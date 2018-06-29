Cách trồng đậu bắp trong chậu nhựa cực đơn giản cho cây sai trĩu quả, chị em tha hồ thu hoạch

Đậu bắp không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong các món ăn mà còn chứa những dưỡng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự trồng loại quả này tại nhà, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm chi phí.
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Đậu bắp chứa hàm lượng lớn chất xơ, chất chống oxy hóa, pectin, folate cùng nhiều loại vitamin như vitamin A, C, K… Thường xuyên ăn loại quả này sẽ giúp ngăn ngừa ung thư, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, bảo vệ thận và tim mạch, hỗ trợ sức khỏe xương, giúp giảm cân và làm đẹp da.
Cách trồng đậu bắp không quá khó, chỉ với vài bước đơn giản bạn đã có những quả đậu bắp tươi ngon để chế biến nhiều món ăn bổ dưỡng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!
Cách trồng đậu bắp trong chậu nhựa cực đơn giản
Chuẩn bị:
- Hạt giống (có thể mua tại siêu thị hoặc cửa hàng nông sản)
- 2-3 chậu nhựa
- Đất trồng: Nên chọn đất cát pha
- Phân bón vô cơ
Hướng dẫn thực hiện:
Chậu nhựa đục sẵn lỗ dưới đáy để cây dễ thoát nước, tránh ngập úng. Đổ đất vào chậu, có thể trộn thêm phân bón để đất nhiều dưỡng chất giúp cây nhanh phát triển.
Hạt giống đem ngâm trong nước ấm theo công thức 2 sôi: 3 lạnh để hạt ngậm nước. Sau đó cho toàn bộ hạt giống vào một chiếc khăn sạch, ủ khoảng nửa ngày để hạt nứt nanh.
Đem hạt giống đã nứt nanh gieo vào từng chậu nhựa, tưới thêm một chút nước để tạo độ ẩm rồi dùng bìa carton đậy kín bề mặt chậu sau khi gieo. Đợi đến khi hạt nhú mầm thì mở tấm đậy ra.
Trong thời gian này, bạn cần kiểm tra độ ẩm để bổ sung đủ nước cho cây, tránh để đất quá khô.
Khoảng 2-3 ngày, hạt sẽ nảy mầm và phát triển thành cây con sau 7-10 ngày. Lúc này bạn chỉ nên giữ 1-2 cây mỗi chậu, nhổ bớt những cây còi cọc.
Muốn cây cho năng suất cao, bạn nên bón lót thêm phân vô cơ. Duy trì độ ẩm hàng ngày bằng việc dùng bình tưới vào buổi sáng và buổi chiều. Sau khoảng 1 tuần, cây đậu bắp sẽ lên cao, lúc này tiếp tục bón thêm phân cho cây. Cứ 15 ngày bón thúc 1 lần đến khi cây ra hoa đậu quả.
Nếu thấy cây ra quá nhiều lá, bạn có thể tỉa bớt để giàn được thông thoáng và thuận lợi cho cây đơm hoa kết trái. Dần dần những quả đậu bắp non lớn lên, màu cũng đậm dần và sẽ có chiều dài khoảng 10-15cm.
Giờ đây gia đình bạn đã có một giàn đậu bắp sai trĩu quả để sử dụng. Như vậy sau khoảng 50-60 ngày từ khi gieo trồng, bạn đã có thể thu hoạch để chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng.
Chúc bạn thành công với cách trồng đậu bắp cực đơn giản này tại nhà nhé!