc xì dầu ớt tương đấy nhé!

Cách làm nước chấm cho món giò thủ chay thêm phần đậm đà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 2 thìa nước mắm chay.

- 1 quả ớt nhỏ.

- 1 tép tỏi.

- ½ muỗng cà phê đường.

- ¼ thìa cà phê tiêu.

- ½ quả chanh.

Các bước tiến hành thực hiện

Chén mắm đậm đà cho món ăn thêm đậm vị, thơm ngon!

Quả ớt rửa sạch, thái thành lát mỏng rồi băm nhỏ, tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ, tiếp theo cho đường, tiêu và vắt chanh vào bát nước mắm. Nếu bạn thích ăn cay nhiều thì cho thêm ớt, sau đó khuấy đều lên là đã có ngay chén nước mắm thơm ngon, đậm đà rồi nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu chất lượng

Mẹo chọn mua nấm đông cô

- Với loại nấm hương tươi, bạn nên mua nấm có kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ, đồng thời nên ưu tiên chọn những cây nấm có phần tai màu vàng nâu tự nhiên, cúp chặt vào chân nhé.

- Bạn nên hạn chế mua nấm có dấu hiệu ẩm mốc, bị dập úng quá nhiều,...bởi đó là nấm đã để quá lâu, không nên sử dụng nữa.

Mẹo chọn mua nấm mộc nhĩ

- Nên ưu tiên chọn cánh nấm mèo có tai to, dày và phần gốc ít nấm con. Màu sắc nấm nên có màu hổ phách sậm, hơi bóng (đối với mặt nấm phía trên) và màu cà phê sữa (đối với mặt nấm ở phía dưới).

- Hạn chế chọn mộc nhĩ đen nhìn trông quá đen, vì loại này có thể bị nhũn nát khi ngâm nước và ít giòn hơn.

Mẹo chọn mua nấm đùi gà

- Đối với nấm tươi, nên mua loại có màu sắc tươi, mùi thơm hấp dẫn, tránh chọn nấm bị dập nát, có mùi ôi. Tránh nấm có vết thâm hoặc bị nhăn trên chóp hoặc bị nhớt. Nấm thực sự tươi là loại nấm có một lớp tơ mỏng như giấy trên nấm.

- Nên chọn nấm có cuống nấm chắc chắn, màu sắc đồng đều. Khi nấm bắt đầu già, cuống nấm trông giống như gỗ mục. Nếu nấm đã nở, những lá tia trên mũ nấm tạo thành chuỗi đều, đẹp và khô ráo.

-Nên chọn nấm đạt chiều dài không quá 15 cm, nếu vượt quá, bên trong nó sẽ dần dần trở nên rỗng xốp, hương vị không còn ngon nữa. Nấm đùi gà khi tươi có mùi thơm đặc trưng giống như mùi hạnh nhân là nấm ngon.

Trên đây là cách làm giò thủ chay chi tiết, chuẩn thơm ngon và đơn giản, dễ làm tại nhà. Với các dịp lễ tết đang đến gần như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử trổ tài ngay nào. Chúc các chị em chế biến thành công nhé!