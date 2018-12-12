Cách làm mứt cà rốt sợi giòn tan đậm đà không cần nước vôi trong

Nếu như mứt cà rốt dạng miếng cần phải ngâm với nước vôi trong và phèn chua để không bị chảy nước trong quá trình bảo quản, cũng như miếng mứt bên trong khá mềm và ẩm. Thì đối với mứt cà rốt dạng sợi, sẽ là cách làm với những sợi cà rốt bào nhỏ.

Mứt cà rốt truyền thống hình tròn cánh hoa đã quá quen thuộc trong mâm mứt quả ngày tết, nhưng với cách làm mứt cà rốt sợi không cần nước vôi trong cực kỳ đơn giản này, chị em có thể chế biến một món mứt cà rốt vô cùng đặc biệt và hấp dẫn.

Làm mứt cà rốt dạng sợi theo hướng dẫn sẽ giúp cho mứt thành phẩm giòn tan, đậm đà vị ngọt của đường cát trắng và vô cùng dễ bảo quản. Với cách làm mứt cà rốt dạng thái sợi hoặc bào sợi này, không phải lo lắng mứt bị chảy nước trong quá trình bảo quản, mứt khô và để được lâu hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm mứt cà rốt sợi thơm ngon

- 1kg cà rốt tươi củ vừa phải

- 600g đường kính trắng

- 2 ống vani

- Nước đá

- Chảo chống dính, dụng cụ nạo sợi, đũa, lọ thủy tinh có nắp đậy kín hoặc túi nilon kín

Khi chọn cà rốt làm mứt tết nên chọn loại củ tươi, to vừa phải để có vị ngọt bùi tự nhiên

Cách làm mứt cà rốt sợi đơn giản tại nhà

Với cách làm mứt cà rốt sợi không cần nước vôi trong này, tùy thuộc vào độ dày hay mỏng của miếng mứt mà cho ra sản phẩm giòn hay dẻo khác nhau. Đối với mứt cà rốt thái nhỏ thì bên trong sẽ dẻo thơm hơn. Còn đối với mứt cà rốt bào nhỏ, thậm chí thêm công đoạn sấy khô thì sẽ cho ra sản phẩm mứt giòn lạ miệng.

Bước 1: Chuẩn bị sơ chế làm mứt cà rốt

Rửa sạch cà rốt để loại bỏ đất cát bám vào vỏ, nạo sạch vỏ và cắt bỏ phần cuống

Rửa lại với nước muối loãng rồi tiến hành nạo sợi. Có thể thái sợi hoặc dùng dụng cụ bào sợi chuyên dụng. Bào sợi đến đâu, thả ngay cà rốt vào ngâm trong âu lớn nước đá đến đó để cà rốt tươi giòn, không bị thâm hoặc ỉu.

Ngâm cà rốt trong nước đá khoảng 20 phút rồi vớt ra rổ, để cho ráo nước hoàn toàn

Ngâm cà rốt sợi trong nước đá để khi chế biến cà rốt không bị ỉu

Bước 2: Ướp cà rốt

Chuẩn bị một tô lớn, sau đó rải một lớp cà rốt lên, rắc đường lên trên rồi lại rải tiếp một lớp cà rốt. Cứ tiếp tục xen kẽ như vậy đến khi lớp đường kính bao bọc ở trên cùng.

Ướp cà rốt với đường kính trong khoảng 1 tiếng cho ngấm đường. Trong lúc ướp, liên tục dùng đũa đảo lên cho đường thấm đều vào từng sợi cà rốt. Khi đường tan hoàn toàn và chảy thành nước tức là cà rốt đã ngấm đủ đường, có thể tiến hành sang bước tiếp theo

Bước 3: Sên mứt cà rốt

Khi cà rốt đã ngấm đẫm nước đường, bắt đầu bước sên cà rốt trên chảo chống dính. Rửa sạch chảo, lau khô bằng khăn bông, sau đó đặt lên bếp lửa nhỏ để chảo nóng.

Cho cà rốt đã ướp đường và vani vào, dùng đũa đảo đều tay liên tục. Lưu ý luôn giữ lửa ở mức nhỏ nhất để mứt cà rốt không bị cháy khét. Đây là công đoạn đòi hỏi người thực hiện phải thật kiên nhẫn và đều tay.

Khi sên mứt cà rốt nên vặn lửa nhỏ, đảo liên tục để không bị dính chảo, cháy khét

Đảo đến khi nước đường sệt lại thì dùng đũa tách các sợi cà rốt ra để khỏi dính chặt thành mảng, sau đó tiếp tục đảo đều đến khi các hạt đường khô lại thành mảng trắng tinh bám ngoài vỏ sợi mứt, sợi mứt bắt đầu cứng lại và có mùi thơm ngọt là được.

Nếu cẩn thận hơn, có thể cho mẻ mứt cà rốt vào lò vi sóng sấy qua trong 30 giây để mứt cà rốt khô hoàn toàn

Rải mứt cà rốt thành phẩm ra khay lỗ để cà rốt nguội hoàn toàn rồi mới có thể cho vào lọ hoặc túi kín. Bảo quản nơi thoáng mát và tránh ánh nắng có thể giữ được vị thơm ngon của mứt cà rốt trong 2-3 tháng.

Mứt cà rốt dạng sợi có hương vị thơm ngon vừa lạ vừa quen, thấm đẫm vị ngọt và bùi bùi. Mứt sợi cà rốt sẽ là thức quà ngon dịp tết, có thể bày biện thắp hương, đem biếu tết hoặc đãi khách, vừa rẻ, vừa hấp dẫn lại đảm bảo vệ sinh.