Mách chị em cách trồng cà tím ngừa ung thư trong thùng xốp cực đơn giản tại nhà

Mẹo vặt trong bếp 12/10/2018 17:13

Cà tím là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe, đặc biệt có khả năng ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Giờ đây, bạn có thể tự trồng loại quả này tại nhà bằng cách tận dụng những thùng xốp bỏ đi, chẳng mấy chốc mà thu hoạch cà tím mỏi tay không hết.

Cà tím không chỉ dễ chế biến thành các món ăn ngon khác nhau mà còn có tác dụng phòng ngừa và chữa nhiều loại bệnh. Loại quả này chứa hàm lượng lớn protid, cellulose, đường, chất béo cùng nhiều loại vitamin như A, B1, B2, B3, B5, B6, B9… và các nguyên tố vi lượng như Fe, Zn, Ca, P, K, Mg, Mn cần thiết cho sức khỏe.

Mách chị em cách trồng cà tím ngừa ung thư trong thùng xốp cực đơn giản tại nhà - Ảnh 1
Cà tím không chỉ dễ chế biến thành các món ăn ngon khác nhau mà còn có tác dụng phòng ngừa và chữa nhiều loại bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Cà tím được coi là “thần dược” giúp phòng ngừa ung thư, bảo vệ hệ tim mạch, hỗ trợ điều trị tiểu đường… Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự trồng cà tím tại nhà bằng cách tận dụng thùng xốp có sẵn, vừa tiết kiệm chi phí vừa có thực phẩm sạch ăn quanh năm không hết.

Dưới đây là cách trồng cà tím trong thùng xốp cực đơn giản tại nhà, chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay:

Cách trồng cà tím trong thùng xốp cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- Hạt giống cà tím (bạn có thể mua ở các cửa hàng bán đồ nông sản hoặc siêu thị)

- 2-3 thùng xốp có diện tích 30x40cm và cao khoảng20-25cm

- Đất trồng: Lựa chọn đất tơi xốp, giàu mùn, dễ thoát nước và có độ pH khoảng 6

- Phân bón: Phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu, xơ dừa…

Hướng dẫn thực hiện:

Thùng xốp đục sẵn lỗ dưới đáy để cây dễ thoát nước, tránh ngập úng. Đất trồng trộn với phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu, xơ dừa… để tăng cường dưỡng chất giúp cây phát triển.

Mách chị em cách trồng cà tím ngừa ung thư trong thùng xốp cực đơn giản tại nhà - Ảnh 2
Trộn đất trồng với phân bón để tăng dưỡng chất cho cây - Ảnh minh họa: Internet

Hạt giống cà tím có vỏ cứng và dày nên trước khi gieo bạn nên ngâm nước lạnh khoảng 24 tiếng. Sau đó vớt ra ngâm với nước ấm 50 độ C trong 1 tiếng. Cách làm này vừa giúp làm mềm vỏ hạt để kích thích nảy mầm vừa giúp diệt trừ mầm bệnh. Trước khi gieo, bạn ủ hạt giống trong vải ẩm để hạt nứt ra.

Mách chị em cách trồng cà tím ngừa ung thư trong thùng xốp cực đơn giản tại nhà - Ảnh 3
Cây sẽ rất nhanh phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Đổ đất trồng đã chuẩn bị vào thùng xốp, đào lỗ rồi gieo vào mỗi lỗ 2-3 hạt giống, sau đó lấp 1 lớp đất mỏng lên phía trên và tưới nước bằng vòi phun nhẹ để tạo độ ẩm.

Cà tím là loại cây ưa nước nên bạn cần chú ý tưới nước hàng ngày, nhất là trong giai đoạn đầu. Đặc biệt trong thời kỳ ra hoa và nuôi quả bạn cần tưới nước nhiều hơn, nếu mặt chậu bị khô hoặc thiếu nước thì cây sẽ ra hoa kém dẫn đến giảm năng suất và trái không được to.

Mách chị em cách trồng cà tím ngừa ung thư trong thùng xốp cực đơn giản tại nhà - Ảnh 4
Chỉ sau một thời gian chăm sóc bạn có thể thu hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 1 tuần sau khi phát triển thành cây con, bạn tiến hành bón lót bằng phân bò, phân trùn quế, phân gà, phân dê hoặc phân hữu cơ. Cứ 10-12 ngày bón thúc 1 lần.

Sau 60-70 ngày chăm sóc, cà tím có thể thu hoạch đợt đầu tiên, bạn không nên thu hoạch lúc quả quá già, ăn sẽ không ngon. Bạn có thể chọn những quả to, dài, đẹp, không sâu bệnh để già làm giống cho vụ sau.

Chúc bạn thành công với cách trồng cà tím trong thùng xốp cực đơn giản này nhé!

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