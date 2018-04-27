Cắm cành chanh vào củ khoai tây: Cách trồng lạ đời nhưng cho cây sai trĩu quả chị em thi nhau làm theo

Chính vì vậy, chanh là loại quả được rất nhiều chị em yêu thích. Thay vì mua chanh ngoài hàng, chị em có thể tự trồng chanh tại nhà chỉ với vài củ khoai tây. Nghe thì lạ lẫm nhưng thực ra cách làm rất đơn giản, thậm chí chỉ mất có vài phút mà lại chẳng mất công đào xới hay gieo hạt.

Chanh là loại quả chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da hiệu quả. Đặc biệt, chanh còn chứa đến 22 chất chống ung thư bao gồm limonene, citrus pectin, glycosides flavonnol, vitamin C...

Dưới đây là cách trồng chanh bằng khoai tây cực đơn giản tại nhà, chị em có thể bắt tay thực hiện ngay:

- 2 củ khoai tây vừa

- Mật ong, bột quế, gel kích thích tăng trưởng rễ cây (có thể mua ở các cửa hàng)

- Máy khoan (chuẩn bị mũi khoan vừa với cành chanh)

Hướng dẫn trồng:

Bạn cần chọn những cành chanh chắc khỏe không sâu bệnh, có chồi non. Lưu ý mũi khoan cần được khử trùng trước khi tiến hành khoan lỗ, có thể lau sạch bằng nước muối loãng hoặc lau bằng rượu trắng.

Bắt đầu tiến hành khoan lỗ lên củ khoai tây, mỗi lỗ sâu khoảng 3/4 củ khoai để trồng vừa 1 cành chanh. Bước tiếp theo rất quan trọng, bạn cần tạo môi trường đủ dinh dưỡng để nuôi cây bằng cách đổ 1 giọt mật ong vào lỗ đã khoan trên củ khoai tây. Nên đổ nhẹ nhàng để mật ong chảy hoàn toàn vào trong lỗ.

Tiến hành khoan lỗ trên củ khoai - Ảnh minh họa: Internet

Cành chanh đem cắt tỉa bớt lá rồi nhúng gốc vào bột quế, đây là bí quyết giúp cây phát triển tốt hơn. Tiếp đến, bạn cắm cành chanh vào củ khoai đã nhỏ mật ong.

Với củ khoai tây còn lại, bạn không sử dụng mật ong hay bột quế mà thay vào đó là nhúng gốc cành chanh thứ 2 vào dung dịch gel kích thích tăng trưởng rễ cây. Dung dịch này thường được sử dụng để bổ sung dưỡng chất cho cây cũng như kích thích rễ tăng trưởng. Sau đó cắm cành chanh vào củ khoai tây đã khoan lỗ.

Cắm cành vào lỗ đã khoan trên củ khoai tây - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể đánh dấu bằng bút để phân biệt cách trồng giữa 2 củ khoai tây và cảm nhận sự khác biệt khi chúng tăng trưởng. Chỉ sau một khoảng thời gian, cây sẽ nhanh chóng phát triển và bạn có thể chuyển sang trồng ở một chậu đất to hơn hoặc trong thùng xốp. Thường xuyên chăm sóc, tưới nước cho cây, chẳng mấy chốc cây sẽ sai trĩu quả.

Sau khi cây phát triển, bạn có thể chuyển sang trồng ở một chậu đất to hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách trồng chanh bằng khoai tây cực đơn giản này tại nhà nhé!