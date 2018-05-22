Chính vì vậy mà chùm ngây được ví như “tiên dược” giúp phòng và trị nhiều loại bệnh như ung thư, tiểu đường, mỡ máu, bệnh còi xương, thiếu máu… Thường xuyên ăn rau chùm ngây sẽ giúp bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa một số bệnh về gan, giúp hạ huyết áp và chống oxy hóa…

Theo nhiều nghiên cứu, cây rau chùm ngây chứa đến 90 dưỡng chất quan trọng cần thiết cho cơ thể như axit amin, phenol, canxi, vitamin A, C và nhiều khoáng chất khác. Đặc biệt hàm lượng canxi trong chùm ngây cao gấp 4 lần sữa, vitamin A cao gấp 4 lần cà rốt và vitamin C nhiều gấp 7 lần quả cam.

Cây chùm ngây có thể trồng bằng hạt, từ hom thân, cành và từ hom củ. Nếu trồng bằng hạt, bạn có thể tìm mua giống ở các cửa hàng nông sản hoặc siêu thị. Cây chùm ngây không quá kén đất, dễ sinh trưởng và có thể phát triển ở nhiều loại đất khác nhau.

Giờ đây, bạn có thể tự trồng cây chùm ngây tại nhà với cách làm cực đơn giản dưới đây:

Chuẩn bị:

- Hạt giống cây chùm ngây

- Khoảng 2-3 chậu nhựa, mỗi chậu có đường kính khoảng 15cm-20cm và sâu khoảng 25-30cm

- Đất tơi xốp

- Phân hữu cơ, phần bò, phân dê, phân trùn quế

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên, bạn đục lỗ dưới đáy chậu để cây dễ thoát nước, không bị ngập úng. Sau đó đổ đất trồng vào từng chậu, tưới một ít nước để làm ẩm đất trước khi gieo hạt.

Đổ đất vào chậu - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm hạt giống cây chùm ngây vào nước ấm có nhiệt độ khoảng 40 độ C khoảng 6-8 tiếng, bước này sẽ giúp hạt giống nhanh nảy mầm hơn.

Hạt giống cây chùm ngây - Ảnh minh họa: Internet

Cho hạt giống cây chùm ngây vào sâu dưới lớp đất khoảng 2cm, sau đó phủ một lớp đất lên phía trên, xốp, nén đất nhè nhẹ và tưới thêm một chút nước để hạt nhanh mọc cây con.

Sau khoảng 3 ngày, hạt nảy mầm và cây sẽ ló ra khỏi mặt đất sau 1 tuần chăm sóc. Thường xuyên tưới ẩm cho cây để cây không bị khô, nhưng cũng không nên tưới quá nhiều cây dễ bị úng.

Cây chùm ngây hầu như không bị sâu bệnh nên không cần tốn quá nhiều thời gian để chăm sóc. Tuy nhiên, bạn nên thường xuyên nhổ cỏ, vun xới, tưới nước cho cây chùm ngây.

Chỉ sau một thời gian ngắn, hạt giống sẽ nảy mầm thành cây con - Ảnh minh họa: Internet

Sau khoảng 15 ngày khi hình thành cây con, bạn tiến hành bón lót đợt đầu tiên bằng phân hữu cơ, phần bò, phân dê, phân trùn quế… Sau đó cứ khoảng 1 tháng thì bón 1 lần.

Khoảng 3 tháng từ khi bắt đầu gieo trồng bạn đã có thể thu hoạch lá chùm ngây để sử dụng.

Sau khoảng 3 tháng, bạn có thể thu hoạch chùm ngây để sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách trồng cây chùm ngây cực đơn giản này tại nhà nhé!