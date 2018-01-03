Cải thảo là loại rau chứa nhiều dưỡng chất cần thiết như sắt, mangan, calcium, vitamin A, C, B, K… mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe . Bên cạnh đó, cải thảo còn chứa đến 14 loại chất chống ung thư giúp ngăn chặn sự phát triển của các khối u trong cơ thể.

Chẳng cần vườn hay ban công rộng, bạn vẫn có thể trồng cải thảo tại nhà nhờ tận dụng những thùng xốp có sẵn.

- Hạt giống cải thảo bạn có thể mua ở chợ, cửa hàng hoặc siêu thị

Rau cải thảo rất dễ trồng, không quá kén đất và thời gian sinh trưởng ngắn nên có thể trồng trong thùng xốp tại nhà. Để cho năng suất thu hoạch cao, cải thảo thường được gieo trồng từ tháng 7 đến tháng 4 năm sau.

- 2 – 3 thùng xốp có độ cao khoảng 30cm (đục sẵn lỗ dưới đáy để cây thoát nước)

- Đất trồng: lựa chọn đất thịt nhẹ hoặc đất pha cát để trồng, cây sẽ dễ thoát nước hơn

- Phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục, xơ dừa, tro trấu

Cách trồng:

Một tuần trước khi trồng, bạn cần làm sạch và xới đất cho tơi xốp. Trộn đất chung với phân hữu cơ, tro trấu và xơ dừa rồi phơi khô đất để tiêu diệt hết mầm bệnh.

Hạt giống đem ngâm trong nước ấm khoảng 30 phút để diệt hết nấm bệnh và giúp hạt nhanh nảy mầm.

Lựa những hạt giống to, tròn đều rồi ngâm trong nước ấm - Ảnh: Internet

Cho đất vào thùng xốp, tưới nước làm ẩm rồi san phẳng, gieo hạt giống đã ngâm vào các lỗ nhỏ đã tạo sẵn, mỗi lỗ 2 hạt. Sau đó phủ một lớp đất mỏng lên trên, tưới ẩm mỗi ngày. Đặt thùng xốp ở nơi có nắng nhẹ, khô thoáng, tưới thúc bằng phân hữu cơ pha loãng. Trong khoảng 2 tuần đầu, bạn nên làm bạt che thùng xốp để tránh mưa, nắng.

Vì cải thảo có bộ rễ kém phát triển và ăn nông nên không chịu được hạn hay ngập úng. Bạn phải thường xuyên tưới nước cho cây một cách hợp lý. Trong khoảng 5 đến 7 ngày đầu nên tưới 2 ngày 1 lần cho cây để giữ độ ẩm.

Thường xuyên tưới nước và bón phân để cây cho năng suất cao - Ảnh: Internet

Cải thảo thuộc loại rau lấy lá, không nên bón nhiều phân hóa học. Muốn cây cho năng suất cao, bạn có thể tưới thêm phân chuồng hoai mục pha loãng. Cứ khoảng 7 đến 12 ngày, tưới phân pha nước sạch một lần. Lưu ý, nên thường xuyên dọn cỏ, vun gốc để cây nhanh phát triển.

Sau khoảng 2 – 3 tháng gieo trồng, bạn có thể bắt đầu thu hoạch cải thảo bằng cách dùng dao cắt sát gốc cây. Nên giữ lại phần gốc và đất để cải thảo tiếp tục mọc thêm, vậy là bạn sẽ có rau ăn quanh năm mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức.

Chúc bạn thành công với cách trồng cải thảo trong thùng xốp tại nhà này nhé!