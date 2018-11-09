Cách trồng cà rốt cực đơn giản tại nhà giúp chị em thu hoạch mỏi tay không hết, tha hồ ép lấy nước uống đẹp da

Mẹo vặt trong bếp 09/11/2018 14:40

Cà rốt là thực phẩm bổ dưỡng tốt cho sức khỏe, làn da cũng như vóc dáng. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự trồng thực phẩm này tại nhà với cách làm cực đơn giản sau.

Cà rốt chứa hàm lượng lớn vitamin, khoáng chất mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể, giúp bảo vệ thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt. Đây cũng là thực phẩm được nhiều chị em yêu thích vì có tác dụng làm đẹp da và giữ dáng hiệu quả.

Cách trồng cà rốt cực đơn giản tại nhà giúp chị em thu hoạch mỏi tay không hết, tha hồ ép lấy nước uống đẹp da - Ảnh 1
Cà rốt chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tự tay trồng cà rốt tại nhà mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức để chăm sóc. Chẳng mấy chốc mà cây sẽ cho ra củ mập mạp, thu hoạch mỏi tay không hết.

Cách trồng cà rốt đơn giản tại nhà

Cà rốt không quá kén đất trồng nhưng để cây cho năng suất cao, bạn nên lựa chọn những loại đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp, có độ thoát nước tốt...

Trồng bằng hạt giống

Bạn có thể mua hạt giống cà rốt tại các cửa hàng nông sản, siêu thị… Hạt giống mua về vò nhẹ để loại bỏ hết phần vỏ cứng bên ngoài, sau đó trộn hạt với mùn theo tỷ lệ 1:1. Sau đó tưới nước giữ ẩm từ 2-3 ngày trước khi đem gieo trồng.

Cách trồng cà rốt cực đơn giản tại nhà giúp chị em thu hoạch mỏi tay không hết, tha hồ ép lấy nước uống đẹp da - Ảnh 2
Hạt giống mua về vò nhẹ để loại bỏ hết phần vỏ cứng bên ngoài Ảnh minh họa: Internet

Đất trồng đã chuẩn bị cho vào chậu nhựa, đụ lỗ nhỏ, mỗi lỗ cách nhau khoảng 5cm. Hạt giống sau khi đã được giữ ẩm đem gieo vào mỗi lỗ từ 2-3 hạt rồi phủ một lớp đất mỏng lên trên. Tưới thêm chút nước để tạo độ ẩm, giúp hạt giống nhanh nảy mầm.

Sau khoảng 1 tuần, hạt sẽ nảy mầm và phát triển thành cây con. Lúc này tiến hành tỉa bớt cây xấu để tập trung dinh dưỡng nuôi củ. Chỉ sau 1 tháng rưỡi chăm sóc, bạn có thể thấy cà rốt phát triển khá nhiều lá, có thể làm cọc để cố định cây, tránh để cây bị cong.

Cách trồng cà rốt cực đơn giản tại nhà giúp chị em thu hoạch mỏi tay không hết, tha hồ ép lấy nước uống đẹp da - Ảnh 3
Không cần tốn quá nhiều công sức chăm sóc, cà rốt vẫn phát triển rất nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Khi cà rốt bắt đầu ra củ nhỏ, bạn cần lấp đất che kín toàn bộ phần củ để không bị xanh đầu do tiếp xúc với ánh nắng. Sau 3 tháng, củ cà rốt phát triển lớn hơn thì bạn có thể bắt đầu thu hoạch.

Trồng cà rốt bằng đầu củ

So với cách trồng cà rốt bằng hạt giống thì trồng với phương pháp này sẽ đơn giản hơn và rút ngắn thời gian thu hoạch hơn rất nhiều.

Phần đầu củ cà rốt sau khi chế biến bạn giữ lại để trồng nên để nguyên cuống lá. Chuẩn bị một khay nước rồi ngâm phần đầu củ cà rốt vào sao cho mực nước ngập khoảng 3-4cm đầu củ.

Cách trồng cà rốt cực đơn giản tại nhà giúp chị em thu hoạch mỏi tay không hết, tha hồ ép lấy nước uống đẹp da - Ảnh 4
Ngâm phần đầu củ trong nước - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên đặt khay nước ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời và thường xuyên thay nước để tránh mọc rêu và gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cà rốt. Sau khoảng 1 tuần, phần củ cà rốt bắt đầu ra rễ là bạn có thể vớt ra đem trồng trong chậu nhỏ như bình thường.

Lưu ý: Khi đến giai đoạn hình thành củ, bạn cần tưới nước hàng ngày vì cây cần được cung cấp đủ nước cho sự sinh trưởng và phát triển của củ.

Cách trồng cà rốt cực đơn giản tại nhà giúp chị em thu hoạch mỏi tay không hết, tha hồ ép lấy nước uống đẹp da - Ảnh 5
Bạn nên thu hoạch cà rốt vào những ngày nắng - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với các cách trồng cà rốt cực đơn giản này tại nhà nhé!

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