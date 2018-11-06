Học ngay cách trồng nấm kim châm cực đơn giản từ phần rễ bỏ đi, chỉ sau 2 tuần là đã có ăn

Mẹo vặt trong bếp 06/11/2018 15:34

Nấm kim châm là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe và thường được dùng để chế biến những món ăn ngon. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự trồng loại nấm này tại nhà, vừa an toàn vừa đảm bảo chất lượng lại giúp tiết kiệm chi phí.

Nấm kim châm chứa hàm lượng lớn kẽm và kali có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, hỗ trợ điều trị cao huyết áp… Thực phẩm này còn chứa nhiều arginine, giúp phòng chống viêm gan và loét dạ dày. Đặc biệt, thường xuyên ăn nấm kim châm còn có tác dụng chống ung thư hiệu quả.

Học ngay cách trồng nấm kim châm cực đơn giản từ phần rễ bỏ đi, chỉ sau 2 tuần là đã có ăn - Ảnh 1
Nấm kim châm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì mua ngoài hàng bạn có thể tự trồng tại nhà với cách làm cực đơn giản sau. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn đã có cả vườn nấm kim châm ăn quanh năm không hết.

Dưới đây là cách trồng nấm kim châm bằng bã cà phê cực đơn giản tại nhà, chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay:

Cách trồng nấm kim châm bằng bã cà phê cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- Khóm nấm kim châm còn nguyên thân và rễ

- Xô hoặc thùng nhựa

- Túi nhựa, hộp nhựa

- Bã cà phê, nước cất

Hướng dẫn thực hiện:

Trước khi dùng bã cà phê để trồng nấm, nếu bảo quản bã cà phê trong tủ lạnh, bạn hãy lấy ra để ở nhiệt độ thường trong khoảng 24 giờ.

Học ngay cách trồng nấm kim châm cực đơn giản từ phần rễ bỏ đi, chỉ sau 2 tuần là đã có ăn - Ảnh 2
Đổ bã cà phê vào thùng hoặc xô nhựa - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, đổ bã cà phê vào khoảng nửa thùng nhựa hoặc xô. Tưới thêm một chút nước lên phía trên để tạo độ ẩm. Tuy nhiên, tránh cho quá nhiều nước để không gây ra tình trạng ứ đọng.

Bạn dùng dao cắt riêng phần thân và rễ của khóm nấm kim châm, phần thân dùng để chế biến, phần rễ giữ lại để trồng nấm. Tách bộ rễ nấm kim châm thành những phần nhỏ rồi dùng tay nhẹ nhàng đặt vào trong phần bã cà phê sao cho vừa ngập gốc.

Học ngay cách trồng nấm kim châm cực đơn giản từ phần rễ bỏ đi, chỉ sau 2 tuần là đã có ăn - Ảnh 3
Dùng dao cắt riêng phần thân và rễ của khóm nấm kim châm - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó tiến hành đục khoảng 5-6 lỗ nhỏ xung quanh thành xô để khí CO2 sản sinh trên bề mặt giá thể được thoát ra ngoài, tránh làm hỏng nấm. Cuối cùng, che xô lại bằng túi nhựa trong suốt và không đục một vài lỗ thủng để khí thoát ra ngoài. Khi nấm bắt đầu phát triển, bạn có thể bỏ túi nhựa ra.

Học ngay cách trồng nấm kim châm cực đơn giản từ phần rễ bỏ đi, chỉ sau 2 tuần là đã có ăn - Ảnh 4
Cách trồng nấm kim châm khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Sau khoảng 1 - 2 tuần, bạn sẽ thấy nấm mọc rất nhanh, khi cây nấm đã dài khoảng 16cm, bạn có thể bắt đầu thu hoạch. Sau lần đầu thu hoạch, chỉ sau vài ngày, nấm sẽ tiếp tục ra lứa thứ hai.

Lưu ý:

Để cây phát triển nhanh và cho năng suất cao, bạn nên đặt thùng nấm ở vị trí không có ánh sáng và nhiệt độ thấp. Thường xuyên tưới nước phun sương 2-3 lần mỗi ngày.

Chúc bạn thành công với cách trồng nấm kim châm cực đơn giản này tại nhà nhé!

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