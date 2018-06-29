Cách trồng đậu bắp trong chậu nhựa cực đơn giản cho cây sai trĩu quả, chị em tha hồ thu hoạch

Mẹo vặt trong bếp 29/06/2018 14:48

Đậu bắp không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong các món ăn mà còn chứa những dưỡng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự trồng loại quả này tại nhà, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm chi phí.

Đậu bắp chứa hàm lượng lớn chất xơ, chất chống oxy hóa, pectin, folate cùng nhiều loại vitamin như vitamin A, C, K… Thường xuyên ăn loại quả này sẽ giúp ngăn ngừa ung thư, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, bảo vệ thận và tim mạch, hỗ trợ sức khỏe xương, giúp giảm cân và làm đẹp da.

Cách trồng đậu bắp trong chậu nhựa cực đơn giản cho cây sai trĩu quả, chị em tha hồ thu hoạch - Ảnh 1
Đậu bắp là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Cách trồng đậu bắp không quá khó, chỉ với vài bước đơn giản bạn đã có những quả đậu bắp tươi ngon để chế biến nhiều món ăn bổ dưỡng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Cách trồng đậu bắp trong chậu nhựa cực đơn giản

Chuẩn bị:

- Hạt giống (có thể mua tại siêu thị hoặc cửa hàng nông sản)

- 2-3 chậu nhựa

- Đất trồng: Nên chọn đất cát pha

- Phân bón vô cơ

Hướng dẫn thực hiện:

Chậu nhựa đục sẵn lỗ dưới đáy để cây dễ thoát nước, tránh ngập úng. Đổ đất vào chậu, có thể trộn thêm phân bón để đất nhiều dưỡng chất giúp cây nhanh phát triển.

Hạt giống đem ngâm trong nước ấm theo công thức 2 sôi: 3 lạnh để hạt ngậm nước. Sau đó cho toàn bộ hạt giống vào một chiếc khăn sạch, ủ khoảng nửa ngày để hạt nứt nanh.

Cách trồng đậu bắp trong chậu nhựa cực đơn giản cho cây sai trĩu quả, chị em tha hồ thu hoạch - Ảnh 2
Hạt giống ngâm nước ấm - Ảnh minh họa: Internet

Đem hạt giống đã nứt nanh gieo vào từng chậu nhựa, tưới thêm một chút nước để tạo độ ẩm rồi dùng bìa carton đậy kín bề mặt chậu sau khi gieo. Đợi đến khi hạt nhú mầm thì mở tấm đậy ra.

Trong thời gian này, bạn cần kiểm tra độ ẩm để bổ sung đủ nước cho cây, tránh để đất quá khô.

Khoảng 2-3 ngày, hạt sẽ nảy mầm và phát triển thành cây con sau 7-10 ngày. Lúc này bạn chỉ nên giữ 1-2 cây mỗi chậu, nhổ bớt những cây còi cọc.

Cách trồng đậu bắp trong chậu nhựa cực đơn giản cho cây sai trĩu quả, chị em tha hồ thu hoạch - Ảnh 3
Hạt giống nảy mầm phát triển thành cây con - Ảnh minh họa: Internet

Muốn cây cho năng suất cao, bạn nên bón lót thêm phân vô cơ. Duy trì độ ẩm hàng ngày bằng việc dùng bình tưới vào buổi sáng và buổi chiều. Sau khoảng 1 tuần, cây đậu bắp sẽ lên cao, lúc này tiếp tục bón thêm phân cho cây. Cứ 15 ngày bón thúc 1 lần đến khi cây ra hoa đậu quả.

Cách trồng đậu bắp trong chậu nhựa cực đơn giản cho cây sai trĩu quả, chị em tha hồ thu hoạch - Ảnh 4
Cây bắt đầu phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy cây ra quá nhiều lá, bạn có thể tỉa bớt để giàn được thông thoáng và thuận lợi cho cây đơm hoa kết trái. Dần dần những quả đậu bắp non lớn lên, màu cũng đậm dần và sẽ có chiều dài khoảng 10-15cm.

Giờ đây gia đình bạn đã có một giàn đậu bắp sai trĩu quả để sử dụng. Như vậy sau khoảng 50-60 ngày từ khi gieo trồng, bạn đã có thể thu hoạch để chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng.

Cách trồng đậu bắp trong chậu nhựa cực đơn giản cho cây sai trĩu quả, chị em tha hồ thu hoạch - Ảnh 5
Sau khoảng 60 ngày, bạn có thể bắt đầu thu hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách trồng đậu bắp cực đơn giản này tại nhà nhé!

Cách trồng nghệ cực đơn giản tại nhà, chị em tha hồ thu hoạch để làm đẹp da, giảm cân

Cách trồng nghệ cực đơn giản tại nhà, chị em tha hồ thu hoạch để làm đẹp da, giảm cân

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc, nghệ còn là bài thuốc thường được dùng để trị nhiều căn bệnh, đồng thời giúp cải thiện làn da và vóc dáng hiệu quả. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự trồng tại nhà với cách làm cực đơn giản sau.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trồng đậu bắp cách trồng đậu bắp trong chậu nhựa

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?