Cách trồng quất tại nhà cực đơn giản nhanh cho thu hoạch, chị em tha hồ lấy quả làm mứt trị ho

Thay vì mua quất ngoài hàng, bạn có thể tự trồng tại nhà để thu hoạch quả sử dụng, vừa an toàn vừa tiết kiệm chi phí. Cách thực hiện cũng khá đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay.

Không chỉ là cây cảnh được nhiều người dùng để trang trí nhà cửa, quả quất còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, giảm cân, trị ho…

- Giống: Thay vì gieo trồng bằng hạt, bạn nên trồng bằng cành để rút ngắn thời gian thu hoạch cũng như hạn chế tình trạng cây bị biến dị. Bạn có thể mua cành chiết bán sẵn tại các vựa giống, nên chọn những cây khỏe mạnh, mập mạp, không sâu bệnh, không gãy dập.

- Dụng cụ trồng: Bạn có thể tận dụng chậu hoặc thùng xốp có sẵn. Dưới đáy chậu hoặc thùng xốp đục sẵn lỗ để cây dễ thoát nước. Lưu ý, nên chọn những chậu có kích thước miệng chậu trên 30cm, cao khoảng 30-40cm.

- Đất trồng: Để cây nhanh phát triển và cho năng suất cao, nên chọn đất giàu dưỡng chất, độ ẩm và có dộ pH từ 5-6. Bạn có thể mua đất sẵn hoặc tiến hành trộn đất với phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu…

Bạn có thể mua đất sẵn hoặc tiến hành trộn đất với phân bò hoai mục, phân gà... - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Đổ đất trồng đã chuẩn bị vào chậu, đào hố và đặt cành chiết vào. Sau đó tiến hành lấp đất xung quanh gốc, ấn nhẹ tay cho cây đứng, tránh làm đứt rễ cây, tưới thật đẫm nước để tạo độ ẩm.

Khoảng thời gian đầu, bạn tưới nước cho cây ngày 2 lần vào sáng sớm hoặc chiều mát. Sau đó khoảng 15 ngày, chỉ cần ngày tưới nước 1 lần là được. Bên cạnh đó, quất là loại cây ưu ánh sáng nên bạn cần đặt chậu cây ở những nơi có ánh sáng mặt trời chiếu đến để cây sinh trưởng và phát triển nhanh hơn.

Khi cây đã lớn, cứng cáp và cho nhiều quả, bạn có thể tiến hành thu hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi trồng cây được khoảng 20 ngày, cây bắt đầu bén rễ và xanh tốt thì tiến hành bón lót bằng phân hữu cơ, phân bò, phân trùn quế… Cứ 1 - 2 tháng bón thúc 1 lần cho cây.

Khi cây quất còn nhỏ, mỗi lần cây ra hoa và trái non phải vặt bỏ hết hoa và quả để các chất dinh dưỡng chủ yếu nuôi thân và cành. Nếu chăm sóc tốt, chỉ sau khoảng 1 năm cây sẽ cho thu hoạch quả. Bạn có thể để làm cảnh hoặc lấy để làm mứt trị bệnh đều được.

Chúc bạn thành công với cách trồng quất cực đơn giản này tại nhà nhé!