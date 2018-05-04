Cách trồng cà pháo trong thùng xốp nhanh thu hoạch, tha hồ làm cà muối chua ‘giải ngán’

Mẹo vặt trong bếp 04/05/2018 17:00

Cà pháo là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự trồng tại nhà trong thùng xốp để muối chua ăn “giải ngán”.

Cà pháo chứa hàm lượng lớn protein, canxi, sắt, phốt pho, magiê và các loại vitamin có tác dụng ngăn ngừa ung thư, ức chế tăng sinh khối u, cải thiện hệ tiêu hóa… Theo Đông Y, cà pháo có tính ngọt, có tác dụng tiêu viêm, nhuận tràng...

Bên cạnh đó, loại cây này cũng rất dễ trồng và ít sâu bệnh nên bạn có thể tự trồng tại nhà trong thùng xốp. Dưới đây là cách trồng cà pháo cho năng suất cao và nhanh thu hoạch.

Cách trồng cà pháo trong thùng xốp

Chuẩn bị:

- Thùng xốp cao từ 20-25 cm, rộng khoảng 30cm, đục sẵn lỗ thoát nước dưới đáy để cây không ngập úng.

- Hạt giống cà pháo (có thể mua ở siêu thị hoặc các cửa hàng bán đồ nông sản)

- Lựa chọn loại đất trồng giàu mùn, tơi xốp, có độ pH từ 6,5-7.  Có thể trộn thêm phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu hoặc xơ dừa.

Cách trồng cà pháo trong thùng xốp nhanh thu hoạch, tha hồ làm cà muối chua ‘giải ngán’ - Ảnh 1
Trộn đất với các loại phân - Ảnh minh họa: Internet

- Phân bón: Phân bò, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu, xơ dừa…

Hướng dẫn thực hiện:

Hạt giống cà pháo ngâm trong nước ấm khoảng 10 phút để hạt nở đều. Tiếp đến, bạn đổ đất trồng đã trộn thêm phân bò hoai mục, phân gà, vỏ trấu và xơ dừa vào thùng xốp.

Sau đó tiến hành gieo hạt thành hàng, mỗi cây cách nhau 4-5 cm, phủ thêm 1 lớp rơm rạ mục hoặc 1 lớp đất mỏng lên trên. Tiến hành tưới nước bằng vòi phun nhẹ để tạo độ ẩm giúp hạt giống nhanh nảy mầm.

Sau khi cây mọc được 1-2 lá thì tiến hành tỉa bớt những cây yếu và sâu bệnh để cây phát triển tốt hơn.

Cách trồng cà pháo trong thùng xốp nhanh thu hoạch, tha hồ làm cà muối chua ‘giải ngán’ - Ảnh 2
Tưới nước và tỉa cành thường xuyên cho cây - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên tiến hành tưới nước 2 lần vào sáng sớm và chiều tối mỗi ngày. Trong quá trình chăm sóc, cứ 10 ngày bón phân 1 lần để bổ sung đủ dinh dưỡng cho cây phát triển, giúp cây nhanh ra quả. Khi mới trồng, bạn cũng cần thường xuyên xới đất để giúp bộ rễ phát triển. Sau khi trồng khoảng 1 tháng thì vun gốc cho cây.

Sau khoảng 40-65 ngày trồng là có thể thu hoạch đợt đầu tiên. Chú ý, bạn không nên thu hoạch lúc quả quá già (quả chuyển màu vàng) khi muối sẽ không ngon. Sau đó, cách 2-3 ngày thu hoạch một lần.

Cách trồng cà pháo trong thùng xốp nhanh thu hoạch, tha hồ làm cà muối chua ‘giải ngán’ - Ảnh 3
Sau 1 thời gian ngắn chăm sóc là có thể thu hoạch cà pháo - Ảnh minh họa: Internet

Cách muối cà pháo ngon

Nguyên liệu:

- 1kg cà pháo tươi

- 10 quả ớt sừng

- 3 củ tỏi

- 1 nhánh gừng

- Gia vị thông thường: Muối, đường

Cách làm:

Cà pháo đem phơi nắng nửa ngày để muối ngon hơn. Sau đó cắt bỏ phần cuống rồi ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút. Rửa sạch cà pháo với nước rồi để ráo. Tỏi bóc vỏ, đập dập; ớt sừng bỏ cuống, rửa sạch rồi thái lát; gừng cạo vỏ, rửa sạch và thái chỉ.

Đun sôi 1 lít nước với 1 thìa đường, 3 thìa muối rồi để nguội. Cho cà vào bình thủy tinh, đổ nước muối đã làm vào ngập toàn bộ cà. Thêm tỏi, gừng, ớt thái lát lên trên. Dùng vỉ nén để cà không bị nổi khỏi mặt nước, tránh bị thâm đen. Sau 2-3 ngày là bạn có thể thưởng thức cà pháo muối chua.

Cách trồng cà pháo trong thùng xốp nhanh thu hoạch, tha hồ làm cà muối chua ‘giải ngán’ - Ảnh 4
Cách muối cà pháo rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách trồng cà pháo trong thùng xốp cực đơn giản này nhé!

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